Élections municipales 2026 : résultats des derniers sondages, candidats par ville et infos pratiques

Le résultat des municipales est donné le soir du 15 mars 2026 pour le premier tour, mais les sondages réalisés dans les principales villes donnent déjà des scores et intentions de vote éclairants à instant-T.

Cherchez votre commune et trouvez la liste des candidats aux municipales 2026 : Sommaire Résultats des sondages

Dates des municipales 2026

Résultats des municipales 2026

Changement du mode de scrutin Les élections municipales de mars 2026, c'est le grand rendez-vous démocratique de cette année. Tous les six ans, les citoyens français se rendent aux urnes pour élire leurs maires et leurs conseillers municipaux. Si les Français font de moins en moins confiance aux personnalités politiques, la figure du maire demeure une exception notable. Il reste l’élu le plus proche des préoccupations quotidiennes et le représentant le plus apprécié. Les résultats des élections municipales sont concrets et visibles : chaque habitant peut mesurer l'impact direct du vote sur son environnement immédiat, qu'il s'agisse de la sécurité, des écoles ou de l'urbanisme. Que l'on réside dans un petit village ou dans une grande métropole, le maire est l'interlocuteur privilégié pour les questions de proximité. Le résultat des municipales 2026 déterminera qui aura la charge de gérer les budgets locaux pour les six prochaines années. Les décisions prises à l'issue de ce scrutin influenceront directement l'attribution des places en crèche, la gestion des permis de construire ou encore l'aménagement des espaces verts. En 2026, de nouveaux enjeux comme l'accès aux soins de proximité et la transition énergétique locale se sont imposés dans les débats électoraux, rendant l'issue du vote encore plus déterminante pour la qualité de vie des administrés. Bien que l'élection municipale soit par essence locale, les scores obtenus par les différentes forces politiques seront scrutés avec une attention particulière au sommet de l'État. Le résultat des municipales 2026 servira de thermomètre politique à seulement un an de l'élection présidentielle de 2027. Une victoire dans une grande ville ou une bascule politique inattendue dans un territoire rural sera immédiatement interprétée comme un signal de soutien ou de rejet de la politique gouvernementale. Ce scrutin est également marqué par une réforme importante issue de la loi du 21 mai 2025, qui impose désormais un scrutin de liste paritaire dans toutes les communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants, modifiant ainsi en profondeur la représentation locale. Le premier tour de l'élection se déroule le dimanche 15 mars 2026, suivi du second tour le dimanche 22 mars 2026. Pour obtenir les chiffres officiels, le site du Ministère de l'Intérieur reste la source de référence absolue. Dès la fermeture des bureaux de vote à 18 heures ou 20 heures selon les villes, les premières estimations permettent de dessiner les rapports de force. Le résultat des municipales 2026 pour chaque commune sera publié sur cette page, au fil de la soirée après validation des procès-verbaux par les préfectures. Les électeurs pourront y découvrir non seulement le nom du maire élu ou qualifié pour le second tour, mais aussi le taux de participation et les chiffres importants à retenir. Résultats des sondages des municipales dans les principales villes Consultez les résultats des sondages effectués sur les municipales 2026 en choisissant une ville dans le menu déroulant. Les scores de chaque candidats apparaissent pour le premier tour de l'élection. Qui sont les candidats aux municipales 2026 ? Tous les candidats aux municipales 2026 ont déposé leur liste complète en préfecture, au plus tard le 26 février. Il est possible de consulter les listes des candidats aux municipales, commune par commune, dès leur mise en ligne officielle par le ministère de l'Intérieur. Dès lors, toutes les listes sont consultables sur Linternaute.com. Lire l'article Candidats aux municipales : ville par ville, consultez toutes les listes complètes 6 février 2026 - Date limite d'inscription en mairie sur les listes électorales pour voter aux municipales

26 février 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des listes de candidatures pour le premier tour

15 mars 2026 - Premier tour de l'élection municipale et résultat à 20h

17 mars 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des candidatures pour le second tour

22 mars 2026 - Second tour de l'élection municipale et résultat à 20h Aujourd’hui, l’importance du vote municipal s’est encore accrue avec la montée en puissance de l'intercommunalité. Le résultat des élections municipales désigne également les représentants au sein des communautés de communes ou des métropoles. C’est à ce niveau "supra-communal" que se gèrent désormais les dossiers lourds : transports en commun, transition écologique, traitement des eaux ou développement économique. Bien que moins visible, cet enjeu est colossal pour l'avenir des territoires. Vos questions / Nos réponses

Pourquoi l'arrivée des résultats aux municipales est-elle si longue dans les grandes villes ? À Paris, Lyon ou Marseille, on ne connaît souvent le nom du maire que plusieurs jours après le second tour. Pourquoi ? Parce que les électeurs élisent des conseillers d'arrondissement. Ce n'est que lors du premier conseil municipal (le "troisième tour") que les élus votent pour le maire de la ville. Le soir du résultat, on connaît la couleur politique dominante, mais les tractations internes pour le poste de maire ou les adjoints peuvent durer. En 2026, avec la réforme du mode de scrutin PLM qui tend vers plus de directicité, l'attente devrait être réduite, mais la complexité du calcul des sièges par secteur garantit des soirées électorales à suspense jusque tard dans la nuit sur les plateaux TV. Qu'est-ce qu'une "profession de foi" aux élections municipales ? La profession de foi est le document officiel envoyé par courrier à tous les électeurs inscrits, accompagné des bulletins de vote. C'est le support de communication principal où les candidats présentent leur programme, leur équipe et leur vision pour la commune. Son format est strictement réglementé (grammage du papier, dimensions A4 recto-verso maximum) pour que l'État puisse prendre en charge les frais d'impression et d'envoi. Bien que les réseaux sociaux et les sites internet de campagne prennent de l'ampleur, la profession de foi papier reste un élément crucial, car elle arrive directement dans le foyer de chaque citoyen. Elle constitue souvent la seule lecture globale des projets concurrents pour une partie de l'électorat indécis ou moins connecté. Comment les votes blancs sont-ils intégrés aux résultats officiels ? Depuis la loi de 2014, les bulletins blancs (enveloppe vide ou papier blanc) sont décomptés séparément des votes nuls et sont mentionnés de manière distincte dans les procès-verbaux de chaque bureau de vote. Toutefois, ils ne sont pas inclus dans le calcul des « suffrages exprimés ». Cela signifie que les pourcentages obtenus par les candidats sont calculés uniquement sur la base des votes s'étant portés sur un nom. Un candidat peut donc être élu au premier tour avec la majorité absolue des suffrages exprimés, même si le nombre de votes blancs est très élevé. Le vote blanc reste un indicateur politique de désaveu de l'offre électorale, mais il n'a pas d'influence juridique sur la validité du résultat ou sur la nécessité d'organiser un second tour, contrairement à ce que souhaiteraient certains défenseurs de sa pleine reconnaissance. Pourquoi les résultats des municipales désignent-ils aussi des élus intercommunaux ? Sur votre bulletin de vote, dans les communes de plus de 1 000 habitants, vous voyez souvent deux colonnes. La colonne de gauche contient les candidats au conseil municipal, et celle de droite les candidats au conseil communautaire (votre agglomération ou communauté de communes). C'est le fléchage. Le résultat du scrutin municipal détermine donc aussi qui représentera votre ville au niveau de l'intercommunalité, là où se décident les transports, les déchets ou le développement économique. Vous ne pouvez pas dissocier les deux. Si une liste l'emporte, ses premiers noms sont envoyés siéger à l'agglomération selon un calcul proportionnel complexe. C'est un enjeu de pouvoir impôrtant car le maire doit souvent batailler dans ces instances pour obtenir des budgets pour sa ville. Le résultat des municipales 2026 a donc une double portée politique locale. Le résultat des municipales sera-t-il disponible immédiatement pour toutes les communes ? Non, la rapidité dépend de la taille de la ville. La France compte environ 30 000 communes, et la remontée du résultat des municipales suit une hiérarchie logistique. Dans les villages, où l'on compte quelques centaines de bulletins, le verdict tombe rapidement. À l'inverse, dans des villes comme Bordeaux, Nantes ou Strasbourg, la multiplication des bureaux de vote et la vérification des listes d'émargement ralentissent le processus. Enfin, les résultats des villes de Paris, Lyon et Marseille sont les derniers connus car ils dépendent du dépouillement secteur par secteur (ou arrondissement par arrondissement). Comment marche l'élection du maire par le conseil municipal ? En France, les électeurs ne votent pas directement pour un maire, mais pour une liste de conseillers municipaux. Après les résultats des municipales, c'est ensuite le conseil élu qui se réunit pour élire le maire lors de sa première séance. En général, la tête de liste est élue sans surprise, mais dans les petites communes ou en cas de listes très hétéroclites, des retournements de situation peuvent se produire. L'implication sur le résultat final est que la cohésion de la liste est capitale. Si des dissensions apparaissent dès le lendemain du second tour, une majorité peut s'effriter avant même l'élection du maire. C'est l'étape fonctionnelle où la légitimité électorale se transforme en pouvoir exécutif légal, scellant ainsi l'orientation de la commune pour six ans. Qu'est-ce que la prime majoritaire et comment influence-t-elle les résultats des municipales ? Le mode de scrutin est conçu pour dégager une majorité stable. La liste qui arrive en tête, qu'elle obtienne la majorité absolue au premier tour ou une majorité relative au second, reçoit automatiquement une "prime" égale à la moitié des sièges à pourvoir. L'autre moitié des sièges est ensuite répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des voix (y compris la liste gagnante). Ce mécanisme explique pourquoi une liste peut obtenir 60 % ou 70 % des sièges au conseil municipal tout en n'ayant récolté que 40 % des suffrages exprimés. L'objectif est d'éviter le blocage institutionnel et de permettre au maire de disposer d'une assise solide pour voter le budget et les projets de la ville durant six ans. À quoi sert le délégué de liste présent lors du dépouillement ? Excellente question, bien que très technique ! Chaque liste candidate aux municipales a le droit de nommer un délégué pour surveiller les opérations de vote et le dépouillement. Son rôle est crucial pour la validité du résultat. Il s'assure que l'urne est bien restée fermée, que l'émargement est correct et surtout, il peut contester la validité d'un bulletin pendant le comptage. S'il estime qu'un bulletin nul devrait être compté ou inversement, il demande son insertion dans le procès-verbal. Cette présence est une garantie contre la fraude. Le délégué est le premier à connaître les tendances avant même la proclamation officielle. S'il refuse de signer le procès-verbal en fin de soirée, cela ne bloque pas l'élection mais constitue un signal d'alerte majeur pour un éventuel recours devant le tribunal administratif. Son rôle de sentinelle assure que le résultat annoncé correspond bien à la volonté des urnes. LIRE PLUS

En savoir plus

Comme chaque année, les résultats des élections municipales 2026 seront publiés ville par ville sur Linternaute.com, dès la mise à disposition des résultats partiels par le ministère de l'Intérieur le 15 mars et jusqu'aux résultats définitifs du second tour le 22 mars. Consultez les résultats des municipales précédentes et commencez à suivre les enjeux dans votre ville ou votre commune avant le scrutin.

Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de mois de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul "en papillon". Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin à tous les communes.

Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, le scrutin est désormais dit "de liste". Les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).

La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants). La réforme impacte donc les résultats des municipales 2026 : effet concret, il y aura autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux dans toutes les communes.

Une fois tous ces conseillers municipaux élus, il leur reste une chose à faire : choisir le maire en leur sein. Dans la majorité des cas, la tête de liste sera bien évidemment celui que ses "collègues" éliront.

Quelques aménagements pour les communes de moins de 1000 habitants

Les municipales 2026 seront ainsi une première en France avec un mode de scrutin uniformisé partout sur le territoire. Si l'élection des conseillers municipaux des villes de moins de 1 000 habitants est désormais identique à celle des communes de plus de 1 000 habitants, il existe quelques aménagements, compte tenu des difficultés à composer des listes paritaires.

les listes sont considérées comme des listes complètes dès lors qu'elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif théorique du conseil municipal

le conseil municipal est réputé complet s'il compte au moins 5 élus dans les communes de moins de 100 habitants, 9 dans celles de 100 à 499 habitants et 13 conseillers dans celles de 500 à 999 habitants

Pour éviter le "panachage", les bulletins comportant une modification de l'ordre des candidats ou une mention manuscrite sont désormais considérés comme nul

Des règles nouvelles pour Paris, Marseille et Lyon lors des municipales 2026

À Paris, Lyon et Marseille, les élections municipales restent en revanche très spécifiques, mais la loi a également changé en 2025 pour permettre l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct. Pour ces élections municipales 2026, il y a donc deux scrutins distincts et simultanés à Paris, Lyon et Marseille : l'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour élire les conseillers municipaux.

Par ailleurs, la nouvelle loi abaisse à 25% la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête au premier ou au second tour (contre 50% dans les autres communes). Désormais, les conseillers métropolitains de Paris et Marseille sont aussi élus dans les mêmes conditions que celles des communes de 1 000 habitants et plus, en même temps et sur la même liste que les candidats au conseil municipal.

Exception : un troisième scrutin est organisé à Lyon pour élire les conseillers de la métropole. Pour Paris et Marseille, les conseillers communautaires sont élus sur la base des listes déposées pour l'élection des conseillers municipaux.

Quels enjeux pour ces municipales 2026 ?

76% des Français suivent de près les élections municipales, selon le sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, publié en décembre 2025. Cette enquête révélait aussi que 8 électeurs sur 10 voteront en fonction d'enjeux locaux, seulement 19% des citoyens se décideront en fonction d'enjeux nationaux. Une étude Opinion Way pour Les Echos et Radio classique, datée du 13 janvier, donne par ailleurs un élément que les candidats peuvent méditer : les résultats des municipales seront impactés par les enjeux nationaux, et dans une ampleur considérable dans les grandes villes. 72% des Français vivant dans des communes de plus de 100 000 habitants indiquent que "la situation nationale comptera" dans leur vote. Ce taux descend à 51% pour les communes de moins de 2000 habitants.

Le résultat des municipales 2026 sera aussi un test pour les maires sortants. Le baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat en novembre indique quant à lui que le maire est de loin, l'élu préféré des Français. 60% des Français estiment avoir une "bonne" ou une "très bonne" opinion de leur premier édile. Seuls 10% des interrogés affirment ne pas connaître leur maire, un niveau bien inférieur à celui d'autres fonctions politiques.

Autre enseignement important sur ces élections municipales 2026 : les électeurs ont en tête des thématiques prioritaires pour le mandat de leur prochain maire. Selon une récente enquête Odoxa, voici celles qui sont jugées comme les plus importantes :

La sécurité et la lutte contre la délinquance : 50%

L'offre de soins et les services de santé : 35%

Le niveau des impôts locaux : 35%

Le développement économique local : 27 %

La propreté de la commune : 25%

L'environnement et la lutte contre la pollution : 19%

Les conditions de circulation et de stationnement : 17%

Les transports en commun : 15%

La vie culturelle locale : 14%

Les établissements scolaires : 14%

La rénovation urbaine : 11%

L'aide sociale : 11%

Le sport et les loisirs : 9%

Quels résultats pour les partis politiques aux municipales 2026 ?

Les résultat de chaque parti politique aux municipales 2026 a aussi fait l'objet d'enquêtes. Le sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro du 21 novembre fait apparaître que les Français ne sont pas vraiment favorables à des alliances de partis politiques pour les élections municipales 2026. Ils ne sont que 39% à souhaiter une union de la gauche - sans LFI - et 29% à souhaiter une union de tous les partis de gauche (une majorité d'électeurs de gauche, sauf chez les électeurs socialistes - sont favorables à une alliance de tous les partis).

38% des Français aimeraient une alliance entre LR et les partis du camp présidentiel et 36% souhaitent une alliance entre LR et le RN. Dans le détail, on observe que 62% des sympathisants LR sont favorables à une alliance avec le RN et 63% avec le camp présidentiel.

Le sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, publié il y a quelques semaines, donne également des enseignements très importants en vue des résultats du second tour de ces municipales 2026. L'institut a mesuré dans quelle mesure les Français seraient disposés à voter pour un candidat qu'ils "ne soutiennent pas" pour empêcher la victoire d'un autre camp politique. On note que 59% des électeurs peuvent au second tour "pour empêcher la victoire de LFI, 44% "pour empêcher la victoire du RN", 46% "pour empêcher la victoire du camp présidentielle".