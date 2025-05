Election pour la présidence de LR : les résultats des sondages donnent Retailleau devant Wauquiez

Les adhérents des Républicains élisent leur président le 17 et 18 mai prochains. Bruno Retailleau semble favori, le camp Wauquiez redoute des résultats catastrophiques et une déroute.

Après avoir frôlé l'implosion en juin 2024, lorsque son ancien président Éric Ciotti a acté un rapprochement avec le Rassemblement national sans concerter les cadres de son parti, Les Républicains ont retrouvé un nouveau souffle grâce à la nomination de Michel Barnier à Matignon, en septembre dernier. Huit mois plus tard, le parti entre dans une séquence décisive pour son avenir.

Ce samedi 17 et dimanche 18 mai, les adhérents du parti Les Républicains (LR) sont appelés à élire leur prochain président. Ils doivent trancher entre Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, et Bruno Retailleau, actuel ministre de l'Intérieur.

Les deux hommes ont fait une campagne intense, qui s'est d'ailleurs traduite par un nouvel engouement militant : en trois mois, LR a presque triplé son nombre d'adhérents, dépassant les 120 000. Laurent Wauquiez a multiplié les réunions publiques partout en France, et le ministre de l'Intérieur s'est autorisé quelques meetingts. Mais un favori a clairement émergé. Selon un sondage Ifop pour L'Opinion publié il y a quelques semaines, 65% des sympathisants LR souhaitent voir Bruno Retailleau prendre la tête du parti, contre 35% pour Laurent Wauquiez. Il devance également son concurrent dans la perspective de 2027 : 50% des sympathisants LR le considèrent comme le meilleur candidat pour l'Elysée, contre 23% pour son rival.

Notons toutefois que quel que soit le vainqueur ce cette élection pour la présidence du parti, le candidat LR reste pour l'heure crédité de seulement 10% d'intentions de vote à la présidentielle, au mieux, selon un récent sondage Harris Interactive pour le média Regards. Le Rassemblement national arrive largement en tête (34 %), suivi par une union de la gauche (26 %) et le bloc central (19 %) dans ces intentions de vote.

La présidence LR, tremplin pour 2027 ?

Celui qui prendra la tête du parti pourrait en être le candidat naturel pour la présidentielle dans deux ans. Laurent Wauquiez ne cache pas ses ambitions présidentielles, tandis que Bruno Retailleau, plus réservé, entretient l'ambiguïté. Mais selon son équipe de campagne, "il a 2027 en ligne de mire, il considère qu'il peut rassembler et élargir le parti pour mettre LR en position de force", rapportait France Info il y a peu.

Sur le fond, les positions des deux candidats sont très proches : durcissement des règles pour limiter l'immigration légale et illégale, fermeté sécuritaire, critique du "wokisme", rigueur budgétaire... "Ils n'ont pas de véritables divergences idéologiques. Tous deux ont des positions très droitières, et il faut dire que l'éventail des positions s'est un peu rétréci au sein du parti", analyse Emilien Houard-Vial, docteur en science politique et spécialiste de LR, auprès de France Info.

Les adhérents vont sans doute trancher entre les deux hommes sur la manière dont ils ont fait campagne ou bien de la dynamique créée dans l'opinion. Bruno Retailleau, contraint par ses fonctions ministérielles, a consacré peu de temps au terrain, contrairement à son rival qui a multiplié les rencontres avec les adhérents de toute la France. Très médiatique, le ministre a imprimé et apparaît comme l'homme le plus neuf à droite. Il cherche aussi à "porter sa voix sur d'autres sujets que ceux de l'Intérieur", selon son entourage, dans une volonté d'apparaître plus "présidentiable". Une stratégie qui répond aussi aux atouts de son adversaire, Laurent Wauquiez, qui lui, n'est pas "monosujet" selon ses proches.

Wauquiez a tout misé sur "l'indépendance de LR"

N'étant pas membre du gouvernement, le député de Haute-Loire a fait de l'indépendance le mot-clé de sa campagne, affiché en lettres capitales sur les drapeaux de ses meetings. Il s'en est servi pour attaquer frontalement Bruno Retailleau, dénonçant notamment ses silences sur des décisions controversées du gouvernement, comme la perspective de la suppression de l'abattement fiscal pour les retraités ou la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Lié par son devoir de réserve, le ministre reste en retrait : "Pas de petite phrase", répète-t-il régulièrement sur les plateaux lorsqu'il est invité à réagir aux piques de son rival.

"Laurent Wauquiez est obligé de se distinguer. Mais comme c'est compliqué d'aller plus loin idéologiquement, cela passe par des critiques sur l'action gouvernementale et par des propositions toujours plus interpellantes", résume le spécialiste de la droite Emilien Houard-Vial. L'idée d'envoyer les personnes visées par une OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon a ainsi suscité moqueries et critiques. Bruno Retailleau s'est contenté de la qualifier de "déroutante". "Il profite du fait que, n'étant pas au gouvernement, il peut proposer ce qu'il veut, quitte à ce que cela puisse se retourner contre lui", selon Emilien Houard-Vial.