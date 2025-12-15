Municipales 2026 à Paris : Dati sûre de l'emporter ? Des alliances peuvent tout changer... Les résultats des sondages

Rachida Dati, longtemps donnée en tête des sondages pour les élections municipales de 2026, n'est plus aussi sûre d'arriver en tête du premier tour, encore moins de gagner le scrutin. Les résultats dépendront de la formation d'une alliance ou non.

Si les candidats à la mairie de Paris ne se sont pas tous officiellement déclarés, ils sont déjà en campagne. Les combats s'annoncent acharnés pour un score qui pourrait être serré. Les candidats aux élections municipales prévues les 15 et 22 mars partent en ordre dispersé et cela se ressent dans les résultats des sondages, lesquels indiquent qu'une quadrangulaire est possible pour le 2e tour du scrutin à Paris.

Quelques candidats sortent du lot, mais nombreux sont ceux à dépasser la barre qualificative des 10% et d'autres s'en rapprochent. La formation d'alliance dès le 1er tour peut cependant rebattre les cartes et modifier les rapports de force en diminuant le nombre de candidats en lice au 2e tour. Reste à savoir si l'union est possible : elle semble enterrée du côté du socle commun, tandis que les discussions sont ouvertes mais complexes à gauche.

Qui sont les candidats à la mairie de Paris en 2026 ?

Avec neuf candidats assurés à la mairie de Paris, les chances de voir des coalitions se former dès le premier tour du scrutin sont minces. Les principaux partis de gauche ont déjà choisi leur candidat : Emmanuel Grégoire pour le PS, David Belliard pour les Ecologistes, Ian Brossat pour le PCF et Sophie Chikirou pour LFI. L'alliance entre le PS et le PCF derrière Emmanuel Grégoire semble quasiment actée, mais les discussions sont encore en cours en ce qui concerne une alliance avec le camp écologiste. Le parti sait ses chances de victoire limitées, mais sait aussi avoir le vent en poupe pour demander davantage de place dans la liste PS en cas d'alliance. Il réfléchit aussi à une alliance de toute la gauche, y compris LFI, scénario fermement rejeté par le PS. De son côté, l'insoumise Sophia Chikirou entend mener sa liste, mais travaille aussi "les conditions de la fusion et des retrouvailles au second tour". Le parti Place publique a quant à lui choisi d'investir Saïd Benmouffok, mais pourrait s'allier à la liste PS.

Si la gauche semble partir en ordre dispersé, les autres partis misent également sur leur propre cheval. Pierre-Yves Bournazel est le candidat du parti philippiste Horizons, soutenu par le reste de la coalition présidentielle avec Renaissance et le MoDem. Rachida Dati représente la droite et une parti du camp macroniste malgré des soutiens fragilisés. Mais un autre membre de LR a décidé de se lancer dans la course : le sénateur de Paris Francis Szpiner.

Le dernier candidat déclaré est Thierry Mariani, l'homme originaire du sud brigue la mairie de Paris pour une alliance d'extrême droite réunissant le RN et l'UDR d'Eric Ciotti. S'il espère aussi compter sur le soutien de Reconquête, des rumeurs évoquent une possible candidature de Sarah Knafo. De son côté, Marion Maréchal, récemment à la tête de son propre mouvement Identité-Libertés, a reconnu suivre de près l'échéance parisienne.

Des résultats serrés ? Ce que disent les sondages sur les municipales 2026 à Paris

Grande favorite des sondages jusqu'à l'été, voire la rentrée, Rachida Dati n'est plus aussi sûre de remporter les élections municipales à Paris selon plusieurs études. S'il est systématiquement en mesure de se qualifier pour le second tour, elle n'est plus toujours en tête du premier. Tout dépend de la formation d'une alliance entre le PS et les Ecologistes.

En cas de candidatures séparées de la gauche (alliance PS et PCF, liste écologiste et liste insoumise), Rachida Dati domine le scrutin avec 27% des intentions de votes selon le sondage Ipsos-BVA pour Le Parisien publié le 13 décembre. Devant le socialiste Emmanuel Grégoire (20%), l'écologiste David Belliard (14%), le candidat Horizons Pierre-Yves Bournazel (13%) et l'insoumise Sophia Chikirou (12%).

Sondage Ipsos-BVA pour Le Parisien © Sondage Ipsos-BVA pour Le Parisien

Mais une alliance entre les deux listes de gauche relèguerait Rachida Dati : la politique aurait toujours 27% d'intentions de vote, mais l'alliance PCF-EELV grimperait à 32% qu'elle soit conduite par Emmanuel Grégoire David Belliard. Les scores du philippiste et de l'insoumise resteraient sensiblement les mêmes, respectivement 14 et 13%.

Les candidats de l'extrême droite Thierry Mariani et Sarah Knafo sont en retrait, mais donnés à 7% dans tous les cas de figure l'un comme l'autre peut espérer récupérer des voix de son opposant pour atteindre les 10% d'intentions de vote. Les chances de victoire sont en revanche bien minces.

Sondage Ipsos-BVA pour Le Parisien © Sondage Ipsos-BVA pour% %Le Parisien

Qu'elle arrive en tête ou en deuxième position dans les intentions de vote, Rachida Dati est toujours assurée d'aller au 2e tour lors duquel en peut compter sur un report des voix du camp présidentiel en cas de retrait de Pierre-Yves Bournazel ou même de certains électeurs d'extrême droite. A gauche aussi un report de voix peut jouer en faveur d'un candidat, qu'il s'agisse d'Emmanuel Grégoire ou de David Belliard. Les voix insoumises pourraient être difficiles à aller chercher, mais elles offriraient une nouvelle réserve de voix capables de faire la différence face à Rachida Dati.

La place de favorite de Rachida Dati remise en question

Rachida Dati est de loin la candidate aux municipales de Paris la plus connue : 94% des Parisiens disent la connaître, contre 65% et 63% pour Emmanuel Grégoire ou Sophia Chikirou selon le sondage du Parisien. La maire du VIIe arrondissement est aussi celle qui bénéficie le plus d'avis favorables concernant le fait qu'elle serait une "bonne maire" : 41%. Après elle, c'est le candidat socialiste Emmanuel Grégoire qui suscite la meilleure opinion (30%). Mais si elle est la plus connue, Rachida Dati est aussi une des plus clivantes avec 52% des sondés qui estiment qu'elle ne ferait pas une bonne maire.

En parallèle, la candidate de la droite à la mairie de Paris a vu sa candidature fragilisée à plusieurs égards : le soutien du parti LR s'effrite depuis la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture sous Emmanuel Macron en janvier 2024 et plus récemment avec la suspension prononcée contre elle et tous les autres ministres de droite. Elle a également perdu le soutien du camp présidentiel qui devait la soutenir pour les municipales de 2026, mais a choisi de se ranger derrière la candidature de Pierre-Yves Bournazel. Une décision "partisane" selon le macroniste Sylvain Maillard qui a préféré soutenir la candidate de droite. Ce dernier déplore le fait que cette décision limite les chances de victoires de Rachida Dati, sans en donner pour autant à Pierre-Yves Bournazel et insiste : "Si on veut gagner, il faut être derrière la candidate la plus forte. Celle qui peut créer le rassemblement le plus important, c'est incontestablement madame Dati".

Rachida Dati fait face à un autre handicap : l'annonce de son renvoi en correctionnelle pour corruption et trafic d'influence en septembre 2026, soit six mois après les élections municipales. Elle encourt une peine d'inéligibilité et devra, en cas de condamnation, laisser sa place à l'Hôtel de Ville.

Un changement dans le mode de scrutin à Paris

Le Parlement a définitivement adopté la réforme du scrutin municipal, à Paris, Lyon et Marseille, jeudi 10 juillet. Pour les trois plus grandes villes de France. Jusqu'ici, les électeurs votaient pour une liste de conseillers dans chaque arrondissement ou secteur. Les élus qui étaient placés en haut de cette liste entraient au conseil municipal de la ville et élisaient ensuite le ou la maire.

Avec ce nouveau suffrage, les électeurs voteront pour leur conseiller municipal comme dans toutes les autres communes de France. Il y aura ensuite une élection distincte pour élire les maires d'arrondissement. Cela devrait se passer le même jour, avec deux urnes différentes.

Le Conseil constitutionnel doit encore donner son aval, notamment concernant la prime majoritaire de 25% au lieu de 50%. Dans toutes les communes de France, la liste du vainqueur gagne 50% des sièges au conseil municipal. Si le Conseil constitutionnel est d'accord, cela passera à 25% pour ces trois grandes villes, ce qui serait une exception nationale.