Municipales 2026 à Paris : un duel loin d'être assuré entre la gauche et Dati, résultats des sondages et dernières infos
L'alliance de la gauche remet en question le statut de favorite de Rachida Dati pour les municipales 2026 à Paris. Mais d'autres listes pourraient également jouer les trouble-fêtes et s'inviter au scrutin du deuxième tour selon les résultats des sondages.
Un duel entre la gauche et la droite à Paris ? C'est le scénario auquel se préparent le PS, qui espère conserver l'Hôtel de ville, et Rachida Dati qui convoite la capitale pour les élections municipales prévues le 15 et le 22 mars 2026. Sauf que des listes pourraient venir troubler leur projet et s'inviter au deuxième tour du scrutin, car ni la gauche, ni la droite ne part avec un front uni. Les forces de gauche sont bien parvenues à un accord "historique" pour des élections municipales : le PS, le PCF, le parti Ecologiste et le parti Place publique se réunissent sur une liste commune portée le candidat socialiste dès le 1er tour du scrutin. Une décision pour tenter de contrer Rachida Dati donnée parmi les favorites de cette "élection difficile avec des enjeux énormes" selon les mots de David Belliard, candidat écologiste s'étant désisté. L'enjeu en question étant de maintenir la capitale dans le giron de la gauche.
L'alliance incomplète de la gauche, LFI ne l'ayant pas rejoint, peut s'avérer payante puisque Rachida Dati doit elle aussi faire avec une liste concurrente. La candidate de la droite qui devait profiter du soutien de la droite et du camp présidentiel a vu ses soutiens s'effriter d'un côté comme de l'autre. Si elle est toujours la candidate LR, elle doit faire face à une liste divers droite porté par un autre République et elle n'est plus soutenue par le parti macroniste qui a préféré se ranger derrière un candidat venant du parti Horizons. La maire du VIIe arrondissement de Paris a également été affaiblie par l'annonce de son renvoi en correctionnelle pour corruption et trafic d'influence en septembre 2026, pour lequel elle encourt une peine d'inéligibilité. Malgré ses complications, Rachida Dati ne renonce pas aux élections municipales et a annoncé le dimanche 18 janvier qu'elle quittera bien le gouvernement avant le scrutin pour mener sa campagne, sans donner la date exacte de son départ.
Qui sont les candidats à la mairie de Paris en 2026 ?
- LFI : Sophia Chikirou
- Liste d'union PS, Ecologistes, PCF, Place publique : Emmanuel Grégoire
- Liste soutenue par le MoDem, Renaissance et Horizons : Pierre-Yves Bournazel
- Liste divers droite et soutenue par une partie du camp macroniste : Rachida Dati
- Liste divers droite : Francis Szpiner
- RN : Thierry Mariani
- Reconquête : Sarah Knafo
Des résultats serrés ? Ce que disent les sondages sur les municipales 2026 à Paris
Une alliance de gauche menée par Emmanuel Grégoire et réunissant le PS, les Ecologistes et le PCF arriverait en tête du 1er tour des élections municipales 2026 à Paris selon le sondage Elabe-Berger-Levrault pour La Tribune Dimanche et BFMTV paru samedi 10 janvier 2026. Elle obtiendrait 33% des intentions de vote et relèguerait Rachida Dati en deuxième position avec un score de 26%.
La formation d'une alliance de gauche dès le premier tour remet donc en question la position de favorite accordée à Rachida Dati. Si la maire du VIIe arrondissement de Paris est systématiquement en mesure de se qualifier pour le 2e tour selon les résultats des sondages, elle n'est plus forcément en tête au premier tour. Les deux listes "favorites" devanceraient toutefois de loin celle du camp présidentiel portée par Pierre-Yves Bournazel (16%), celle de Sophia Chikirou (11%) et celle de Sarah Knafo (9%).
Au second tour, un duel entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati s'annonce extrêmement serré. Dans l’hypothèse où chacune des listes dépassant actuellement les 10% se maintiendraient (quadrangulaire), Emmanuel Grégoire et Rachida Dati seraient quasiment à égalité (respectivement 36% et 35%) d'après le même sondage. Dans cette hypothèse, Pierre-Yes Bournazel obtiendrait 17% et Sophia Chikirou 12%.
Autre hypothèse testée : Pierre-Yves Bournazel et Sophia Chikirou se retirent, laissant le champ libre aux deux favoris. Ici, c'est une égalité parfaite, 50% pour chacun des deux candidats. Reste que la candidate insoumise pourrait décider de se maintenir pour obtenir des sièges au conseil municipal sans avoir à négocier avec une liste commune de gauche. Auquel cas, Rachida Dati aurait l'avantage avec 47% des suffrages, contre 42% pour Emmanuel Grégoire et 11% pour la candidate LFI. Enfin, si Sarah Knafo passe les 10% et que le deuxième tour donne lieu à une triangulaire entre la candidate du parti d'Eric Zemmour, Emmanuel Grégoire et Rachida Dati (Pierre-Yves Bournazel et Sophia Chikirou se retireraient), Emmanuel Grégoire aurait alors l’avantage : 48%, contre 41% pour Rachida Dati et 11% pour Sarah Knafo.
Elabe-Berger-Levrault précise bien que le sondage a été "réalisé en grande partie avant l’annonce de la candidature de Sarah Knafo le soir du 7 janvier". Cette étude met également en avant une autre dimension de l'élection : l'image véhiculée par les différents candidats. Et à Paris, Emmanuel Grégoire bénéficie de la meilleure image. A l’exception de Pierre-Yves Bournazel, les autres candidats ont une image très clivante, peu importe la couleur politique.
15:20 - Une quinquangulaire possible au second tour des municipales à Paris ?
Les différents sondages s'accordent sur le fait que la liste de Rachida Dati et celle de l'alliance de la gauche devraient se qualifier, mais ces mêmes études indiquent que d'autres listes sont également en mesure de se qualifier pour le second tour. Une quadrangulaire paraît probable puisque quatre listes sont créditées d'au moins 10% des intentions de vote selon tous les sondages : l'alliance de la gauche et la candidate LR donc, mais aussi celle du candidat macroniste Pierre-Yves Bournazel et celle de l'insoumise Sophia Chikirou. Enfin, une cinquième candidate pourrait créer la surprise : Sarah Knafo du parti Reconquête. Donnée proche voire au-dessus des 10% des intentions de vote, la candidate peut être une concurrente pour Rachida Dati. Si la candidate espère arriver en tête du premier tour, elle assure que le cas échéant elle ne sera jamais un obstance à une victoire de la droite. Or, Rachida Dati reste, pour l'heure, la meilleure chance de la droite à Paris.
18/01/26 - 14:40 - Rachida Dati quittera le gouvernement avant les élections municipales, mais aucune date de départ
Candidate à la succession d'Anne Hidalgo, Rachida Dati va quitter le gouvernement dans les prochaines semaines. La ministre de la Culture était au micro de France Inter dimanche 18 janvier. "Bien sûr que je quitterai le gouvernement", a-t-elle confié au micro de la radio publique. Rachida Dati a néanmoins refusé de donner la date précise de son départ de son gouvernement. "Je ne vais pas vous dire ici quand", a poursuivi la ministre la Culture.
La ministre de la Culture Rachida Dati quittera le gouvernement pour mener campagne pour les élections municipales à Paris, indique-t-elle, sans préciser quand. #QuestionsPol pic.twitter.com/fktOSgwvzR— France Inter (@franceinter) January 18, 2026
16/01/26 - 09:04 - "Si je suis en tête au premier tour" : Sarah Knafo imagine créer la sensation à droite
Invitée ce matin sur RTL, la candidate zemmouriste a montré qu'elle avait des ambitions très élevées pour Paris. "Demain, si je suis en tête au premier tour, je tendrai la main à M. Mariani, à M. Bournazel, à tous ceux qui disent qu'ils veulent, par exemple, garantir la sécurité des Parisiens. Je leur dirai, si vous êtes sincère dans votre démarche, pourquoi ne voterions-nous pas ensemble ?" Sarah Knafo pense qu'elle jouera un rôle important dans la victoire des partis qui veulent la défaite de la gauche. "Ça fait 25 ans qu'on a la gauche à la mairie de Paris. On a vu ce laboratoire. On a vu ce que ça donnait. Les impôts explosent, la saleté, la dette, 10 milliards de dettes, les gabegies, l'insécurité, avance-t-elle. Demain, je veux montrer ce que peut faire la droite quand la droite gagne la mairie. Mon objectif dans cette campagne, ça va être de présenter le meilleur programme pour miser sur l'intelligence et la liberté des Parisiens", a-t-elle dit. Rappelons que les sondages donnent la candidate de Reconquête! en mesure de se qualifier au 2e tour, avec 9% des intentions de vote (il faut 10%). Si elle se maintient, les divisions de la droite feraient sans doute gagner une liste de gauche unie.
15/01/26 - 17:35 - Rachida Dati promet une amende de 300 euros en cas de déjections canines
Rachida Dati a dévoilé quelques propositions visant à "donner toute leur place aux animaux" à Paris et l'une d'entre elles sera sans doute très commentée. La candidate LR veut augmenter l’amende pour le non-ramassage des déjections canines de 135 euros à 300 euros. Elle souhaite par ailleurs rendre obligatoire le port de sacs de propreté lors des promenades accompagnées de chiens et assure que des contrôles seront effectués par la police municipale. Son programme prévoit aussi la création de "sentiers Paris 4 pattes" et de "caniparcs labellisés" dans chaque arrondissement de la capitale.
15/01/26 - 13:06 - Sarah Knafo prône le référendum municipal, les Parisiens interrogés 80 fois par an ?
Sarah Knafo (Reconquête) souhaite que les Parisiens puissent voter sur tous les projets municipaux supérieurs à 10 millions d’euros. Selon les estimations de France Inter, cette mesure requerrait la tenue de 80 scrutins par an. "Et pourquoi pas ? (...) Ils pourront d’ailleurs voter le même jour pour plusieurs projets", a-t-elle répondu cette semaine, face au journaliste Benjamin Duhamel. La candidate du parti zemmouriste se veut comme la maire "la plus démocratique".
15/01/26 - 12:26 - Emmanuel Grégoire lance sa campagne face à "une droite revancharde"
Mercredi 14 janvier, à la Bellevilloise, avait lieu le premier grand meeting de campagne de la gauche unie hors LFI autour du candidat socialiste à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire. Il n'a pas manqué de tacler sévèrement ses adversaires de droite et d'extrême droite, agitant la menace d'un Paris "labo-facho". Selon lui, la bataille s’annonce serrée face à "une droite revancharde" menée par la ministre LR de la Culture, Rachida Dati, sérieusement attaquée sur son bilan entre les affaires judiciaires dans lesquelles elle est embourbées et le récent vol au musée du Louvre.
14/01/26 - 09:33 - Emmanuel Grégoire estime que " Rachida Dati et Sarah Knafo sont en train de faire sauter la muraille de Chine"
Dans une interview au Nouvel Obs, le candidat socialiste à la Mairie de Paris craint une alliance entre l’eurodéputée d'extrême droite et la candidate des Républicains. "Un danger pour l’histoire", estime-t-il. "Jusqu’à présent à Paris, il y avait une de frontière extrêmement exigeante entre la droite et l'extrême droite. Or, on voit bien que Rachida Dati et Sarah Knafo sont en train de faire sauter la muraille de Chine. C’est lamentable", dit-il, se faisant assez offensif : "Face à la fascisation insidieuse partout, y compris à Paris, la période appelle à un sursaut. C’est le sens de l’union historique que nous venons de construire : mener la contre-offensive. [...] Paris est un lieu d'émancipation et d'ascension sociale, qui concentre à peu près toutes les cultures qui ont fui les pogroms, la persécution, souvent aussi la misère. Nous sommes le symbole de ce creuset international et bienveillant".
13/01/26 - 16:56 - Rachida Dati appelle au "vote utile" dès le premier tour
La candidature d'extrême droite de Sarah Knafo vient changer la donne : Rachida Dati doit compter avec une liste qui vient grapiller son électorat sur la droite. Et se distancer frontalement de celle-ci pourrait la priver de cette réserve de voix - les sondages donnent Sarah Knafo à près de 8% des suffrages - mais ne pas le faire pourrait heurter l'électorat centriste. Pour la ministre candidate, l'exercice a trouvé sa réponse : elle appelle au "vote utile" à droite pour sa liste dès le premier tour, estimant qu’un "émiettement des voix" serait un "chèque en blanc à la gauche". "Nous avons une chance historique de gagner Paris, a dit Rachida Dati déclaré sur Europe 1 ce mardi 13 janvier. Une division "serait un chèque en blanc à la gauche et à l’extrême gauche. L’alternance serait compromise, je le dis en responsabilité".
Un changement dans le mode de scrutin à Paris
Le Parlement a définitivement adopté la réforme du scrutin municipal, à Paris, Lyon et Marseille, jeudi 10 juillet. Pour les trois plus grandes villes de France. Jusqu'ici, les électeurs votaient pour une liste de conseillers dans chaque arrondissement ou secteur. Les élus qui étaient placés en haut de cette liste entraient au conseil municipal de la ville et élisaient ensuite le ou la maire.
Avec ce nouveau suffrage, les électeurs voteront pour leur conseiller municipal comme dans toutes les autres communes de France. Il y aura ensuite une élection distincte pour élire les maires d'arrondissement. Cela se passe le même jour, avec deux urnes différentes. Les électeurs auront ainsi un bulletin de vote pour élire les conseillers d’arrondissement, qui éliront ensuite parmi eux le ou la maire d’arrondissement ; un bulletin pour élire les membres du Conseil de Paris, qui éliront ensuite parmi eux le ou la maire de Paris.
Au Conseil de Paris, la liste qui obtient la majorité absolue au premier tour ou arrive en tête au second tour obtient 25 % des sièges automatiquement, les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des voix.
Dans les conseils d’arrondissement, la liste qui obtient la majorité absolue au premier tour ou arrive en tête au second tour obtient 50% des sièges automatiquement, les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des voix.