Municipales 2026 à Paris : une issue très incertaine au duel Dati-Grégoire, résultats des sondages et dernières infos
Les élections municipales 2026 à Paris s'annoncent serrées. Si Emmanuel Grégoire et Rachida Dati sont assurés de se qualifier pour le second tour, d'autres candidats le peuvent aussi et risquent de jouer les trouble-fêtes d'après les résultats des sondages.
Un duel entre la gauche et la droite à Paris ? C'est le scénario espéré par Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à la tête d'une liste d'union, et Rachida Dati. Le premier espère conserver l'Hôtel de ville dans le giron de la gauche, tandis que la deuxième convoite la capitale depuis de longues années et espère la conquérir lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. L'un est l'autre sont en tête des résultats des sondages, mais d'autres prétendants à la mairie de Paris paraissent en mesure de se qualifier au second tour. Les municipales 2026 à Paris pourrait se jouer sur sur une triangulaire, voire sur une quadrangulaire et même sur une quinquangulaire... Et dans toutes ces hypothèses les scores des candidats en lice, notamment du PS et de LR, pourraient être serrés.
La faute à la multiplicité des listes. Si le PS, le PCF, les Ecologistes et le parti Place publique se sont unis derrière Emmanuel Grégoire dans une alliance historique organisée dès le premier tour de la municipales à Paris, la liste LFI reste en course et semble capable d'accéder au deuxième tour. A droite, Rachida Dati ne compte plus les listes adverses : celle du camp présidentiel qui l'a lâché à la dernière minute et celles de concurrents plus à droite qu'elle qui risquent de diviser les voix des électeurs de droite.
Tous les candidats aux municipales de Paris
- Liste Lutte ouvrière : Marielle Saulnier
- Liste NPA - Révolutionnaires : Blandine Chauvel
- Liste LFI : Sophia Chikirou
- Liste d'union PS, Ecologistes, PCF, Place publique : Emmanuel Grégoire
- Liste Horizons et Renaissance : Pierre-Yves Bournazel
- Liste LR soutenue par le MoDem : Rachida Dati
- Liste divers droite : Francis Szpiner
- Liste Reconquête : Sarah Knafo
- Liste RN : Thierry Mariani
Ce que disent les sondages sur les municipales 2026 à Paris
Grâce à l'alliance de la gauche, Emmanuel Grégoire se hisse en tête des résultats du premier tour de l'élection municipales à Paris selon le sondage Ifop-Fiducial pour Le Parisien, LCI et Sud Radio publié le 24 janvier. Une tendance déjà observé dans la précédente étude Elabe-Berger-Levrault pour La Tribune Dimanche et BFMTV du 10 janvier. L'écart est toutefois réduit à 4 points : le PS est crédité de 32% des intentions de vote, contre 28% pour Rachida Dati. L'un et l'autre distancent largement les concurrents sans les priver d'une qualification au deuxième tour : le candidat Horizons Pierre-Yves Bournazel se maintient à 14% après une perte de 2 points et l'insoumise Sophia Chikirou reste à l'eau avec 11% des intentions de vote. Une cinquième candidate flirte et se rapproche de la barre des 10% qu'il faut atteindre pour concourir lors du deuxième tour.
Des scores qui rendent plusieurs scénarios possibles et donc l'issue du scrutin des municipales 2026 difficiles à anticiper à Paris. Les résultats des hypothèses testées par le sondage Ifop-Fiducial évoluent en fonction des désistements et des éventuels reports de voix. Dans une triangulaire entre Grégoire, Dati et Bournazel, le candidat socialiste est donné gagnant avec 43% contre 41% pour la maire du VIIème arrondissement. Dans une triangulaire Grégoire, Dati, Chikirou, c'est la candidate de droite qui est donnée victorieuse avec 45% contre 41% pour son rival socialiste.
Les deux candidats sont en revanche donnés à égalité dans l'hypothèse d'un quadrangulaire face à Chikirou et Knafo avec 38% des intentions de vote chacun. Même chose en cas de duel, les deux prétendants à la mairie de Paris pourraient engranger 50% des voix chacun...
Les sondages ne sont qu'un reflet d'une tendance à un instant T et ne présument pas de l'issue des élections. L'étude de l'Ifop étude a été réalisée du 20 au 23 janvier 2026, auprès d’un échantillon de 988 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1 080 personnes, représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus.
13:01 - Dati et Grégoire tour à tour en tête, en retard et à égalité dans les sondages
Les deux favoris aux élections municipales 2026 à Paris, Emmanuel Grégoire et Rachida Dati sont assurés de se qualifier pour le deuxième tour du scrutin, mais aucun n'est certain de le remporter. Et pour cause, selon la configuration du deuxième tour, l'un ou l'autre aura l'avantage. Le candidat du PS et celle de la droite pourraient même se retrouver à égalité selon les résultats du sondage Ifop-Fiducial pour Le Parisien, LCI et Sud Radio publié le 24 janvier.
Alors que quatre, voire cinq candidats semblent pouvoir se qualifier pour le deuxième tour, l'étude a testé deux triangulaires. Dans la première, une avec l'insoumise Sophia Chikirou, c'est Rachida Dati qui est donnée en tête avec 45% des voix, contre 41% pour Emmanuel Grégoire et 14% pour l'insoumise. Dans la second avec le philippiste Pierre-Yves Bournazel, c'est à Emmanuel Grégoire que revient l'avantage avec 43% des intentions de vote, contre 41% pour sa rivale de droite et 16% pour le camp présidentiel. En revanche, dans l'hypothèse d'une quadrangulaire ou d'un duel, le socialiste et la républicaine arrivent ex-aequo : à 38% ou à 50% des intentions de vote chacun.
25/01/26 - 13:05 - Ce que proposent les candidats à la mairie de Paris pour l'éducation
Le sujet de l'éducation est central dans la campagne pour les élections municipales et plusieurs candidats à la mairie de la capital ont déjà fait des propositions. Parmi les candidats les plus prolixes en la matière on trouve l'insoumise Sophia Chikirou. Cette dernière propose, entre autre, de rendre la cantine gratuite pour les familles les moins aisées, garantir l'accompagnement de tous les enfants en situation de handicap, d'assurer la présence d'ATSEM dans chaque classe mais aussi plusieurs mesures pour mieux encadrer le périscolaire et mieux former les animateurs.
Le candidat du PS, Emmanuel Grégoire, défend aussi l'idée de renforcer les services publics "de la petite enfance à l'école". Il plaide aussi pour des ouvertures étendues des bibliothèques et la création d'un programme "1 mois, 1 découverte" pour permettre aux enfants de 4 à 11 ans de découvrir des activités artistiques ou culturelles. Autre proposition marquante : l'ouverture de "Maisons des 1000 jours" gratuites dans Paris pour accompagner les familles dès la grossesse jusqu’aux 2 ans des enfants.
A droite aussi des propositions ont été formulées. Peu chez le candidat macroniste qui a surtout évoqué des mesures sur le contrôle des recrutements d'animateurs et l'installation de caméras de vidéoprotection. Rachida Dati, elle, a proposé l'instauration de la semaine de 4 jours à l'école et la mise en place d'études dirigées après l'école. Elle a également formulé des mesures concernant le recrutement d'animateurs diplômés avec un contrôle accru des antécédents judiciaires. Mais celle qui a fait le plus de propositions, plus ou moins détaillées, c'est Sarah Knafo pour Reconquête. La candidate s'est concentrée sur les crèches en proposant de créer 7000 places en crèche, de centraliser les inscriptions sur une application unique, et de revaloriser les salaires des professionnelles de crèches municipales. Concernant le périscolaire, elle propose un renforcement des contrôles des animateurs. Plus largement, elle propose d'autoriser l’extension ou de l’implantation d’écoles privées, y compris via la vente de locaux municipaux, de supprimer les critères de mixité sociale dans l’algorithme Affelnet pour l’affectation en lycée et d'exiger des produits issus de l'agriculture française dans les cantines.
24/01/26 - 11:54 - Pierre-Yves Bournazel veut être le maire "anti-pagaille" à Paris
Invité d'Europe 1 et Cnews le vendredi 23 janvier, Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons/Renaissance à la mairie de Paris, a affirmé sa volonté de réorganiser la rue parisienne estiment que "c'est la pagaille dans notre espace public". "Je veux être le maire d'ailleurs anti-pagaille. Il faut remettre en ordre de marche notre espace public", a-t-il ajouté. Précisant quelque peu son propos, il a dit vouloir trouver une meilleure organisation des travaux : "Je vais ordonner tout cela. Comme maire, j'autoriserai bien sûr les travaux, je les organiserai et je ferai en sorte qu'il y ait des ouvriers sur les chantiers et qu'il y ait des calendriers stricts. Et si les entreprises ne respectent pas les calendriers, il y aura des pénalités financières", détaille-t-il. Pierre-Yves Bournazel ne s'est pas privé d'attaquer la maire sortant de Paris : "Cette ville n'est pas tenue. Et quand on est maire, on prend soin de sa ville. Il faut l'aimer, il faut la servir, il faut la gérer".
23/01/26 - 17:02 - Un ancien journaliste parmi les candidats de la liste de Rachida Dati
Les têtes de liste LR pour les élections municipales de Paris ont été rendus publics. Sans surprise, la plupart de noms sont issus de la droite et à la rigueur du centre. Certains candidats ont déjà fait parler d'eux comme celle en lice dans le VIIIème arrondissement, Catherine Lécuyer, qui a été préférée à la maire sortante de la droite Jeanne d'Hauteserre. Cette dernière a cependant décidée de se présenter en tant que candidat dissidente de son arrondissement. Un autre nom a fait parler : Thierry Guerrier, candidat dans le XVIIIème arrondissement. L'homme, ancien journaliste pour plusieurs chaînes dont France Inter, le groupe TF1 ou encore France Télévision.
Comment en est-il arrivé à soutenir Rachida Dati et à sa présenter aux municipales à Paris ? Il l'explique dans un entretien au Parisien : "J’ai connu [Rachida Dati] lorsque j’étais journaliste politique. Elle voyait que j’étais en colère vis-à-vis de la municipalité sur les réseaux sociaux et je me suis mis à la soutenir spontanément". "Elle m’a proposé de venir échanger avec des Parisiens, lors d’un déplacement dans le XVIIIe, en novembre. Elle avait son idée derrière la tête et m’a demandé si je voulais aller plus loin. Après un petit temps de réflexion — car je sais que, venant de la gauche, je vais en prendre plein la figure —, j’ai dit oui", a-t-il ajouté.
23/01/26 - 12:42 - Marlène Schiappa, candidate sur la liste de Pierre-Yves Bournazel à Paris
L'ancienne ministre macroniste qui a quitté le gouvernement en juillet 2023 signe un retour en politique en figurant sur la liste du candidat Horizons, soutenu par Renaissance, Pierre-Yves Bournazel. Marlène Schiappa a officialisé sa candidature dans un entretien au Point dans lequel elle affirme que le philippiste "sera le meilleur maire pour Paris" : "Ce n’est peut-être pas une star, mais c’est quelqu’un de compétent". Et d'ajouter que face à la "menace extrémiste très forte dans la capitale, de part et d’autre", Pierre-Yves Bournazel est "le seul candidat qui est clair sur le fait qu’il ne s’alliera ni avec l’extrême droite, ni avec l’extrême gauche".
22/01/26 - 19:00 - Dati affaiblie par une nouvelle candidature dissidente à droite
La campagne de Rachida Dati, plus difficile que prévue, se complique davantage avec l'entrée en campagne d'une nouvelle adversaire issue de son propre camp : la maire du VIIIème arrondissement de Paris, Jeanne d’Hauteserre. Cette dernière qui avait demandé à être tête de liste dans son arrondissement a essuyé un refus de la part de Rachida Dati et a décidé de se présenter malgré tout. Les deux femmes politiques sont en froid depuis que Jeanne d'Hauteserre, qui ne mâche pas ses mots, à pointer "l'hypocrisie" de certains élus LR qui rechignent à construire des logements sociaux et demandent à loger certains de leurs proches. Des faits reprochés à Rachida Dati, accusée d'avoir chercher à loger sa soeur, des faits que l'intéressée dément. Cette nouvelle candidature risque encore de diviser les voix de la droite, lesquelles ont déjà des chances de se répartir entre le candidat macroniste, la candidate LR et Sarah Knafo, en lice pour le parti Reconquête.
22/01/26 - 15:41 - Emmanuel Grégoire a "deux boulets aux pieds" selon LR
Travaillant toujours à instaurer et à remporter le duel entre Dati et Grégoire, la droite fait campagne derrière la maire du VIIème arrondissement et contre le candidat socialiste. Valérie Pécresse a ainsi estimé sur BFMTV qu'Emmanuel Grégoire "a deux boulets aux pieds". Lequel ? Elle s'explique : "Il a le bilan d'Anne Hidalgo qui est son bilan puisqu'il était son premier adjoint". Un bilan qu'elle résume par un "Paris qui n'a jamais été aussi clivé, aussi sale, aussi insécure et qui fait fuir les classes moyennes et les familles". Quant au deuxième boulet, il s'agit de "ses alliances de premier tour avec Mr Belliard (du camp écologiste) et Mr Brossat (du parti communiste) jusqu'à Mme Simonnet qui est une ancienne de LFI". Dénonçant particulièrement le rapprochement avec l'ex-insoumise, Valérie Pécresse accuse la gauche de "donner des leçons en disant qu'il ne faut pas s'allier aux extrême" et de ne "jamais" se les appliquer.
22/01/26 - 12:56 - Pécresse appelle tous les électeurs à voter Dati dès le premier tour des municipales
La présidente LR de la région Ile-de-France soutien sans équivoque Rachida Dati pour les élections municipales 2026 à Paris. Valérie Pécresse appelle d'ailleurs tous les électeurs, en particulier ceux susceptibles de voter pour le candidat philippiste Pierre-Yves Bournazel et ceux tenter de voter encore plus à droite que LR, à soutenir la maire du VII arrondissement dès le premier tour. "Il y aura un seul maire de Paris en mars, soit Rachida Dati, soit Emmanuel Grégoire, tous le reste c'est la machine à perdre" a lancé la présidente de région sur BFMTV pour convaincre. Une réunion des électeurs dès le premier tour est cruciale pour Valérie Pécresse qui estime que "quand Rachida Dati aura arracher sa victoire à Paris, elle aura besoin d'une majorité extrêmement soudée et solide, et certainement pas d'un attelage de bric et de broc" qui résulterait d'une alliance de deuxième tour.
Un changement dans le mode de scrutin à Paris
Le Parlement a définitivement adopté la réforme du scrutin municipal, à Paris, Lyon et Marseille, jeudi 10 juillet. Pour les trois plus grandes villes de France. Jusqu'ici, les électeurs votaient pour une liste de conseillers dans chaque arrondissement ou secteur. Les élus qui étaient placés en haut de cette liste entraient au conseil municipal de la ville et élisaient ensuite le ou la maire.
Avec ce nouveau suffrage, les électeurs voteront pour leur conseiller municipal comme dans toutes les autres communes de France. Il y aura ensuite une élection distincte pour élire les maires d'arrondissement. Cela se passe le même jour, avec deux urnes différentes. Les électeurs auront ainsi un bulletin de vote pour élire les conseillers d’arrondissement, qui éliront ensuite parmi eux le ou la maire d’arrondissement ; un bulletin pour élire les membres du Conseil de Paris, qui éliront ensuite parmi eux le ou la maire de Paris.
Au Conseil de Paris, la liste qui obtient la majorité absolue au premier tour ou arrive en tête au second tour obtient 25 % des sièges automatiquement, les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des voix.
Dans les conseils d’arrondissement, la liste qui obtient la majorité absolue au premier tour ou arrive en tête au second tour obtient 50% des sièges automatiquement, les sièges restants sont répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des voix.