Date du référendum : quel jour sera-t-il organisé ? Des précisions sur le calendrier, si Macron le confirme

Les services de l'Elysée ont communiqué davantage de détails concernant le calendrier d'un éventuel référendum annoncé par Emmanuel Macron.

L'idée fait son chemin dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Le président de la République est tenté - depuis plusieurs mois - d'organiser un référendum pour consulter les Français sur différents sujets. Désormais, tout pourrait s'accélérer, et l'Elysée communiquer à ce sujet d'ici la fin du printemps. Selon les informations de RTL, "des notes ont été demandées par la présidence de la République aux différents ministères", et plus particulièrement au ministère de l'Intérieur, en charge des élections.

"On a regardé les modalités pratiques et tous les sujets logistiques", confie un proche du chef de l'Etat auprès de nos confrères. Mais alors, quand est-ce q'un référendum pourrait bien avoir lieu ? Là aussi, les premières bribes de réponses commencent à tomber. Il faut un minimum de 16 semaines pour organiser un référendum, assurent les services de l'Elysée au média, soit quatre mois entre l'annonce du référendum et le passage aux urnes pour les citoyens.

Un vote en août 2025 ?

Pour rappel, les dernières élections législatives ont été organisées en quatre semaine chrono. Voilà pourquoi, l'entourage du président entend bien raccourcir un délai jugé "si long", par Emmanuel Macron lui-même, toujours d'après RTL. Si le chef de l'Etat venait à annoncer la tenue d'un référendum ce mardi 13 mai 2025, face à Gilles Bouleau, en direct sur le plateau de TF1, les Français pourraient retourner dans les bureaux de vote autour du dimanche 31 août 2025. Soit le premier dimanche - jour d'élection - après les 16 semaines nécessaires pour organiser un tel évènement. Il est plus probable cela étant que le chef de l'Etat attende le mois de septembre ou bien octobre pour que le scrutin ait lieu dans de bonnes conditions, après la rentrée scolaire. Tout cela reste de l'ordre de l'hypothèse.

Pour rappel, d'après le Conseil constitutionnel, neuf référendums ont été organisés sous la Ve République depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958. Tous ont été lancés sur décision du chef de l'Etat. La Constitution, elle, prévoit quatre cas de référendum : pour l'adoption d'un projet de loi ou d'une proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, d'abord. Puis, pour l'adoption d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un traité. Ensuite, pour réviser la Constitution et enfin, au niveau local, pour soumettre à la décision des électeurs d'une collectivité territoriale, un projet d'acte relevant de sa compétence.