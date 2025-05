Un référendum envisagé par Macron : un sujet tient la corde et s'annonce explosif

Un référendum après l'été 2025 ? Emmanuel Macron, qui prend la parole sur TF1 ce mardi soir, envisagerait d'organiser une consultation sur différents sujets.

Emmanuel Macron s'est-il finalement décidé à organiser un référendum ? C'est peut-être l'annonce la plus importante à laquelle il faut s'attendre ce soir de l'émission spéciale diffusée sur TF1 à compter de 20h10. Habitué à répondre aux questions, Emmanuel Macron prévoirait d'en poser une ou plusieurs aux Français à en croire les indiscrétions du Point qui cite l'entourage du chef de l'Etat. Et le président de la République, qui adore innover et faire les choses à sa manière, pourrait surprendre et inventer un nouveau format. Il envisagerait d'organiser un "référendum à tiroirs" selon l'expression d'un proche conseiller, c'est-à-dire une série de questions sur plusieurs thématiques. Emmanuel Macron y réfléchirait depuis 2018 et la crise des Gilets jaunes.

Toutes les questions seraient posées aux Français le même jour et les électeurs s'exprimeraient sur "deux ou trois sujets" différents selon les précisions de la présidence au Point. L'idée semble assez précise, de même que le calendrier envisagé : le référendum, encore hypothétique, pourrait avoir lieu "après l'été" selon les informations du journal. L'immense avantage de ce référendum inédit serait qu'il serait très décorrélé de l'Elysée : avec plusieurs questions pratiques, le chef de l'Etat éviterait un référendum "pour ou contre" lui.

Le président de la République maintient le suspense, car il n'aurait pas de certitude franche sur cette consultation ni sur son intérêt à l'annoncer ce soir. "Si, en direct, il ne le sent pas ou que ça ne se présente pas, non”, il n'y en aura pas, croit savoir un proche d'Emmanuel Macron, cité dans Le Figaro ce mardi.

Le chef de l'Etat a bien entendu des idées en tête. Les sujets ne manquent pas face à l'actualité chargée des derniers mois : la politique internationale avec le retour de Donald Trump à la tête des Etats-Unis et les guerres qui s'enlisent entre l'Ukraine et la Russie ou l'Israël et le Hamas ; l'économie avec les questions budgétaires et la guerre commerciale sur les droits de douane ou encore le financement du modèle social...

Une idée de référendum sort du lot

D'autres thématiques comme la prise en charge de la fin de vie, la réponse policière et judiciaire face à la criminalité ou encore le pouvoir d'achat pourraient également être avancés. A contrario, certaines thématiques risquant de diviser les Français et de fragiliser encore la situation politique actuelle seraient écartées d'emblée : la question de l'immigration ou celle liée à la réforme des retraites par exemple.

Pourtant, les Français apprécieraient de s'exprimer et d'être entendus sur ces sujets. Plus de 8 personnes sur 10 se disent favorables à l'organisation d'un référendum selon le sondage Elabe réalisé pour BFMTV et publié le dimanche 11 mai. Quant aux thèmes qu'ils souhaiteraient aborder, ce sont les questions économiques qui arrivent en tête : 59% des sondés voudraient s'exprimer sur la dépense publique, la dette et les impôts. Un thème suivi de près par deux autres cités par 52% des sondés : les retraites et l'immigration. Les questions liées à la fin de vie arrivent sur la troisième marche du podium avec 43% des Français voulant être consultés à ce sujet.

En réalité, un sujet de référendum tient la corde : une consultation sur les collectivités territoriales pour simplifier les différents niveaux de responsabilité et simplifier le "mille-feuilles" administratif. "Ça paraît un peu ardu, mais quand vous expliquez aux gens que ce serait bien que les écoles et les ordures soient gérées par les mêmes personnes pour coûter moins et être plus efficace, ça leur parle", estime un sénateur macroniste auprès du service politique de BFMTV. Selon ce média, les autres idées de consultation sont trop risquées politiquement et pourraient même affaiblir la politique menée depuis son accès à l'Elysée en 2017.

D'ailleurs, preuve que l'idée du référendum sur les collectivités locales est sur la table, certaines craintes émergent déjà. Un ancien ministre socialiste a même tenu à écrire un message au président pour le “mettre en garde” sur une consultation sur ce sujet, qu'il perçoit comme explosif. “J’ai pu mesurer la puissance des corporatismes et la force des conservatismes”, a-t-il prévenu, rapporte Politico.