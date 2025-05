Bayrou auditionné sur Bétharram : le Premier ministre aurait menti selon ces 5 éléments

François Bayrou va être longuement interrogé sur ce qu'il savait de l'affaire Bétharram ce mercredi 14 mai. Si le Premier ministre soutient ne pas avoir été au courant des violences physiques et sexuelles, plusieurs éléments démentent sa version des faits.

François Bayrou est décidé à "faire entendre la voix de la vérité" face à la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Bétharram. "Après tant de mois d'accusation sans fondement, de calomnie insupportable, enfin va se réunir une commission au sein de laquelle je pourrai non seulement me défendre, mais surtout apporter des preuves", a-t-il déclaré à Ici Béarn Bigorre.​​ Auditionné ce mercredi 14 mai, à 17 heures, le Premier ministre va livrer sa version des faits et être interrogé sur ce qu'il savait ou non des violences physiques et sexuelles perpétrées sur des élèves au sein de l'établissement catholique Notre-Dame de Bétharram. Des violences qui font l'objet de plus de 200 plaintes auprès du parquet de Pau.

Le Premier ministre s'est retrouvé au cœur de l'affaire Bétharram après la publication dans les médias de plusieurs témoignages assurant que François Bayrou était au courant des dérives qui avaient lieu dans l'établissement. Certaines remontent à l'époque où ses enfants étaient scolarisés à Notre-Dame de Bétharram, mais surtout à ces mandats d'élu local et à celui de ministre de l'Education entre 1993 et 1997.

Si François Bayrou a nié en bloc avoir connaissance des violences qui visaient les élèves de Bétharram lorsque l'affaire est revenue sur le devant de la scène en 2024, son discours a évolué au fil des révélations. Le Premier ministre maintient toutefois qu'il n'était pas au courant des faits avant qu'ils aient été révélés par les médias. Pourtant plusieurs témoignages entendus par la presse, et sous serment par la commission parlementaire soutiennent le contraire :

Celui d'une ancienne professeure de Bétharram. L'enseignante Françoise Gullung, qui a travaillé dans l'établissement catholique de 1994 à 1996, a été la première lanceuse d'alerte. Devant les parlementaires, elle a répété avoir fait plusieurs signalements "fin 1994 ou début 1995", avoir écrit à François Bayrou à la même période et l'avoir alerté sur les violences physiques lors d'une cérémonie de remise de décorations à Pau en 1995. Elle soutient qu'"évidemment" François Bayrou était au courant. "Jamais, personne, ne m'a alerté sur ce sujet, du moins dans mon souvenir", répondait de son côté le chef du gouvernement dans les colonnes du Point en juillet 2024.

L'enseignante Françoise Gullung, qui a travaillé dans l'établissement catholique de 1994 à 1996, a été la première lanceuse d'alerte. Devant les parlementaires, elle a répété avoir fait plusieurs signalements "fin 1994 ou début 1995", avoir écrit à François Bayrou à la même période et l'avoir alerté sur les violences physiques lors d'une cérémonie de remise de décorations à Pau en 1995. Elle soutient qu'"évidemment" François Bayrou était au courant. "Jamais, personne, ne m'a alerté sur ce sujet, du moins dans mon souvenir", répondait de son côté le chef du gouvernement dans les colonnes du Point en juillet 2024. Celui du juge Christian Mirande chargé d'une enquête après des plaintes pour viols. Le magistrat qui a dirigé les investigations après les plaintes pour viols contre le père Carricart, directeur de Notre-Dame de Bétharram entre 1987 et 1993, assure avoir été contacté par François Bayrou. Le Premier ministre "est venu [lui] parler toute une après-midi de cette affaire, au début de la procédure, de façon feutrée. Il n'arrivait pas à croire que Carricart ait pu avoir un tel comportement déviant", a-t-il déclaré au Monde et devant les parlementaires. "Je me souviens que François Bayrou n'arrivait pas à croire que [le père Carricart] ait pu faire cela. [...] Comme il n'arrivait pas à y croire, je lui avais confirmé que les faits étaient patents et qu'ils étaient établis", a-t-il ajouté auprès de Médiapart. Une rencontre d'abord niée, puis reconnue mais qualifiée de "fortuite" par François Bayrou.

Le magistrat qui a dirigé les investigations après les plaintes pour viols contre le père Carricart, directeur de Notre-Dame de Bétharram entre 1987 et 1993, assure avoir été contacté par François Bayrou. Le Premier ministre "est venu [lui] parler toute une après-midi de cette affaire, au début de la procédure, de façon feutrée. Il n'arrivait pas à croire que Carricart ait pu avoir un tel comportement déviant", a-t-il déclaré au Monde et devant les parlementaires. "Je me souviens que François Bayrou n'arrivait pas à croire que [le père Carricart] ait pu faire cela. [...] Comme il n'arrivait pas à y croire, je lui avais confirmé que les faits étaient patents et qu'ils étaient établis", a-t-il ajouté auprès de Médiapart. Une rencontre d'abord niée, puis reconnue mais qualifiée de "fortuite" par François Bayrou. Celui d'Hélène Perlan, la fille du Premier ministre. L'un des témoignages d'Hélène Perlant à Médiapart confirme la rencontre entre François Bayrou et le juge Mirande. L'ancienne élève de Bétharram se souvient avoir été questionnée par son père sur la véracité des accusations de violences et de viols contre le père Carricart : "Il ne s'en souvient pas, je pense, mais je suis là le soir où il rentre de chez le juge Mirande. On est là, tout seuls, tous les deux, et il me dit 'Ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. [...] Est-ce que tu crois possible ça ?".

En plus des témoignages, d'autres éléments suggèrent que l'ancien ministre de l'Education était bien au courant des violences physiques et sexuelles dénoncées au sein de Notre-Dame de Bétharram. A commencer par une plainte très médiatisée déposée en 1996 par le parent d'un élève qui avait eu le tympan perforé après avoir reçu une gifle d'une grande violence. Toute la presse s'était fait l'écho de l'affaire et avait souligné la présence d'un des fils de François Bayrou, Calixte Bayrou, parmi les élèves de l'établissement. Difficile d'imaginer que François Bayrou ait pu ignorer cette affaire.

D'autant qu'après cette affaire, un rapport d'inspection avait été diligenté en urgence par le rectorat de Bordeaux sous l'autorité du ministre de l'Education de l'époque : François Bayrou. Le ministre avait même pris la parole à l'issue de l'enquête qui avait retenu des conclusions positives pour l'établissement, malgré la relève de quelques dysfonctionnements, et avait défendu l'institution catholique comme le rapporte une archive de Sud-Ouest : "Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. Toutes les informations que le ministre pouvait demander, il les a demandées. Toutes les vérifications ont été favorables et positives." L'auteur de ladite inspection a depuis reconnu devant les parlementaires que le rapport était bâclé et ne rendait pas compte des manquements et violences observés.

Autant d'éléments qui vont être confrontés à François Bayrou qui devra s'en défendre. Mais selon son entourage, le Premier ministre s'est "préparé sérieusement" avec un cercle restreint. S'il veut se montrer confiant, le chef du gouvernement sait qu'il a beaucoup à perdre alors que l'opposition pourrait se servir d'une audition ratée pour tenter de le censurer.