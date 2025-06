Municipales 2026 à Paris : nouveaux résultats de sondages, Dati est-elle vraiment favorite ?

La campagne parisienne est lancée. Avec le retrait d'Anne Hidalgo, plusieurs figures politiques ont officialisé leur candidature ou sont pressenties. Rachida Dati semble en bonne position, face à une gauche divisée.

A quelques mois des élections, les municipales de 2026 à Paris s'annoncent comme un moment charnière dans la vie politique de la capitale. Après deux mandats à l'Hôtel de Ville, Anne Hidalgo a confirmé qu'elle ne se représenterait pas, laissant le champ libre à une nouvelle génération de prétendants.

Plusieurs personnalités ont d'ores et déjà officialisé leur candidature ou sont pressenties. Rachida Dati (Les Républicains) l'actuelle ministre de la Culture, a déjà confirmé sa candidature à la mairie de Paris.​ "Mon objectif, c'est Paris", déclarait-elle déjà en janvier 2024, tout juste nommée ministre de la Culture. Mais cette nomination a provoqué des remous dans son propre camp, fragilisant son unité. Peu en phase avec certains élus macronistes, elle a vu plusieurs de ses alliés prendre leurs distances. En 2024, Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, et Agnès Evren, sénatrice de Paris ont ainsi quitté le groupe "Changer Paris" pour rejoindre "Union capitale", aux côtés de Pierre-Yves Bournazel (Horizons), également candidat à la mairie et soutenu par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe.

Emmanuel Grégoire (PS), premier adjoint à la maire sortante, a de son côté officialisé sa candidature à une primaire de son parti en novembre 2024.​ Un autre socialiste, Rémi Féraud, sénateur de Paris, est également en lice pour représenter le PS, tout comme Marion Waller.​ L'écologiste David Belliard, adjoint chargé des transports, a été investi par son parti après une primaire en mars.​ Ian Brossat (PCF), adjoint au logement, souhaite porter le rassemblement de la gauche.​ Francis Szpiner (LR), sénateur de Paris, a choisi de créer un nouveau groupe politique en opposition à Rachida Dati et a annoncé sa candidature en mars 2025. Enfin, Saïd Benmouffok (Place publique), coordinateur du parti à Paris, a été investi candidat avec l'espoir d'unir la gauche, sans La France insoumise.

Des incertitudes sur certains candidats

Le camp macroniste, encore en quête d'un candidat unique et rassembleur, pourrait voir émerger d'autres figures dans la course municipale. Gabriel Attal et Clément Beaune, tous deux membres du gouvernement, ont déjà exprimé par le passé leur intérêt pour l'Hôtel de Ville. Une annonce sur une candidature alternative à celle de Rachida Dati est attendue à la fin de l'été.

Qu'en est-il de l'extrême droite ? Longtemps marginalisée à Paris, elle semble aujourd'hui vouloir capitaliser sur sa percée nationale. Thierry Mariani, déjà investi par le Rassemblement national, mènera la campagne, avec l'espoir d'un soutien de Reconquête. Mais des rumeurs évoquent également une possible candidature de Sarah Knafo. De son côté, Marion Maréchal, récemment à la tête de son propre mouvement Identité-Libertés, a reconnu suivre de près l'échéance parisienne. Si leurs chances de conquérir l'Hôtel de Ville restent minces, une union stratégique pourrait toutefois leur permettre de décrocher quelques sièges au Conseil de Paris.

Rachida Dati, toujours favorite à la mairie de Paris

Pour l'instant, Rachida Dati est la grande favorite. Selon un sondage Elabe, réalisé le 22 juin 2025 pour BFMTV et La Tribune Dimanche, l'actuelle ministre de la Culture (LR) arriverait en tête des intentions de vote au premier tour des municipales parisiennes de 2026, avec un score oscillant entre 28 % et 34 %, selon les différents scénarios testés. Des résultats encourageants, que pourrait toutefois ralentir la candidature de Pierre-Yves Bournazel (Horizons), crédité de 8 %, qui est susceptible de lui faire perdre quelques points. Dans l'hypothèse d'une liste d'union entre le bloc central et la droite, Rachida Dati pourrait monter entre 35 et 37% des intentions de vote, selon une précédente enquête menée en mars 2025 pour Le Figaro et Sud Radio.

L'actuelle ministre de la culture est, de loin, la personnalité la plus connue des Parisiens. D'après le même sondage, 97% des électeurs parisiens disent la connaître, au moins de nom. Un score bien supérieur à la majorité des autres candidats, qui plafonnent autour de 60%. Mais la notoriété ne rime pas forcément avec popularité. Rachida Dati est aussi la personnalité qui divise le plus : si 42% des sondés ont une image positive d'elle, notamment des électeurs de droites, ils sont 54 % à en avoir une perception négative. La liste LFI menée par Sophia Chikirou atteindrait entre 14% et 17%, selon les configurations au premier tour, allant jusqu'à devancer les socialistes dans certains cas. David Belliard, désigné candidat écologiste à l'issue d'une primaire, obtiendrait pour sa part entre 17% et 22%, ce qui ferait de lui un sérieux prétendant au leadership à gauche. Le PS, lui, peine à s'imposer : ses deux figures de proue, Emmanuel Grégoire et Rémi Féraud, restent sous la barre des 20%, oscillant entre 14% et 19% selon les configuations. Rachida Dati parviendra-t-elle à faire basculer l'Hôtel de Ville à droite, après vingt-cinq ans de règne socialiste ? La réponse dépendra en grande partie de l'état de la gauche, morcelée et encore loin d'une union et des reports de voix au 2e tour. Car si l'on additionne les intentions de vote pour les différentes familles de gauche (LFI, PS, Écologistes), elles représentent environ la moitié de l'électorat parisien. Voici qui tempère les affirmations faisant de Rachida Dati la favorite de ces municipales 2026 à Paris, d'autant que la campagne n'a pas vraiment débuté.

Un changement dans le mode de scrutin ?

Les élections municipales à Paris se dérouleront en mars 2026, à une date précise qui sera fixée par décret. Le scrutin combine les règles du scrutin majoritaire à deux tours et celles du scrutin proportionnel : les électeurs élisent les conseillers municipaux, qui élisent ensuite le maire.

En octobre 2024, des députés macronistes ont déposé une proposition de loi visant à réformer le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille avant les municipales de 2026. L'Assemblée nationale l'a adoptée en première lecture mercredi 9 avril. Le texte envisage deux scrutins simultanés pour les conseillers municipaux et d'arrondissement. Le premier désignera les conseillers municipaux à l'échelle de toute la ville, ce qui déterminera indirectement l'élection du maire. Le second permettra d'élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur. Il est aussi prévu que la prime majoritaire soit réduite à 25% contre 50% actuellement.