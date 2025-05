Tibo InShape face à Macron : une confrontation sur le sport à l'école... et sur le voile ?

Le célèbre youtubeur Tibo InShape questionnera Emmanuel Macron ce mardi soir en direct sur TF1 sur le thème du sport à l'école. La question du port du voile dans le sport sera également abordée.

Emmanuel Macron répondra en direct aux questions de Gilles Bouleau sur l'actualité nationale et internationale ce mardi soir. Le président de la République sera également confronté à des "personnalités issues de la société civile" pour un échange de plus de deux heures. La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet posera par exemple une question au chef de l'Etat sur les retraites, le journaliste Charles Biétry - atteint de la maladie de Charcot - s'exprimera sur le projet de loi sur la fin de vie, et le maire de Béziers Robert Ménard questionnera Emmanuel Macron sur les enjeux de sécurité intérieure, entre autres.

Dans le même temps, une figure des réseaux sociaux, le youtubeur aux 26 millions d'abonnés Tibo InShape aura également la possibilité de poser une question au président. Ce dernier a choisi d'interroger Emmanuel Macron sur le sport à l'école. Et si l'influenceur est plus connu pour ses performances sportives, adepte de la musculation et de la nutrition - il publie de nombreuses vidéos dans lesquelles il initie ses abonnés à ses pratiques avec des exercices pour progresser et parvenir à leurs objectifs - il n'en reste pas moins politique. Une position tout à fait assumée par Tibo Inshape.

"Le sport ne radicalise pas, il aide à intégrer"

Justement, une question sera également abordée - et posée par la championne d'haltérophilie Sylvie Eberena - celle du port du voile dans le sport. Tibo Inshape s'était déjà emparé du sujet fin mars dernier. Il s'était positionné en faveur du port du voile dans le sport : "Chacun doit pouvoir pratiquer une activité sportive avec la tenue de son choix : croix, kippa ou voile. (...) Le sport ne radicalise pas, au contraire, il aide à intégrer chaque personne, peu importe son origine, sa couleur de peau ou sa religion", écrivait-il sur X.

"C'est Tibo qui a souhaité s'exprimer sur le sujet et prendre position contre cette interdiction", indique un membre de son équipe auprès de Politico. Il évoque une publication réfléchie. Lors des dernières élections législatives, le célèbre youtubeur avait indiqué avoir voté pour le parti Renaissance, après un début de polémique sur son orientation politique. Parfois assimilé à l'extrême droite, son contenu étant par exemple relayé par le débute du RN Jean-Philippe Tanguy, il avait tenu à clarifier ses positions. En 2024, Tibo Inshape indiquait également dans les colonnes du JDD que le Rassemblement national défendait des valeurs "proches des (siennes, ndlr), mais pas toutes". Le port du voile dans le sport étant, par exemple, un élément de différenciation avec le parti à la flamme.

Cette question du port du voile dans le sport divise la classe politique française et ne manque pas de faire réagir, au delà de la sphère politique et des deux chambres du Parlement. Voilà pourquoi, elle s'invitera, ce soir, sur le plateau de TF1, parmi la flopée d'interrogations qui sera soumise au président de la République. Le grand oral présidentiel "Emmanuel Macron - Les défis de la France", est prévu pour ce mardi 13 mai, dès 20h10 et en direct sur TF1.