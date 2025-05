Mélenchon président en 2027 ? Un sondage le teste au 2e tour face au RN

À deux ans de l'élection présidentielle en France, un sondage teste les chances de Jean-Luc Mélenchon (LFI) d'accéder au pouvoir, si ce dernier parvenait à se hisser au second tour face à un candidat du RN.

Une enquête riche en enseignements. Hexagone publie avec l'Ifop sa grande enquête sur l'élection présidentielle 2027. Dans cette dernière, les deux organismes évaluent les rapports de force et testent plusieurs duels potentiels au second tour, pour tenter de déterminer qui sera le futur président de la République.

Dans les faits, l'hypothèse selon laquelle Jean-Luc Mélenchon et LFI se hisseraient au second tour de la prochaine élection présidentielle n'a pas vraiment le vent en poupe. Elle est peu probable, selon l'étude d'Hexagone, mais quand même jugée "crédible" par l'organisme "au regard des performances passées du candidat". Dans un tel scénario, la tendance est claire et nette.

Des intentions de vote sans appel

Au second tour de la présidentielle 2027, Jean-Luc Mélenchon s'inclinerait nettement face à un candidat du Rassemblement national. En effet, le candidat du RN (Jordan Bardella dans cette enquête) l'emporterait avec 67 % des voix contre 33 % pour Jean-Luc Mélenchon. Mais attention, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, comme l'explique bien le sondage en question.

"À ce stade, 41 % des répondants (au sondage) ne formulent aucune intention de vote en cas de 2e tour dans cette configuration". Autrement dit, il existe encore, à deux ans du scrutin, 41 % des répondants qui estiment être indécis et qui ne savent pas s'ils glisseront dans l'urne un bulletin Mélenchon, Bardella ou blanc, en cas de second tour opposant les deux hommes.

© IFOP pour Hexagone

Au second tour, le RN peut donc légitimement espérer l'emporter s'il est confronté à LFI. En revanche, il serait battu dans un duel Edouard Philippe (52 %) / Marine Le Pen (48 %). Si Jordan Bardella venait à faire face à Edouard Philippe, le sondage Ifop/Hexagone révèle pour l'heure une égalité parfaite dans les intentions de vote, avec 50 % chacun.

Cette enquête a été menée auprès d'un échantillon de 9 128 personnes inscrites sur les listes électorales, extraites d'un échantillon de 10 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, complété par un échantillon de 1 838 personnes inscrites sur les listes électorales, extraites d'un échantillon de 2 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews, elles, ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 11 au 30 avril 2025.