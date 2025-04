Voici dans quelles communes il y a le moins de femmes maires ou élues municipales

Bien qu'il y ait l'obligation de la parité sur les listes municipales, elles restent inégalement représentées à l'échelle nationale au poste de maire ou d'élue municipale. Un certain type de commune est concerné.

Depuis 1999, l'article 1er de la Constitution dispose que " la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ". Pourtant, la parité n'est pas toujours atteinte. Il y a moins de femmes que d'hommes élues à l'Assemblée, au Sénat et dans les mairies. Concernant ces dernières fonctions électorales, elles représentent 42,4 % des élus, maires et élues municipales, depuis les dernières élections municipales en 2020, selon des chiffres du Répertoire national des élus, publiés par le Sénat.

Mais comment expliquer que la parité ne soit pas respectée, alors qu'elle est obligatoire pour pouvoir présenter une liste électorale ? Pour rappel, les élections municipales sont un scrutin de liste avec un système proportionnel avec prime majoritaire, c'est-à-dire que la liste qui arrive en premier aux élections remporte la moitié des sièges de conseillers municipaux, avec la tête de liste qui devient maire, et les autres listes qui ont atteint les 5 % se partagent proportionnellement les sièges restants. Mais voilà, depuis la loi du 17 mai 2013, cela ne concerne que les communes de plus de 1 000 habitants (contre 3 500 habitants comme auparavant). Il est important de noter que ces communes représentent 71 % des communes françaises, qui représentent 13 % de la population. Pour ces communes, le mode de scrutin est différent. Il s'agit d'un scrutin nominal, c'est-à-dire que l'on peut rayer ou ajouter des noms au moment du vote. La parité n'est donc pas une obligation.

Une faible représentation des femmes chez les élus municipaux dans les plus petites communes

Comme on l'apprend des chiffres du Sénat, la part de femmes chez les conseillers municipaux s'approche de la moitié dans les communes de plus de 1 000 habitants. Elle est comprise entre 33,1 % et 40,4 % pour les communes de moins de 1 000 habitants.

Selon l'Insee, ce phénomène est particulièrement visible dans les communes des Hauts-de-France. Les femmes y sont globalement moins représentées à toutes les fonctions électives que sur le reste du territoire. Elles n'y occupent, par exemple, que 18 % des postes de maires et 36 % des postes de conseillères municipales dans les plus petites communes.

Afin d'endiguer ce phénomène, un rapport d'information, déposé le 3 octobre 2024 par le Sénat et qui établit une liste de solutions pour "renforcer l'efficacité des conseils municipaux", propose d'"étendre le scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants". En d'autres termes, cela rendrait obligatoire la présentation d'une liste paritaire, avec en alternance la présence de femmes et d'hommes sur la liste.