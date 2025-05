Un tableau de la fille de Brigitte Macron acheté 560 000 euros par l'Élysée ? La présidence sort du silence

Un tableau signé par la fille de Brigitte Macron, Laurence Auzière, a-t-il été acheté 560 000 euros par le palais présidentiel ? L'Élysée s'est exprimé sur la polémique.

Nouvelle théorie conspirationniste ou véritable scandale ? Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, Emmanuel Macron fait régulièrement l'objet d'accusations. Parfois à juste raison, d'autres fois à tort. Dernière polémique en date : l'Élysée aurait récemment acheté un tableau à l'hôtel des ventes Drouot. Signé Laurence Graffenstaden, il aurait, selon la rumeur, été acheté 560 000 euros. Un montant qui a de quoi faire réagir. Et ce, d'autant plus lorsque l'on sait que Laurence Auzière, qui n'est autre que la fille de Brigitte Macron, se cache derrière ce nom d'artiste.

Alors que la polémique enfle depuis jeudi 1er mai, sur les réseaux sociaux, Le Parisien a contacté le palais présidentiel pour recueillir sa version des faits. "Tout est faux", assure l'Élysée. À l'origine, semble-t-il, de la rumeur, un internaute prénommé "Pierre Champigny". Si dans un premier post, publié jeudi sur X, il rapportait l'information, dans un second message publié ce vendredi matin, l'individu est finalement revenu sur ses annonces. "Chers amis, je vous dois des explications et des excuses", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Le post que j'ai commis le 1er mai comporte des inexactitudes", à savoir que "le prix parait exorbitant. Des sources annoncent 8 à 10 000 euros, ce qui est déjà bien au-dessus des dernières ventes de 'l'artiste'", mais aussi qu''il n'est pas déterminé qui est l'acquéreur réel : le compte de l'Élysée ou le compte bancaire du couple Macronescu". Et l'internaute de s'excuser encore : "Je n'ai pas été suffisamment attentif à la crédibilité d'une des sources." Problème : son premier post publié sur X a rapidement été repris jeudi par différents comptes et autres sites web dont il semble qu'ils aient pour habitude de relayer certaines théories du complot. Suffisant en tout cas pour faire partir la rumeur et mettre dans l'embarras le palais présidentiel.