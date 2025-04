Bayrou réunit Le Pen et Bardella dans son bureau, un bouleversement politique à la clé ?

François Bayrou a convié Marine Le Pen et Jordan Bardella à Matignon ce mercredi 30 avril avec une idée en tête : trouver une entente pour modifier le mode de scrutin de certaines élections.

Marine Le Pen et Jordan Bardella conviés à Matignon. Le Premier ministre a décidé de s'entretenir avec les chefs de file du Rassemblement national (RN) ce mercredi 30 avril pour discuter d'une éventuelle cause commune au MoDem, parti de François Bayrou, et à l'extrême droite. Le chef du gouvernement, menacé par une censure, a tout intérêt à trouver des points d'entente avec le parti lepéniste qui évoque régulièrement la possibilité de déposer et de soutenir une motion de censure pour faire tomber le gouvernement.

C'est donc avec une idée précise en tête que François Bayrou a organisé son entretien avec les dirigeants du RN : trouver un accord pour défendre l'instauration d'un mode de scrutin proportionnel pour les élections législatives. Le MoDem milite de longue date pour remplacer le scrutin majoritaire à deux tours en place pour les législatives par un scrutin à la proportionnelle intégrale. Un combat que mène également Marine Le Pen depuis quelques années : l'une de ses promesses de campagne présidentielle en 2022 était l'instauration de ce mode de scrutin pour l'élection des députés. Ce mode de scrutin serait avantageux pour le RN qui apparaît déjà comme le groupe le plus nombreux à l'Assemblée.

Le RN défend toutefois l'idée d'une élection proportionnelle avec, en plus, une prime majoritaire pour le parti arrivé en tête. Un détail qui ne figure pas dans l'idée que François Bayrou se fait d'un nouveau mode de scrutin aux législatives, mais qui s'impose aux yeux de Marine Le Pen : "La tripolarisation de la vie politique entraîne une absence de majorité", a-t-elle insisté le mardi 29 avril. Et l'élue du Pas-de-Calais "n'imagine pas que le Premier ministre [...] puisse reculer sur ce sujet" de la proportionnelle uniquement pour une histoire de prime majoritaire.

La réunion de ce mercredi 30 avril pourrait permettre au Premier ministre et au RN d'accorder leurs violons en vue d'une éventuelle réforme législative que le chef du gouvernement souhaiterait voir examiner à l'automne, "avant la fin de la session parlementaire si le débat est mûr" a précisé sa porte-parole à l'issue du Conseil des ministres le 28 avril. Un proche de François Bayrou soutenait une semaine plus tôt que "tout le monde ou presque est d'accord sur le principe [qu']il faut plus de proportionnelle" et qu'il suffisait de s'accorder sur les formalités : "Reste à déterminer la forme : régionale ? Départementale ? Mixte ? Nous aurons ce débat".

Scrutin proportionnel : bonne ou mauvaise chose ? Le mode de scrutin proportionnel permet d'attribuer des sièges en fonction du nombre de voix, au lieu de donner chaque siège au parti arrivé en tête dans une circonscription. Un quotient électoral (le nombre de voix permettant d'obtenir un seul siège) est défini, puis le total des voix obtenues par chaque parti est divisé par ce quotient pour connaître le nombre de sièges à attribuer. Ce mode de scrutin est réputé pour sa représentation fidèle du corps électoral, mais critiqué parce qu'il favorise le multipartisme pouvant entraîner une instabilité politique.

Bayrou et Le Pen contre le reste de l'hémicycle ?

Le débat commence donc avec le RN ce mercredi 30 avril, mais va se tenir avec les chefs de file de l'ensemble des forces présentes à l'Assemblée par ordre d'importance numérique dans l'hémicycle. L'extrême droite est logiquement la première à passer et sera suivie des forces macronistes représentées par Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République (EPR), et par le député Pierre Cazeneuve. Ceux-là devraient faire de la résistance face à François Bayrou, estimant que le mode de scrutin majoritaire actuellement en place est le plus adapté ou le "moins pire". Les élus macronistes entendent recentrer le débat sur "l'efficacité de l'action publique" en s'attardant sur la réduction du nombre de parlementaires et sur la "simplification du millefeuille administratif", plutôt que sur le mode de scrutin.

Le Premier ministre et le RN risquent de rencontrer d'autres oppositions à la proportionnelle. Chez Horizons, Edouard Philippe est opposé à l'idée, mais pourrait la soutenir "si était rétablie la possibilité de cumuler un mandat exécutif local et le mandat parlementaire", rappelle BFMTV. Or, François Bayrou est aussi favorable au cumul des mandats. A droite, le camp des Républicains refuse catégoriquement de changer le mode de scrutin qui entraînerait une "institutionnalisation du chaos politique qu'on connaît en ce moment" selon Laurent Wauquiez.

A gauche, les insoumis, les écologistes et les communistes se disent favorables à l'instauration de la proportionnelle aux législatives. Les socialistes sont, eux, divisés sur la question : l'actuel patron du parti Olivier Faure y est opposé, quand d'autres fortes têtes comme François Hollande défendent l'idée. Des dissensions avec lesquelles le Premier ministre va devoir composer.