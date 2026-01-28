Élections municipales 2026 : résultats des sondages, dates, nouveautés... Ce qu'il faut déjà avoir en tête

Le résultat des municipales 2026 va structurer un premier rapport de force avant l'élection présidentielle. Mais ces élections permettent avant tout de désigner les équipes qui seront en charge de gérer et moderniser nos communes et nos territoires.

Changement du mode de scrutin Les élections municipales de mars 2026 approchent, les citoyens français vont bientôt choisir leur maire. C'est un scrutin crucial pour la vie locale : il permet de choisir celles et ceux qui administreront nos communes, qu’il s’agisse d’un village de quelques centaines d’habitants ou d’une grande métropole. Et les résultats des municipales donnent des orientations majeures : le conseil municipal, élu au suffrage universel direct, est chargé de décisions concrètes qui touchent au quotidien : urbanisme, écoles, action sociale, culture, sécurité, environnement ou encore développement économique local. Ce n'est donc pas une surprise si les élections municipales sont celles qui mobilisent le plus, avec l'élection présidentielle. Le lien direct avec les candidats, souvent connus localement, favorise la participation et l’intérêt pour le débat public. Les listes sont fréquemment composées de citoyens engagés dans la vie associative, professionnelle ou culturelle de leur commune, ce qui renforce le sentiment de proximité. S'il sera difficile de les analyser à l'échelle nationale, les résultats des élections municipales auront certainement un impact sur la stratégie des partis politique, selon les réussites des uns et des autres. Des alliances inédites à droite et à l'extrême droite, des désunions à gauche... Dans plusieurs grandes villes, les enseignements seront nombreux selon les échecs ou les victoires des rassemblements de circonstance. Le résultat de ces élections municipales 2026 donneront un aperçu significatif des rapports de force politiques à un an d'une élection présidentielle très incertaine. Les partis traditionnels cherchent à consolider leurs bastions historiques, tandis que les formations émergentes ou radicales tentent de s’ancrer durablement dans le paysage local. Les résultats sont souvent analysés comme un message adressé au gouvernement en place : une progression des partis d'opposition peut être interprétée comme un désaveu de la politique nationale, tandis qu’un bon score de la majorité peut conforter son action. Mais le résultat des urnes est avant tout déterminant pour l'avenir des communes et celles des intercommunalités auxquelles elles sont liées. Les dates des élections municipales ont été fixées par le ministère de l'Intérieur. Le premier tour des municipales a lieu dimanche 15 mars 2026 et le second tour dimanche 22 mars 2026. D'autres dates sont importantes, elles concernent les dépôt des listes, les inscriptions sur les listes électorales, les semaines de campagne officielle. 6 février 2026 - Date limite d'inscription en mairie sur les listes électorales pour voter aux municipales

26 février 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des listes de candidatures pour le premier tour

15 mars 2026 - Premier tour de l'élection municipale

17 mars 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des candidatures pour le second tour

Les bénévoles doivent-ils être déclarés financièrement dans une campagne municipale ? Bonne question. Le travail bénévole n’est pas comptabilisé comme une dépense, mais les frais engagés par les bénévoles et remboursés par la liste doivent apparaître dans le compte de campagne. Cette distinction permet de valoriser l’engagement citoyen tout en garantissant la transparence des flux financiers. Une association peut-elle financer une liste municipale ? Non. Les personnes morales, comme les associations ou les entreprises, ne peuvent pas financer une campagne électorale. Toute aide de ce type est interdite, même indirecte. Si une telle pratique est découverte, elle peut entraîner le rejet du compte de campagne et des sanctions judiciaires. Les listes des candidats aux municipales reçoivent-elles un remboursement public ? Oui, sous certaines conditions. Si la liste dépasse un seuil minimal de voix et si son compte de campagne est validé, l’État peut rembourser une partie des dépenses engagées. Ce mécanisme vise à favoriser le pluralisme politique et à permettre aux petites listes de participer au débat local. Une liste peut-elle contester l’élection municipales uniquement sur la base de soupçons ? Non. Le recours doit être étayé par des éléments concrets et vérifiables, comme des témoignages, des documents ou des incohérences dans les procès-verbaux. Le juge ne se fonde pas sur de simples impressions ou rumeurs. Cette exigence vise à éviter des contentieux abusifs et à préserver la stabilité des conseils municipaux. Les propos diffamatoires pendant la campagne municipale peuvent-ils annuler un scrutin ? Oui, s’ils sont jugés suffisamment graves et largement diffusés pour avoir altéré la liberté de choix des électeurs. Le juge évalue la nature des propos, leur diffusion et leur temporalité, notamment s’ils sont intervenus juste avant le vote, sans possibilité de réponse. Dans certains cas, ces pratiques ont conduit à l’annulation d’élections municipales. Une erreur matérielle peut-elle suffire à annuler une élection municipale ? Oui, mais seulement si cette erreur a eu une influence sur le résultat. Par exemple, une mauvaise répartition des sièges ou une erreur dans le décompte des voix peut entraîner une annulation. En revanche, une simple irrégularité sans conséquence sur l’issue du scrutin est généralement considérée comme non déterminante. Le juge recherche toujours un lien direct entre l’erreur et la sincérité du vote. Comment sont désignés les adjoints au maire ? Les adjoints au maire sont élus par le conseil municipal, sur proposition du maire. Leur nombre est limité par la loi et dépend de la taille de la commune. Ils reçoivent des délégations spécifiques : finances, urbanisme, affaires sociales, culture, etc. Les adjoints jouent un rôle essentiel dans la gestion municipale quotidienne et constituent souvent le premier cercle politique du maire. Peut-on photographier les résultats des municipales affichés publiquement ? Oui, une fois les résultats affichés dans le bureau de vote, ils peuvent être photographiés librement. Ces résultats sont publics. En revanche, il est interdit de photographier l’intérieur de l’isoloir ou un bulletin de vote. La distinction vise à concilier transparence du scrutin et respect absolu du secret du vote individuel. Les personnes hospitalisées pourront-elles voter aux municipales 2026 ? Bien sûr : mes personnes hospitalisées peuvent voter par procuration si leur état ne leur permet pas de se déplacer. Des officiers ou agents habilités peuvent se rendre à l’hôpital pour établir la procuration. En revanche, le vote à l’hôpital lui-même n’est pas organisé. Ce dispositif vise à préserver le droit de vote malgré des contraintes de santé. Le maire est-il élu directement par les électeurs ? Non, malgré les évolutions du mode de scrutin, le maire n’est toujours pas élu au suffrage universel direct. Il est choisi par les conseillers municipaux lors de la première séance du conseil municipal. Ce principe demeure inchangé et constitue une caractéristique fondamentale du fonctionnement des institutions communales. LIRE PLUS

Quels sont les premiers résultats des sondages sur les élections municipales 2026 ?

Comme pour chaque élection, la prédiction des résultats des municipales 2026 est un enjeu important pour les sondeurs, avec comme première obsession la participation. Enseignement important pour les maires comme pour les journalistes qui suivent ce scrutin : 76% des Français suivent de près les élections municipales, selon le sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, publié en décembre 2025. Cette enquête révélait aussi que 8 électeurs sur 10 voteront en fonction d'enjeux locaux, seulement 19% des citoyens se décideront en fonction d'enjeux nationaux.

Le 8 janvier 2026, un sondage Ifop réalisé pour Fréquence Commune montrait une "aspiration nette et majoritaire des Français à un profond renouvellement de la démocratie locale". Un chiffre fort pour appuyer cette analyse : "74% des Français estiment que les élus municipaux devraient être issus de la société civile et non membres d’un parti politique." Pour autant, "les anciens élus, dès lors qu’ils sont non partisans, restent reconnus comme légitimes, confirmant que l’expérience est acceptée — à condition qu’elle ne soit pas associée à une appartenance partisane", écrit Fréquence commune.

Une étude Opinion Way pour Les Echos et Radio classique, datée du 13 janvier, donne par ailleurs un élément que les candidats peuvent méditer : les résultats des municipales seront impactés par les enjeux nationaux, et dans une ampleur considérable dans les grandes villes. 72% des Français vivant dans des communes de plus de 100 000 habitants indiquent que "la situation nationale comptera" dans leur vote. Ce taux descend à 51% pour les communes de moins de 2000 habitants.

Un sondage Ifop/Ouest-France publié le 11 mai 2025 sur les élections municipales 2026 donnait d'autres éclairages sur le scrutin. Il rendait compte d'un élément important qui devrait peser le jour du scrutin : 56% des Français souhaitent que leur maire actuel soit réélu aux prochaines municipales. Le "souhait de réélection" est même de 64% dans les communes de moins de 3 500 habitants, de 61% dans celles de moins de 20 000 habitants. Il est en revanche un peu plus faible (46%) dans les plus grandes villes. Quelques sondages d'intentions de vote ont déjà été faits localement sur les municipales 2026, comme à Paris ou à Lyon.

Le baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat en novembre indique quant à lui que le maire est de loin, l'élu préféré des Français. 60% des Français estiment avoir une "bonne" ou une "très bonne" opinion de leur premier édile. Seuls 10% des interrogés affirment ne pas connaître leur maire, un niveau bien inférieur à celui d'autres fonctions politiques. À titre de comparaison, la popularité des députés (36%) et des sénateurs (26%) est nettement en dessous de celle enregistrée pour les maires. "Nombre d'entre eux ne sont pas connus de leurs électeurs", indiquait alors Gaël Sliman, président d'Odoxa, dans son analyse détaillée des résultats.

Autre enseignement important sur ces élections municipales 2026 : les électeurs ont en tête des thématiques prioritaires pour le mandat de leur prochain maire. Selon l'enquête Odoxa de décembre 2025, voici celles qui sont jugées comme les plus importantes :

La sécurité et la lutte contre la délinquance : 50%

L'offre de soins et les services de santé : 35%

Le niveau des impôts locaux : 35%

Le développement économique local : 27 %

La propreté de la commune : 25%

L'environnement et la lutte contre la pollution : 19%

Les conditions de circulation et de stationnement : 17%

Les transports en commun : 15%

La vie culturelle locale : 14%

Les établissements scolaires : 14%

La rénovation urbaine : 11%

L'aide sociale : 11%

Le sport et les loisirs : 9%

Des sondages sur les résultats des partis politiques aux municipales

Les résultat de chaque parti politique aux municipales 2026 a aussi fait l'objet d'enquêtes. Le sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro, du 21 novembre 2025 fait apparaître que les Français ne sont pas vraiment favorables à des alliances de partis politiques pour les élections municipales 2026. Ils ne sont que 39% à souhaiter une union de la gauche - sans LFI - et 29% à souhaiter une union de tous les partis de gauche (une majorité d'électeurs de gauche, sauf chez les électeurs socialistes - sont favorables à une alliance de tous les partis).

38% des Français aimeraient une alliance entre LR et les partis du camp présidentiel et 36% souhaitent une alliance entre LR et le RN. Dans le détail, on observe que 62% des sympathisants LR sont favorables à une alliance avec le RN et 63% avec le camp présidentiel.

Le sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, publié le 16 décembre 2025, donne également des enseignements très importants en vue des résultats du second tour de ces municipales 2026. L'institut a mesuré dans quelle mesure les Français seraient disposés à voter pour un candidat qu'ils "ne soutiennent pas" pour empêcher la victoire d'un autre camp politique. On note que 59% des électeurs peuvent au second tour "pour empêcher la victoire de LFI, 44% "pour empêcher la victoire du RN", 46% "pour empêcher la victoire du camp présidentielle".

Des sondages d'intentions de vote ont aussi été effectués. Pour les municipales à Paris, à Marseille, à Nice, à Toulouse et d'autres grandes communes de France, les instituts de sondages ont publié des enquêtes qui prévoient des matchs serrés partout.

Comme chaque année, les résultats des élections municipales 2026 seront publiés ville par ville sur Linternaute.com, dès la mise à disposition des résultats partiels par le ministère de l'Intérieur le 15 mars et jusqu'aux résultats définitifs du second tour le 22 mars. Consultez les résultats des municipales précédentes et commencez à suivre les enjeux dans votre ville ou votre commune avant le scrutin.

Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de mois de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul "en papillon". Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin à tous les communes.

Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, le scrutin est désormais dit "de liste". Les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).

La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants).

Une fois tous ces conseillers municipaux élus, il leur reste une chose à faire : choisir le maire en leur sein. Dans la majorité des cas, la tête de liste sera bien évidemment celui que ses "collègues" éliront.

Quelques aménagements pour les communes de moins de 1000 habitants

Les municipales 2026 seront ainsi une première en France avec un mode de scrutin uniformisé partout sur le territoire. Si l'élection des conseillers municipaux des villes de moins de 1 000 habitants est désormais identique à celle des communes de plus de 1 000 habitants, il existe quelques aménagements, compte tenu des difficultés à composer des listes paritaires.

les listes sont considérées comme des listes complètes dès lors qu'elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif théorique du conseil municipal

le conseil municipal est réputé complet s'il compte au moins 5 élus dans les communes de moins de 100 habitants, 9 dans celles de 100 à 499 habitants et 13 conseillers dans celles de 500 à 999 habitants

Pour éviter le "panachage", les bulletins comportant une modification de l'ordre des candidats ou une mention manuscrite sont désormais considérés comme nul

Des règles nouvelles pour Paris, Marseille et Lyon lors des municipales 2026

À Paris, Lyon et Marseille, les élections municipales restent en revanche très spécifiques, mais la loi a également changé en 2025 pour permettre l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct. Pour ces élections municipales 2026, il y a donc deux scrutins distincts et simultanés à Paris, Lyon et Marseille : l'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour élire les conseillers municipaux.

Par ailleurs, la nouvelle loi abaisse à 25% la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête au premier ou au second tour (contre 50% dans les autres communes). Désormais, les conseillers métropolitains de Paris et Marseille sont aussi élus dans les mêmes conditions que celles des communes de 1 000 habitants et plus, en même temps et sur la même liste que les candidats au conseil municipal.

Exception : un troisième scrutin est organisé à Lyon pour élire les conseillers de la métropole. Pour Paris et Marseille, les conseillers communautaires sont élus sur la base des listes déposées pour l'élection des conseillers municipaux.