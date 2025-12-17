Municipales 2026 à Paris : une alliance inédite à gauche face à Dati... Les résultats des sondages

Plusieurs partis de gauche ont décidé de s'unir dès le premier tour des élections municipales à Paris pour faire face à Rachida Dati, longtemps donnée en tête des résultats des sondages. Cette alliance peut rebattre du scrutin.

Une alliance historique en vue des municipales 2026 à Paris. Plusieurs partis de gauche ont décidé de se réunir sur une liste commune dès le premier tour des élections prévues les 15 et 22 mars prochains. Le candidat écologiste David Belliard a annoncé se ranger derrière la candidature du socialiste Emmanuel Grégoire ce mercredi 17 décembre au micro de Franceinfo. "Nous avons travaillé et convenu avec Emmanuel Grégoire qu'il porterait cette union" à gauche", a déclaré l'écologiste assurant prendre ses "responsabilités" dans "une élection difficile avec des enjeux énormes pour Paris". L'enjeu en question est de maintenir la capitale dans le giron de la gauche face à Rachida Dati, donnée en bonne position dans les résultats des sondages. L'alliance de la gauche intégrerait également le parti communiste qui retirerait son candidat Ian Brossat de l'équation.

Les trois formations politiques de gauche, qui ont trouvé un accord mardi soir, doivent encore soumettre leur décisions à leurs adhérents. Les membres du parti écologiste doivent se prononcer sur cette alliance ce mercredi avec un vote dont le résultat est attendu "ce soir, dans la nuit" a précisé David Belliard.

D'autres forces politiques de gauche pourraient se joindre à cette alliance, habituellement formée durant l'entre-deux-tours, selon TFI-LCI, notamment le parti de Raphaël Glucksmann, Place publique, le parti Génération.s. et L'Après créé par d'anciens insoumis. Seule LFI continue de faire liste à part pour le 1er tour des élections municipales à Paris, une volonté du parti mais aussi une mise à l'écart soutenue par le PS qui cherchait une alliance de gauche sans les insoumis.

Face à cette gauche unie, la tâche risque d'être plus ardue pour Rachida Dati. La maire du VIIe arrondissement et candidate de droite aux municipales de Paris va faire face à un front uni contre elle alors que les forces de la droite et du bloc central sont divisées en deux listes distinctes. La cheffe de l'opposition parisienne à l'avantage d'être connue, mais elle est clivante. Elle accuse par ailleurs une perte de soutien à droite comme au sein du socle commun et a été notifiée de son renvoi en correctionnelle pour corruption et trafic d'influence en septembre 2026, pour lequel elle encourt une peine d'inéligibilité.

D'abord longue, la liste des candidats de gauche à la mairie de Paris doit se raccourcir : le candidat du PS et actuel premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, devrait porter une liste d'union avec les Ecologistes qui avait choisi le candidat David Belliard et le PCF qui avait opté pour Ian Brossat. Le candidat de Place Publique, Saïd Benmouffok, pourrait également rejoindre cette liste. Face à cette liste d'union, une seule grosse candidature subsiste à gauche : celle de LFI portée par Sophia Chikirou.

Les autres partis engagés dans les élections municipales 2026 à Paris misent sur leur propre cheval, quittent à diviser les forces. Pierre-Yves Bournazel est le candidat du parti philippiste Horizons, soutenu par le reste de la coalition présidentielle avec Renaissance et le MoDem. Rachida Dati représente la droite et une parti du camp macroniste malgré des soutiens fragilisés. Mais un autre membre de LR a décidé de se lancer dans la course : le sénateur de Paris Francis Szpiner.

Le dernier candidat déclaré est Thierry Mariani, l'homme originaire du sud brigue la mairie de Paris pour une alliance d'extrême droite réunissant le RN et l'UDR d'Eric Ciotti. S'il espère aussi compter sur le soutien de Reconquête, des rumeurs évoquent une possible candidature de Sarah Knafo. De son côté, Marion Maréchal, récemment à la tête de son propre mouvement Identité-Libertés, a reconnu suivre de près l'échéance parisienne.

La formation d'une alliance de gauche dès le premier tour remet en question les chances la position de favorite accordée à Rachida Dati. Si la maire du VIIe arrondissement de Paris est systématiquement en mesure de se qualifier pour le 2e tour selon les résultats des sondages, elle risque de ne plus arrivée en tête du 1e scrutin.

Une alliance de gauche réunissant le PS, les Ecologistes et le PCF arriverait en tête du 1e tour des élections municipales 2026 à Paris selon le sondage Ipsos-BVA pour Le Parisien publié le 13 décembre. Elle obtiendrait 32% des intentions de vote et relèguerait Rachida Dati en deuxième position avec un score de 27%. Ces deux listes devanceraient de loin celle du camp présidentiel portée par Pierre-Yves Bournazel (14%) et celle de Sophia Chikirou (13%).

La stratégie de la gauche semble payante selon le même sondage du Parisien qui teste également l'hypothèse de candidatures socialistes et écologistes séparées. Dans un tel scénario, Rachida Dati reprendrait la tête avec toujours 27% des intentions de vote, mais le PS descendrait en deuxième position à 20% et les Ecologistes à 14%, juste devant le camp présidentiel (13%) et LFI (12%).

Le sondage ne teste pas encore les résultats d'une 2e tour des municipales à Paris, mais entre un duel entre la gauche et la droite pourrait être serré : la liste d'union PS-Ecologistes-PCF pourrait compter sur le soutien de LFI, la liste de Rachida Dati sur celui du camp présidentiel et peut-être d'une partie de l'extrême droite. Reste à voir si ces deux listes, a priori en capacité de se qualifier, se retireront au profit d'une autre.