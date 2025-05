Interview de Macron sur TF1 : des annonces et des invités surprises pour muscler sa com'

Le président de la République Emmanuel Macron est l'invité de TF1 mardi 13 mai. L'occasion pour de nombreux invités triés sur le volet de le questionner sur les sujets sensibles du moment.

La soirée a été annoncée en fanfare. Ce mardi 13 mai, à compter de 20h10, le président de la République, Emmanuel Macron, sera l'invité d'une émission exceptionnelle intitulée Les défis de la France et organisée sur TF1. Si les Français sont conviés à participer à la grande consultation sur son bilan et à poser des questions via TF1+, le chef de l'État sera questionné au cours des quelque 2h30 d'émission par de nombreux invités plus ou moins surprises. Un casting cinq étoiles, comme le révèle TF1 Info, sélectionné avec soin pour poser des questions sur des sujets précis et qui pourrait amener le président de la République à faire quelques annonces. Le Figaro avançait déjà il y a quelques jours qu'Emmanuel Macron pourrait notamment profiter de son passage en prime time sur TF1 pour annoncer plusieurs référendums, dont un sur un vaste projet de réorganisation territoriale.

Comme le précise TF1, dans la forme, des mini-débats d'une quinzaine de minutes opposeront Emmanuel Macron à différentes grandes figures. Ainsi, on sait que Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, débattra avec le chef de l'État sur l'épineuse question des retraites, chère aux Français. Les finances publiques seront, elles, abordées par Agnès Verdier-Molinié, qui n'est autre que la directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (Ifrap). Sur le thème de l'environnement, Emmanuel Macron se frottera aux questions de la journaliste Salomé Saqué.

De Robert Ménard à Tibo InShape, en passant par Charles Biétry

Le maire de Béziers, Robert Ménard, a lui été choisi pour l'interroger sur la sécurité, tandis que le journaliste Darius Rochebin se concentrera sur les enjeux internationaux. Les Français pourront également compter sur plusieurs figures médiatiques pour questionner Emmanuel Macron sur des sujets bien précis, comme le premier YouTubeur de France, Tibo InShape, chargé de l'interroger sur le sport à l'école, l'ex-journaliste sportif Charles Biétry, atteint de la maladie de Charcot, missionné pour parler de la fin de vie. Directrice de l'ONG Oxfam, Cécile Duflot, qu'on ne présente plus, abordera une éventuelle taxe sur l'héritage. Enfin, un humanitaire questionnera le président sur la bande de Gaza, tandis que le polémique sujet du port du voile sera mis sur la table par une haltérophile. Avec autant de sujets et d'invités venus de tous horizons, Emmanuel Macron devrait, pour sûr, atteindre un large public.