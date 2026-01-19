Municipales 2026 à Paris : un duel loin d'être assuré entre la gauche et Dati, résultats des sondages et dernières infos

L'alliance de la gauche remet en question le statut de favorite de Rachida Dati pour les municipales 2026 à Paris. Mais d'autres listes pourraient également jouer les trouble-fêtes et s'inviter au scrutin du deuxième tour selon les résultats des sondages.

Un duel entre la gauche et la droite à Paris ? C'est le scénario auquel se préparent le PS, qui espère conserver l'Hôtel de ville, et Rachida Dati qui convoite la capitale pour les élections municipales prévues le 15 et le 22 mars 2026. Sauf que des listes pourraient venir troubler leur projet et s'inviter au deuxième tour du scrutin, car ni la gauche, ni la droite ne part avec un front uni. Les forces de gauche sont bien parvenues à un accord "historique" pour des élections municipales : le PS, le PCF, le parti Ecologiste et le parti Place publique se réunissent sur une liste commune portée le candidat socialiste dès le 1er tour du scrutin. Une décision pour tenter de contrer Rachida Dati donnée parmi les favorites de cette "élection difficile avec des enjeux énormes" selon les mots de David Belliard, candidat écologiste s'étant désisté. L'enjeu en question étant de maintenir la capitale dans le giron de la gauche.

L'alliance incomplète de la gauche, LFI ne l'ayant pas rejoint, peut s'avérer payante puisque Rachida Dati doit elle aussi faire avec une liste concurrente. La candidate de la droite qui devait profiter du soutien de la droite et du camp présidentiel a vu ses soutiens s'effriter d'un côté comme de l'autre. Si elle est toujours la candidate LR, elle doit faire face à une liste divers droite porté par un autre République et elle n'est plus soutenue par le parti macroniste qui a préféré se ranger derrière un candidat venant du parti Horizons. La maire du VIIe arrondissement de Paris a également été affaiblie par l'annonce de son renvoi en correctionnelle pour corruption et trafic d'influence en septembre 2026, pour lequel elle encourt une peine d'inéligibilité. Malgré ses complications, Rachida Dati ne renonce pas aux élections municipales et a annoncé le dimanche 18 janvier qu'elle quittera bien le gouvernement avant le scrutin pour mener sa campagne, sans donner la date exacte de son départ.

LFI : Sophia Chikirou

Liste d'union PS, Ecologistes, PCF, Place publique : Emmanuel Grégoire

Liste soutenue par le MoDem, Renaissance et Horizons : Pierre-Yves Bournazel

Liste divers droite et soutenue par une partie du camp macroniste : Rachida Dati

Liste divers droite : Francis Szpiner

RN : Thierry Mariani

Reconquête : Sarah Knafo

Une alliance de gauche menée par Emmanuel Grégoire et réunissant le PS, les Ecologistes et le PCF arriverait en tête du 1er tour des élections municipales 2026 à Paris selon le sondage Elabe-Berger-Levrault pour La Tribune Dimanche et BFMTV paru samedi 10 janvier 2026. Elle obtiendrait 33% des intentions de vote et relèguerait Rachida Dati en deuxième position avec un score de 26%.

La formation d'une alliance de gauche dès le premier tour remet donc en question la position de favorite accordée à Rachida Dati. Si la maire du VIIe arrondissement de Paris est systématiquement en mesure de se qualifier pour le 2e tour selon les résultats des sondages, elle n'est plus forcément en tête au premier tour. Les deux listes "favorites" devanceraient toutefois de loin celle du camp présidentiel portée par Pierre-Yves Bournazel (16%), celle de Sophia Chikirou (11%) et celle de Sarah Knafo (9%).

Au second tour, un duel entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati s'annonce extrêmement serré. Dans l’hypothèse où chacune des listes dépassant actuellement les 10% se maintiendraient (quadrangulaire), Emmanuel Grégoire et Rachida Dati seraient quasiment à égalité (respectivement 36% et 35%) d'après le même sondage. Dans cette hypothèse, Pierre-Yes Bournazel obtiendrait 17% et Sophia Chikirou 12%.

Autre hypothèse testée : Pierre-Yves Bournazel et Sophia Chikirou se retirent, laissant le champ libre aux deux favoris. Ici, c'est une égalité parfaite, 50% pour chacun des deux candidats. Reste que la candidate insoumise pourrait décider de se maintenir pour obtenir des sièges au conseil municipal sans avoir à négocier avec une liste commune de gauche. Auquel cas, Rachida Dati aurait l'avantage avec 47% des suffrages, contre 42% pour Emmanuel Grégoire et 11% pour la candidate LFI. Enfin, si Sarah Knafo passe les 10% et que le deuxième tour donne lieu à une triangulaire entre la candidate du parti d'Eric Zemmour, Emmanuel Grégoire et Rachida Dati (Pierre-Yves Bournazel et Sophia Chikirou se retireraient), Emmanuel Grégoire aurait alors l’avantage : 48%, contre 41% pour Rachida Dati et 11% pour Sarah Knafo.

Elabe-Berger-Levrault précise bien que le sondage a été "réalisé en grande partie avant l’annonce de la candidature de Sarah Knafo le soir du 7 janvier". Cette étude met également en avant une autre dimension de l'élection : l'image véhiculée par les différents candidats. Et à Paris, Emmanuel Grégoire bénéficie de la meilleure image. A l’exception de Pierre-Yves Bournazel, les autres candidats ont une image très clivante, peu importe la couleur politique.