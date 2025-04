Un sondage donne Bardella ou Le Pen perdants à la présidentielle, un autre candidat plus fort

Les sondages pour l'élection présidentielle 2027 donnent le Rassemblement national tête et avec de l'avance, mais uniquement pour le premier tour du scrutin...

Alors que le Rassemblement national (RN) semblait avoir un avantage certain pour la prochaine élection présidentielle dans les derniers sondages, les chances de victoire du parti sont remises en question. Toutes les récentes études s'accordent à donner le parti d'extrême droite en tête, et ce, quel que soit son candidat : Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Les deux hypothèses doivent être testées maintenant que la députée du Pas-de-Calais a été condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire au procès des assistants parlementaires du Front national (ancien nom du RN).

Le dernier sondage en date réalisé Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale et publié le mardi 29 avril confirme cette avance : le RN s'assurerait plus de 30% des intentions de vote. Les résultats ne changeraient que très peu selon le nom du candidat. Marine Le Pen est créditée de 32% des intentions de vote, quand son poulain en obtiendrait 31,5%. Derrière eux, le bloc central arriverait en deuxième position et se qualifierait pour le second tour avec 20% des intentions de vote.

Reste que cette place de favori ne vaut que pour le premier tour de la présidentielle 2027. A deux ans du scrutin, la plupart des sondages s'intéressent surtout aux noms des candidats qui seront sur la ligne de départ et ne donnent des estimations que pour le premier tour en multipliant les hypothèses. Là où le sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale teste les chances de victoire du RN au second tour de la présidentielle.

D'après l'étude, le candidat du parti à la flamme ne parviendrait pas à conserver sa première place au second tour du scrutin. Si Marine Le Pen comme Jordan Bardella s'imposent face à toutes les autres forces politiques dans un premier temps, l'un comme l'autre se font détrôner par un autre candidat lors du deuxième round. Cet adversaire, c'est Edouard Philippe qui serait le candidat du bloc central en remplacement d'Emmanuel Macron qui ne pourra pas se représenter en 2027.

Qu'il se retrouve face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella, l'ancien Premier ministre réunirait 54% des intentions de vote au second tour de la présidentielle selon le sondage d'Odoxa. Il profiterait des reports de la majorité des électeurs ayant voté pour d'autres candidats au premier tour : 44 à 54% de ceux ayant soutenu Jean-Luc Mélenchon, 59 à 73% de ceux ayant voté pour Raphaël Glucksmann (candidat proche du Parti socialiste le plus soutenu dans l'étude) et 46 à 57% de ceux ayant mis un autre nom de gauche dans l'urne. Il bénéficierait aussi du soutien d'une partie des électeurs de droite, notamment de 53% des personnes ayant voté pour le parti Les Républicains.

Malgré une avance considérable au premier tour, le RN ne paraît pas encore en mesure de résister face à un vote barrage mis en place par des électeurs de gauche et de droite au second tour de la présidentielle.