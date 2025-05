Wauquiez vers une déroute à la présidence LR ?

Un sondage Ifop réalisé pour l'Opinion se montre peu optimiste quant à une victoire de Laurent Wauquiez à la présidence Les Républicains.

Le nouveau président du groupe Les Républicains sera connu ce dimanche 18 mai. Mais à quarante-huit heures du verdict, un sondage Ifop réalisé pour l'Opinion révèle que les 100 000 adhérents LR pourraient avoir déjà tranché la question et que le suspense n'en serait plus vraiment un. Alors que dans ce scrutin les sympathisants doivent choisir entre l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le député de Haute-Loire et ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, le sondage révèle que 65% d'entre eux, soit deux tiers, souhaiteraient voir Bruno Retailleau l'emporter.

Avec tout juste 35% des voix des sondés, Laurent Wauquiez apparaît donc peu enclin à l'emporter dimanche. Mais ce n'est pas tout, selon ce même sondage, lorsqu'on leur propose différentes personnalités, les sondés sont près d'un sur deux à plébisciter le ministre de l'Intérieur (49%), contre seulement 23% pour Laurent Wauquiez. Il est suivi par Xavier Bertrand (17%), Valérie Pécresse (5%), David Lisnard (4%) et le patron du Sénat Gérard Larcher (2%). Des chiffres à prendre toutefois avec prudence puisque les sondés sont des personnes se disant proches de LR, mais pas forcément des militants qui vont participer au vote de dimanche.

Coup dur pour Laurent Wauquiez

Quoi qu'il en soit, ce sondage apparaît comme un coup dur pour celui qui avait pourtant réussi à faire un retour en force sur le devant de la scène nationale en 2024. Après avoir été élu député dans la première circonscription de la Haute-Loire à l'occasion des élections législatives anticipées, Laurent Wauquiez avait, dans la foulée, été désigné président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale. Présidence des Républicains puis candidature LR en vue de la présidentielle 2027, son avenir semblait tout tracé. C'était sans compter un remaniement fin décembre et la nomination de Bruno Retailleau à Beauvau.

Passé du discret Sénat au très médiatique ministère de l'Intérieur, le Vendéen profite depuis quelques mois d'une tribune de premier choix pour défendre ses idées sur des sujets, qui plus est, chers à la droite : la sécurité, le narcotrafique et l'immigration. Plus marqué encore à droite que Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau a la cote. À l'heure où l'avenir de Laurent Wauquiez semble plus que jamais remis en question, reste tout de même à vérifier que le sondage se confirme bien dans les urnes ce dimanche.