Eric Ciotti ciblé par une plainte pour "recel de détournement de fonds publics", il pointe du doigt "la macronie" 

Eric Ciotti dénonce "une nouvelle tentative d'agitation médiatique et politique", il est ciblé par une plainte pour recel de détournement de fonds.

Éric Ciotti, président de l'UDR et député niçois, sera-t-il condamné à une peine d'inéligibilité qui pourrait contrarier son avenir politique ? Pourrait-il être dans l'obligation de renoncer à la mairie de Nice qu'il convoite depuis de nombreuses années ? La justice le dira. Elle doit déjà se prononcer sur la plainte reçue par Damien Martinelli, procureur de la République de Nice pour "recel de détournement de fonds publics".

Cette plainte a été déposée par l'association Anticor, le 14 janvier, et révélée hier par Le Monde. Le procureur a indiqué que cette nouvelle plainte, qui s'ajoute à une autre datant de 2019, donnait lieu actuellement à des "investigations", une enquête a été ouverte par la police judiciaire. Eric Ciotti a réagi auprès de l'AFP et a dénoncé "une nouvelle tentative d'agitation médiatique et politique" et considère qu'Anticor est une association proche "de la macronie et de la majorité municipale à Nice".

Selon les suspicions d'Anticor, Éric Ciotti aurait conservé, en tant que président de la commission des finances du département, ses avantages en nature, alors qu'il avait démissionné de son poste pour devenir député. Anticor évoque un véhicule du département et des collaborateurs parlementaires qui auraient été rémunérés par le conseil départemental.

Le député a réagi auprès de l'AFP : "Toutes mes fonctions ont toujours été exercées dans un cadre parfaitement légal, en toute transparence et dans le respect des règles", ajoutant que "la Chambre régionale des comptes, qui a réalisé un contrôle approfondi, n'a d'ailleurs pas jugé utile de saisir la justice".