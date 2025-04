Urgence Palestine : une célèbre comédienne a soutenu ce collectif que veut dissoudre le gouvernement

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau va demander la dissolution du collectif Urgence Palestine. Un mouvement co-fondé par un député LFI et soutenu par une militante et célèbre comédienne française.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a confirmé la procédure qui doit mener à la dissolution de la Jeune Garde antifasciste. "Dans cette association, plusieurs de ces membres sont mis en cause par la justice notamment pour des violences y compris vis-à-vis d'un jeune adolescent juif parce qu'il appartenait à la Ligue de défense juive, c'est intolérable", a-t-il déclaré sur CNews. Il poursuit : "Je veux dire que l'un des porte-paroles, des co-fondateurs, c'est quand même un député insoumis, c'est M. Arnault, c'est quand même grave. Et je procéderai aussi, par ailleurs, à la dissolution de deux autres groupes", annonce-t-il.

En effet, "je vais demander la dissolution d'Urgence Palestine et celle du groupe d'ultra-droite Le Lyon populaire", a dit ce mercredi, toujours sur CNews, Bruno Retailleau. Urgence Palestine s'est fait connaître en appelant à manifester pour soutenir le peuple palestinien après l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023. Le collectif a notamment été soutenu par une célèbre comédienne, avant que le gouvernement ne décide d'engager une procédure pour le dissoudre.

Il s'agit d' Adèle Haenel, actrice et militante féministe. Dans un clip vidéo publié par le collectif sur Youtube en décembre 2023, elle demandait "un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt d'un génocide en cours à Gaza". Les Gazaouis sont "privés d'eau, de nourriture, de matériel médical de carburant, d'électricité par l'Etat d'israël qui a aggravé encore le blocus qu'il impose contre la bande de Gaza, depuis déjà seize ans et créé une crise humanitaire sans pendant", dénonçait-elle. Cette dernière déplorait également "l'impunité accordée à Israël" dans un appel initié par le réseau Artistes Pour la Palestine-France, et signé par de nombreux artistes, paru dans le journal l'Humanité.

Urgence Palestine promet de "ne pas lâcher l'affaire"

Urgence Palestine est un collectif qui rassemble des organisations et mouvements associatifs, syndicaux et politiques mobilisés pour "l'auto-détermination du peuple palestinien". "Solidaires, nous menons une lutte commune contre l'oppression coloniale et les guerres impérialistes. Mobilisés dans l'urgence, nous organisons, autour des Palestinien-ne-s en tant que premiers et premières concerné-e-s, la lutte pour la constitution d'un front large, populaire, démocratique", peut-on lire sur le site officiel du mouvement.

Le collectif se dit notamment "contre la complicité du gouvernement français avec les crimes israéliens et la répression de la solidarité avec la lutte du peuple palestinien". Des propos confirmés par l'un de ses co-fondateurs Omar Al Soumi. "C'est la réalité d'une France complice du génocide, d'un gouvernement aligné avec l'extrême droite", fustige-t-il dans une vidéo publiée sur X, le 29 avril 2025. "A l'heure où le peuple palestinien fait face au génocide, à la famine, à l'heure où ils veulent détruire, anéantir le peuple palestinien, que fait le gouvernement français ? Il veut dissoudre notre organisation", abonde-t-il. Omar Al Soumi promet de "ne pas lâcher l'affaire" et de "continuer à se battre" pour les droits des Palestiniens.