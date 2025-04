Martin Luther King invoqué par Marine Le Pen : voici ce que pense la famille du pasteur

Marine Le Pen avait invoqué le combat pour les droits civiques de Martin Luther King après sa condamnation pour détournement de fonds publics. Le fils du militant et son épouse ont réagi auprès de BFMTV.

Dimanche 6 avril 2025, quelques jours après à sa condamnation en première instance par le tribunal correctionnel de Paris pour détournement de fond publics, Marine Le Pen a invoqué Martin Luther King comme un "exemple" qui "a défendu les droits civiques" lors d'une visio-conférence avec les partisans de La Lega italienne, le parti anti-immigration de Matteo Salvini. "Ce sont les droits civiques des Français aujourd'hui qui sont mis en cause", a t-elle affirmé, deux jours après le 57e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King par un suprémaciste blanc. Quelques heures plus tard, elle réitérait ses propos devant une foule de partisans réunis à Paris pour protester contre sa condamnation : "Notre ligne de conduite (...) [sera] celle, pacifique, du pasteur Martin Luther King pour les droits civiques des citoyens américains, à l'époque, opprimés et privés de droits".

Une référence qui ne passe pas pour la famille du prix Nobel de la paix 1964. Martin Luther King III et son épouse Andrea Waters King ont dénoncé une "tentative de déformation ou d'établissement de fausses équivalences avec la lutte du Dr King pour les droits civiques" auprès de BFMTV ce lundi 14 avril. Une "distorsion inappropriée de l'Histoire" qui "porte atteinte aux sacrifices consentis par ceux qui se sont opposés à la haine et se sont battus pour la justice", a estimé le couple.

"Ses efforts ont inspiré des générations d'Américains"

Pasteur originaire d'Atlanta, Martin Luther King est un célèbre militant qui dirigea le mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis du milieu des années 1950 jusqu'à son assassinat par un suprémaciste blanc le 4 avril 1968 à Memphis dans le Tennessee. "Ses efforts ont inspiré des générations d'Américains et ouvert la voie à la création de sa vision d'une "communauté bien-aimée", une société fondée sur l'unité plutôt que sur la division", ont rappelé Martin Luther King III et Andrea Waters King. Pour rappel, le programme du FN, puis du RN, prône depuis des décennies la "préférence" et la "priorité nationale".

En France, les propos de Marine Le Pen ont également suscité l'indignation. Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, avait qualifié cette référence d'une "indécence crasse" auprès de France info. "Je rappelle que Martin Luther King était une personne en particulier engagée dans la lutte contre le racisme", a ajouté le député LFI des Bouches-du-Rhône.