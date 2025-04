Loi PLM pour les municipales : ce que cela change pour Paris, Lyon et Marseille

Une proposition de loi visant à modifier le mode de scrutin dans les trois plus grandes villes françaises a été adoptée à l'Assemblée nationale. Elle doit encore être examinée au Sénat et pourrait entrainer d'importants changements pour les élections municipales.

Vers un changement majeur pour les élections municipales de 2026 ? Une nouvelle étape a été franchie le mercredi 9 avril avec l'adoption à l'Assemblée nationale de la proposition de loi dite PLM, acronyme pour les villes Paris, Lyon et Marseille. Le texte, proposé par les députés Renaissance Sylvain Maillard et David Amiel et soutenu par le président de la République, prévoit de revoir le mode de scrutin des élections municipales dans les trois plus grandes agglomérations du pays qui élisent les maires différemment des autres villes et communes françaises.

La proposition de loi PLM vise à "faire en sorte que le principe démocratique [...] puisse également s'appliquer dans ces trois métropoles afin qu'un Parisien égale une voix, qu'un Lyonnais égale une voix et qu'un Marseillais égale une voix", explique l'élu Sylvain Maillard. L'idée est de mettre en place un nouveau système permettant de faire en sorte que le candidat ayant reçu le plus de voix sur l'ensemble de l'agglomération soit élu à l'Hôtel de Ville, ce qui n'est pas toujours le cas avec le mode de scrutin prévu par la loi du 31 décembre 1982.

Deux scrutins distincts au lieu d'un

Paris, Marseille et Lyon sont les seules villes de France à être divisées en arrondissements. Lors des élections municipales, les électeurs de ces villes sont amenés à voter pour une liste de conseillers propre à chaque arrondissement. Les élus de la liste victorieuse sont en charge des politiques publiques dans le secteur et seuls ceux placés de haut de la liste peuvent siéger au conseil municipal qui est chargé d'élire le maire. Un système qui ne satisfait pas tout le monde et qui présente des failles, notamment celle de permettre l'élection d'un maire ayant réuni une minorité de voix. L'exemple de Marseille en 1983 est justement là pour le rappeler.

"Le système existant à Paris Lyon et Marseille est à bout de souffle" selon Sylvain Maillard qui fait le constat que ces trois villes "sont divisées en deux à cause du mode de scrutin" parce que "les mairies centrales choisissent de privilégier significativement les arrondissements qui leur ont permis de gagner" et ce, "quelle que soit la couleur politique du maire en place" selon l'élu. Autrement dit, l'élection se joue "seulement" dans quelques arrondissements clés.

Pour y remédier et faire en sorte que chaque voix compte dans l'élection du maire, la proposition de loi PLM prévoit d'instaurer deux scrutins distincts dans chacune des trois métropoles : l'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour élire ceux du conseil municipal. Les votants pourraient ainsi choisir les élus de leur arrondissement et ceux qui sont ensuite amenés à élire le maire.

Une prime majoritaire moins importante

Le texte prévoit par ailleurs d'abaisser à 25 % la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête, au lieu de 50 % comme c'est aujourd'hui le cas dans les trois villes et partout en France. Cette mesure permet actuellement à la liste arrivée en tête d'obtenir la moitié des sièges du conseil municipal, les autres sièges étant répartis entre les listes s'étant qualifiées pour le second tour en fonction de leur score. Avec la proposition de loi, la liste victorieuse ne serait plus assurée que d'un quart des sièges avant la répartition proportionnelle.

Qui est pour et contre la proposition de loi PLM ?

Si le texte a été voté par l'Assemblé nationale, à 183 voix pour et 53 contre, il doit encore être examiné par le Sénat à partir du 3 juin. La chambre haute du Parlement risque de faire de la résistance face à ce texte et la droite sénatoriale farouchement opposée à ces changements pourrait conduire au rejet de la proposition de loi. Dans ce cas, le gouvernement pourrait convoquer une commission mixte paritaire pour tenter de trouver un accord sur le texte, moyennant peut-être quelques modifications. L'issue de la proposition de loi est donc encore très incertaine.

Le texte est soutenu par la majorité présidentielle, les élus du Rassemblement national et ceux de La France insoumise. Mais il divise et fait même grincer des dents à droite chez Les Républicains et à gauche au Parti Socialiste. Les écologistes et les communistes sont majoritairement opposés à la proposition de loi. Si les députés de droite ont soutenu le texte, les sénateurs du même bord politique semblent vouloir s'y opposer. Nombreux sont ceux qui critiquent l'impact qu'aurait cette modification sur les arrondissements qui sont des "échelons primordiaux de la proximité démocratique" selon l'élu socialiste parisien Emmanuel Grégoire. D'autres pointent une manœuvre électorale du camp macroniste pour gagner des élus et d'autres encore, notamment chez LR, estiment que la réforme intervient à "moins d'un an des élections" et est donc contraire "à toute tradition républicaine".