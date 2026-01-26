Municipales 2026 à Paris : une issue très incertaine au duel Dati-Grégoire, résultats des sondages et dernières infos

Les élections municipales 2026 à Paris s'annoncent serrées. Si Emmanuel Grégoire et Rachida Dati sont assurés de se qualifier pour le second tour, d'autres candidats le peuvent aussi et risquent de jouer les trouble-fêtes d'après les résultats des sondages.

Un duel entre la gauche et la droite à Paris ? C'est le scénario espéré par Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à la tête d'une liste d'union, et Rachida Dati. Le premier espère conserver l'Hôtel de ville dans le giron de la gauche, tandis que la deuxième convoite la capitale depuis de longues années et espère la conquérir lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. L'un est l'autre sont en tête des résultats des sondages, mais d'autres prétendants à la mairie de Paris paraissent en mesure de se qualifier au second tour. Les municipales 2026 à Paris pourrait se jouer sur sur une triangulaire, voire sur une quadrangulaire et même sur une quinquangulaire... Et dans toutes ces hypothèses les scores des candidats en lice, notamment du PS et de LR, pourraient être serrés.

La faute à la multiplicité des listes. Si le PS, le PCF, les Ecologistes et le parti Place publique se sont unis derrière Emmanuel Grégoire dans une alliance historique organisée dès le premier tour de la municipales à Paris, la liste LFI reste en course et semble capable d'accéder au deuxième tour. A droite, Rachida Dati ne compte plus les listes adverses : celle du camp présidentiel qui l'a lâché à la dernière minute et celles de concurrents plus à droite qu'elle qui risquent de diviser les voix des électeurs de droite.

Liste Lutte ouvrière : Marielle Saulnier

Liste NPA - Révolutionnaires : Blandine Chauvel

Liste LFI : Sophia Chikirou

Liste d'union PS, Ecologistes, PCF, Place publique : Emmanuel Grégoire

Liste Horizons et Renaissance : Pierre-Yves Bournazel

Liste LR soutenue par le MoDem : Rachida Dati

Liste divers droite : Francis Szpiner

Liste Reconquête : Sarah Knafo

Liste RN : Thierry Mariani

Grâce à l'alliance de la gauche, Emmanuel Grégoire se hisse en tête des résultats du premier tour de l'élection municipales à Paris selon le sondage Ifop-Fiducial pour Le Parisien, LCI et Sud Radio publié le 24 janvier. Une tendance déjà observé dans la précédente étude Elabe-Berger-Levrault pour La Tribune Dimanche et BFMTV du 10 janvier. L'écart est toutefois réduit à 4 points : le PS est crédité de 32% des intentions de vote, contre 28% pour Rachida Dati. L'un et l'autre distancent largement les concurrents sans les priver d'une qualification au deuxième tour : le candidat Horizons Pierre-Yves Bournazel se maintient à 14% après une perte de 2 points et l'insoumise Sophia Chikirou reste à l'eau avec 11% des intentions de vote. Une cinquième candidate flirte et se rapproche de la barre des 10% qu'il faut atteindre pour concourir lors du deuxième tour.

Des scores qui rendent plusieurs scénarios possibles et donc l'issue du scrutin des municipales 2026 difficiles à anticiper à Paris. Les résultats des hypothèses testées par le sondage Ifop-Fiducial évoluent en fonction des désistements et des éventuels reports de voix. Dans une triangulaire entre Grégoire, Dati et Bournazel, le candidat socialiste est donné gagnant avec 43% contre 41% pour la maire du VIIème arrondissement. Dans une triangulaire Grégoire, Dati, Chikirou, c'est la candidate de droite qui est donnée victorieuse avec 45% contre 41% pour son rival socialiste.

Les deux candidats sont en revanche donnés à égalité dans l'hypothèse d'un quadrangulaire face à Chikirou et Knafo avec 38% des intentions de vote chacun. Même chose en cas de duel, les deux prétendants à la mairie de Paris pourraient engranger 50% des voix chacun...

Les sondages ne sont qu'un reflet d'une tendance à un instant T et ne présument pas de l'issue des élections. L'étude de l'Ifop étude a été réalisée du 20 au 23 janvier 2026, auprès d’un échantillon de 988 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1 080 personnes, représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus.