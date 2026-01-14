Municipales 2026 à Lyon : tous les candidats et les résultats des sondages

Les municipales s'annoncent tumultueuses à Lyon. Jean-Michel Aulas et l'Union de la gauche et des écologistes ne cessent de s'écharper. Les résultats des sondages prévoient un duel serré.

Les élections municipales 2026 se tiendront les dimanches 15 et 22 mars prochains. À Lyon, la bataille promet d'être intense et la lutte fait rage entre les différents candidats, notamment entre les deux principaux favoris à l'Hôtel de Ville et figures majeures de la ville : Jean-Michel Aulas (sans étiquette) mais soutenu par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le Modem et l'UDI, et de l'autre côté, la liste menée par le maire écologiste sortant, Grégory Doucet. Les deux candidats n'hésitent pas à s'écharper dans les médias sur leurs programmes et leurs lignes directrices radicalement opposées. Quand Grégory Doucet promet de "faciliter la vie" des Lyonnais, Jean-Michel Aulas mise lui sur le régalien comme marqueur fort de sa campagne. Tous les candidats aux municipales à Lyon Lutte Ouvrière : Delphine Briday

NPA : Raphaëlle Mizony

La France insoumise : Anaïs Belouassa-Cherifi

Ecologistes, soutenus par le Parti socialiste, le Parti communiste et Place Publique : Grégory Doucet

Lyon en commun, soutenu par le parti radical de gauche : Nathalie Perrin-Gilbert

Lyon, quelle énergie : Georges Képénékian

Liste soutenue par Les Républicains, Renaissance, Horizons, le Modem et l'UDI : Jean-Michel Aulas

Liste soutenue par le Rassemblement national et l'UDR : Alexandre Dupalais Aulas en tête, les résultats des sondages à Lyon Le sondage Opinionway de décembre dernier pour Lyon Mag et Radio Espace donne Jean-Michel Aulas en tête au premier tour et gagnant au second. Le candidat sans étiquette, soutenu par la droite et le centre, est crédité de 46% des intentions de vote, comme indiqué dans le tableau issu de l'étude du sondeur, ci-dessous. Le maire écologiste sortant Grégory Doucet - entré en campagne avec l'union de la gauche - est crédité de 25 % d'intentions de vote, loin derrière son principal concurrent, l'ex-président de l'Olympique Lyonnais. Le candidat ciottiste soutenu par le RN, Alexandre Dupalais, progresse et atteint pour la première fois les 10 %. Juste derrière et en quatrième position, arrive la liste conduite par Anaïs Belouassa-Cherifi, soutenue par La France insoumise (LFI) à 9 %. En queue de peloton dans ces élections municipales 2026 à Lyon, on retrouve la liste conduite par Nathalie Perrin-Gilbert, soutenue par "Lyon en commun" et le Parti Radical de Gauche à 4 %, la liste menée par Georges Képénékian (4 % également), puis la liste conduite par Raphaëlle Mizony, soutenue par le Nouveau Parti Anticapitaliste (2 %) et enfin, Delphine Briday soutenue par Lutte ouvrière avec moins de 1 % des intentions de vote. Dans le détail, notons la légère chute de la candidate LFI par rapport au sondage d'octobre dernier, et de celle plus significative, de l’autre candidate de gauche, Nathalie Perrin-Gilbert (Lyon en commun). Elle passe de 7 à 4 % d’intentions de vote. La gauche hors majorité sortante ne totalise plus que 13 % des projections, contre 17 % il y a deux mois. Il est important de préciser que le sondeur OpinionWay ne teste qu’une seule hypothèse pour le second tour : un duel entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet. Le premier cité en sortirait vainqueur avec 60 % des voix.

14:39 - Grégory Doucet veut une police "anti-incivilités" Le maire écologiste de Lyon souhaite créer une "brigade anti -incivilités" pour la ville, qui serait composée de 50 nouveaux agents, pour patrouiller en binome à pied ou à vélo. Selon cette nouvelle promesse de campagne, elle aurait pour but de lutter "contre tous types d’incivilités, des infractions à la circulation, des abandons de déchets sauvages, les tags, les gens qui vont uriner partout". "C'est un vrai enjeu, nous avons augmenter les salaires et le nombre de policiers à Lyon". "Nous allons aussi augmenter la présence de la police dans l'espace public", a ajouté le maire sur BFMTV Lyon. 14:28 - Karim Benzema soutient Jean-Michel Aulas "Je suis de tout cœur avec lui : il a la capacité, l’ambition pour faire bouger la ville et pour que Lyon redevienne ce qu’elle était auparavant", a déclarant Karim Benzema, soutien déclaré de Jean-Michel Aulas, mardi sur LCI. "Ce qu’il faut changer à Lyon ? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de travaux, beaucoup de circulation, beaucoup de projets qui ne vont pas au bout, une ville comme Lyon mérite beaucoup mieux", a-t-il ajouté. Pour l'ancien attaquant star du Real Madrid, Jean-Michel Aulas est "quelqu’un qu’on écoute, quelqu’un qu’il sait où il va avec beaucoup d’expérience, comme il l’a montré dans le football".

"Une traque aux immigrés", le torchon brûle entre Aulas et la gauche

Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas, les deux candidats phares de cette élection s'emploient pour convaincre, notamment en termes de nouvelles infrastructures pour la ville. Jean-Michel Aulas veut creuser un méga tunnel de près de 8 km sous la ville. Baptisé "Nouvelle traversée de Fourvière", le projet coûterait entre 1,6 et 2 milliards d’euros, selon un communiqué du principal intéressé. Ce nouveau tunnel a pour objectif de "décongestionner le cœur de Lyon" et de remplacer celui de Fourvière. Le chantier pourrait générer la création de 5 000 emplois sur dix ans. À l'occasion de son premier meeting, Jean-Michel Aulas avait aussi annoncé l'organisation d'un referendum chaque année "sur les questions essentielles qui touchent" les Lyonnais s'il est élu. Le premier pourrait porter sur la création d'une "véritable police métropolitaine". Jean-Michel Aulas propose de rendre totalement gratuits le périscolaire le soir et la cantine scolaire sans conditions de ressources.

Grégory Doucet, lui, défend son projet de nouvelle bibliothèque municipale de la Part-Dieu pour un montant de 140 millions d'euros, avec l’ambition d’en faire "la bibliothèque la plus créative d’Europe", explique-t-il dans les colonnes de Lyon Mag. Le projet de Grégory Doucet prévoit une rénovation complète du bâtiment, une extension de plus de 4000 m2 et une refonte totale des usages. "Nous voulons une bibliothèque qui rende fiers les Lyonnais, autant qu’elle permet leur émancipation culturelle", poursuit-il. Un démarrage des travaux est envisagé en 2031, pour une livraison à l’horizon 2036, au-delà du prochain mandat.

En janvier 2026, Jean-Michel Aulas a fait des propositions sur l’immigration et les squats en promettant la "fin de l’immigration illégale durablement tolérée" dans la ville en accusant la gauche au pouvoir. Il dit vouloir privilégier "une politique coordonnée avec l’Etat, qui distingue clairement ceux qui ont vocation à être protégés et ceux qui relèvent d’autres dispositifs". Une ligne et des propos qui ne passent pas chez ses opposants. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, l’Union de la gauche et des écologistes s’en prend vivement à l'ex-patron de l'OL. Les propos de Jean-Michel Aulas sur la fin des squats et une "ville sans immigration clandestine" d’ici fin 2026 sont qualifiés d’"absurdes et dangereux". Ce qu’il propose est clair : faire rentrer Lyon dans une traque aux immigrés", dénoncent les écologistes et leurs alliés. "Lyon est une ville d’accueil et de solidarité", insiste Grégory Doucet, maire sortant de la Capitale des Gaules.

Quelques mois plus tôt, la pré-campagne avait déjà pris une tournure conflictuelle, après une passe d'armes entre Jean-Michel Aulas et la majorité écologiste lyonnaise. Selon Le Figaro, tout est parti d'un message posté sur X, dans lequel l'ancien président de l'OL répondait à un tweet d'un de ses soutiens dénonçant la saleté de la ville. Jean-Michel Aulas a estimé que "les vrais Lyonnais ont honte de ce qui se passe" avant d'ajouter : "Mais c'est vrai, il faut être Lyonnais (de naissance, de travail, de cœur) pour comprendre ce désenchantement qui se mue en colère !".

Des propos perçus comme une critique directe contre Grégory Doucet, natif de Paris et installé dans la capitale des Gaules depuis la fin des années 2000. Mais surtout, la notion de "vrais Lyonnais" a fait vivement réagir Fabien Bagnon, vice-président écologiste de la métropole. Il a notamment comparé cette rhétorique à la Seconde Guerre Mondiale. "Quand on commence à parler de vrais Lyonnais, on en arrive rapidement à parler de vrais Français ou de vrais Allemands", a-t-il écrit. Un parallèle historique qui a "sidéré" Jean-Michel Aulas. "Comparer mon attachement aux Lyonnais à une dérive nazie, faire l'amalgame entre l'amour d'une ville et les heures les plus sombres de notre histoire, c'est franchir une ligne rouge. C'est abject, c'est indigne", fustige Aulas. L'homme de 76 ans a aussi appelé le maire de la ville, Grégory Doucet, ainsi que le président du Grand Lyon, Bruno Bernard, à "dénoncer" ces propos.

Interpellé sur X, Fabien Bagnon a maintenu sa position, estimant que "parler de 'vrais Lyonnais' en mentionnant leur lieu de naissance est extrêmement grave et discriminatoire" mais aussi "inadmissible de la part d'une personne publique potentiellement candidate à la mairie de Lyon". À gauche, plusieurs élus écologistes ont apporté leur soutien à Fabien Bagnon, comme Rémi Zinck, maire du 4e arrondissement, qui dénonce une rhétorique "utilisée par l'extrême droite pour faire un tri entre les Français". À droite, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement et candidat aux municipales, a fustigé des "dérapages de l'extrême gauche, (qui) n'en sont pas moins inacceptables" dans le débat publique. Il a appelé Fabien Bagnon à présenter ses excuses et a estimé que "le 'point Godwin' est l'argument de ceux qui n'en ont pas".