Présidentielle 2027 : Jordan Bardella se préparerait-il à être "le candidat de Marine Le Pen" ?

La condamnation en première instance de Marine Le Pen à cinq ans d'inéligibilité pourrait rebattre les cartes pour la présidentielle 2027. Jordan Bardella pourrait bien prendre le relais si la condamnation est maintenue en appel, ce qu'il confirme pour la première fois ce week-end.

Jordan Bardella sera-t-il le candidat du Rassemblement National à la présidentielle de 2027 ? Depuis la condamnation en première instance de Marine Le Pen, le 31 mars, à quatre ans de prison dont deux fermes aménagés sous bracelet, et cinq ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, cela semble la seule solution pour le parti qui a atteint le second tour lors des deux dernières élections. Marine Le Pen a rapidement fait appel de sa condamnation. Elle bénéficie donc à nouveau de la présomption d'innocence. Mais le pari est risqué. Après le procès en appel, qui se déroulera à l'été 2026, Marine Le Pen pourrait voir sa peine réduite ou annulée, ce qui lui permettrait de se lancer dans la course à l'Élysée, ou bien la voir inchangée ou alourdie, ce qui mettrait instantanément Jordan Bardella sur le devant de la scène pour l'élection. Dans un cas comme dans l'autre, l'arrivée de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella dans la campagne présidentielle se fera en dernière minute.

Cela fait donc un mois que les regards se tournent vers Jordan Bardella, qui pourrait bien devenir le prochain candidat du RN. Une théorie qui a toujours été réfutée, voire évitée, par le parti à la flamme, jusqu'à samedi 27 avril, lorsque le président du RN s'est confié dans les colonnes du Parisien : "Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que Marine Le Pen est ma candidate, et que si elle devait être empêchée demain, je pense pouvoir dire que je serai son candidat."

Jordan Bardella ferait-il mieux que Marine Le Pen ?

Si un tel scénario se produisait, ce serait la première fois depuis 2012 que Marine Le Pen n'est pas la candidate de son parti. Elle a mené la campagne du RN en 2012, 2017 et 2022, arrivant au second tour face à Emmanuel Macron pour les deux dernières élections. Mais Jordan Bardella arriverait-il à un tel score ?

"Je travaille et je me prépare. Ce qu'on attend d'un potentiel Premier ministre comme d'un candidat à l'élection présidentielle, ce sont des qualités qui sont peu ou prou assez similaires. La fonction est différente. Mais la capacité à rassembler, écouter, comprendre les Français, ce sont des missions que j'ai faites aussi miennes depuis plusieurs mois", explique Jordan Bardella à nos confrères. Du côté des proches du RN, on estime qu'"il apprend plus vite que la moyenne", et qu'"il est malin, il capte vite", comme l'a assuré Éric Ciotti en privé.

Or, la présidentielle 2027 serait sa première campagne. "On n'est jamais bien rodé à la première", assure un proche de Marine Le Pen. De plus, Jordan Bardella n'a pas encore 30 ans, ce qui pourrait être à double tranchant. Son jeune âge serait un atout lors du premier tour, mais probablement un inconvénient pour le second s'il arrive jusque-là. Son manque d'expérience pourrait aussi être pointé du doigt, mais il a une réponse à cela : "Je ne vais pas m'inventer quarante ans de vie politique. Les Français me connaissent, ça fait quinze ans que je fais de la politique, sept ans que j'en fais à haut niveau."

Il faut aussi dire que Jordan Bardella a mené une croisade vers les grands patrons et les électeurs des Républicains, mais s'est assez peu concentré sur l'électorat populaire historique du RN.

Que disent les sondages ?

Avant même que le verdict ne tombe pour Marine Le Pen, un sondage Odoxa, réalisé pour Public Sénat et la presse régionale, a pris la température du côté des Français. Ils sont 60 %, parmi les électeurs du RN à préférer Jordan Bardella à Marine Le Pen, contre 32 % qui pensent l'inverse. En prenant en compte l'ensemble des Français, 31 % préféreraient voir Jordan Bardella se présenter que Marine Le Pen, contre 16 % en faveur de Marine Le Pen. Il faut tout de même noter que 52 % des Français les rejettent autant l'un que l'autre.