Avec ces insultes et sous-entendus en vidéo, Musk s'en prend indirectement à Trump

Après l'annonce des nouveaux droits de douane massifs sur les importations américaines, les relations entre Trump et Musk se tendent considérablement. Une départ du gouvernement du patron de Tesla n'est pas à exclure.

Ça chauffe entre Elon Musk et Donald Trump. Le patron de Tesla a estimé, dans deux messages publiés ce mardi sur X, que le conseiller au commerce du président américain, Peter Navarro, grand architecte de la politique américaine des droits douane massifs annoncés la semaine passée, était un "crétin" et "bête comme ses pieds", assurant que Tesla "possède le plus grand nombre de voitures fabriquées aux États-Unis".

Cette remarque fait suite à une première pique lancée par Peter Navarro. Ce dernier indiquait dans une vidéo que le patron du réseau social X (ex-Twitter) "n'est pas un fabricant de voitures" mais seulement un "assembleur". "Si vous visitez son usine du Texas, vous constaterez qu'une grande partie des moteurs qu'il reçoit proviennent du Japon et de Chine. L'électronique vient de Taïwan…", poursuivait Navarro, privilégiant selon ses dires, une production de l'ensemble des pièces sur le sol américain.

Désormais, la guerre entre protectionnisme et business semble lancée. "Ce qu'il dit ici est manifestement faux (...) Quelle que soit la définition, Tesla est le constructeur automobile le plus intégré verticalement en Amérique, avec le pourcentage le plus élevé de contenu américain", écrit Musk sur X.

Pour rappel, Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane "réciproques" sur les importations des Etats-Unis, censés inaugurer un "âge d'or" de l'Amérique. "On se fait avoir depuis 50 ans (...) Ce que les autres pays feront pour nous, on le fera pour eux", avait-il lancé. Dans le détail, l'ex-magnat de l'immobilier a annoncé des droits de douane massifs de 34 % sur les produits chinois, 20 % sur ceux en provenance de l'Union européenne ou encore 46 % pour le Vietnam. Il a aussi annoncé un droit de douane plancher, d'au moins 10 %, sur tous les produits entrant dans le pays. Un système chapeauté par un homme : Peter Navarro.

Trump peut-il faire machine arrière ? L'appel de Musk

Malheureusement pour Elon Musk, cette décision a immédiatement impacté son activité, et sa richesse personnelle par la même occasion. Il a enregistré une perte personnelle de 11 milliards de dollars en une journée - le 3 avril dernier - selon Bloomberg. Forbes évalue plutôt cette perte autour de 7,6 milliards de dollars. Celui qui est désormais chargé de diriger le Département de l'efficacité gouvernementale (Doge) avait déjà perdu 29 milliards de dollars le 10 mars dernier en raison de la chute des ventes du constructeur automobile Tesla, dont il est le patron et fondateur. C'est donc un nouveau coup dur pour l'homme le plus riche du monde.

Les sévères divergences entre Elon Musk et Donald semblent être sérieuses. Selon les informations du Washington Post, le patron de Tesla a appelé le président américain concernant sa politique économique protectionniste et ses droits de douane avec l'espoir de le faire changer d'avis. L'attachée de presse de la Maison-Blanche Karoline Leavitt a même tenté d'éteindre l'incendie en déclarant que "le président a réuni une équipe remarquable de personnes talentueuses et expérimentées qui apportent des idées différentes, sachant que le président Trump est le décideur ultime (...) Lorsqu'il prend une décision, tout le monde rame dans la même direction pour l'exécuter. C'est pourquoi cette administration a accompli davantage en deux mois que la précédente en quatre ans", a-t-elle lâché. Comme pour rappeler, également, qui était le vrai capitaine à bord du navire.

Sur X, Elon Musk a également publié une vidéo de l'économiste américain Milton Friedman, dans laquelle il loue le libre échange (ce qui est maintenant réclamé par Musk dans la relation commerciale entre les Etats-Unis et l'Union européenne). Désormais, les rumeurs d'un départ pur et simple d'Elon Musk de l'administration américaine prennent de l'ampleur. Le climat n'a jamais été aussi tendu entre ces hommes forts des Etats-Unis.