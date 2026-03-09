Municipales 2026, en direct : résultats des sondages, actus de l'élection et des candidats

Avant le vote et le résultat du premier tour des municipales ce dimanche 15 mars 202, la campagne s'accélère. Suivez les dernières infos en direct, avec les derniers sondages dans les grandes villes.

Résultat des municipales par villes L'essentiel Le premier tour de l'élection municipale, c'est ce dimanche 15 mars 2026. C'est un scrutin qui mobilise historiquement les Français : les résultats des élections municipales sont concrets et visibles, chacun peut mesurer l'impact direct de son vote en matière de sécurité, de fiscalité locale, de transports, pour les écoles ou l'urbanisme.

Bien que l'élection municipale soit par essence locale, les scores obtenus par les différentes forces politiques seront scrutés avec une attention particulière. Le résultat des municipales 2026 servira de thermomètre politique à seulement un an de l'élection présidentielle de 2027. Une victoire dans une grande ville ou une bascule politique inattendue dans un territoire rural sera immédiatement interprétée comme un signal de soutien ou de rejet de la politique gouvernementale.

Les résultats des derniers sondages sur les municipales permettent d'avoir une vision d'ensemble des rapports de force qui vont se dégager pour le 2e tour, ils sont disponibles ci-dessous.

Retrouvez aussi sur cette page notre fil d'actualités permettant de suivre les grands temps forts de la campagne. Résultats des sondages des municipales dans les principales villes Consultez les résultats des sondages effectués sur les municipales 2026 en choisissant une ville dans le menu déroulant. Les scores de chaque candidats apparaissent pour le premier tour de l'élection.

15:35 - Absent des débats, Jean-Michel Aulas essuie les critiques de ses adversaires L'homme d'affaires et candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas s'illustre dernièrement par son absence des débats. Son équipe de campagne avait pourtant indiqué que le candidat de la droite et du centre droit ne se prêterait que deux fois à l'exercice du débat politique, une fois avant le premier tour et une seconde fois dans l'entre-deux-tours. Jean-Michel Aulas assume de ne pas être rodé à cet exercice et préfère user de son image. Pour ses adversaires cette justification ne semble pas suffisante, le maire écologiste sortant, Grégory Doucet, critique ce qu'il considère être une "politique de la chaise vide" et d'autres regrettent de ne pas pouvoir confronter le favori des sondages. 14:58 - LFI se prépare aux alliances pour contrer le RN mais avec qui ? Jean-Luc Mélenchon l'avait annoncé, La France insoumise appellera à des "fusions techniques" au second tour pour faire barrage à la droite et à l'extrême droite, une déclaration ensuite confirmée par le coordinateur national de LFI, Manuel Bompard. Seulement ces dernières semaines, La France insoumise semble plus que jamais isolée dans le paysage politique et à gauche nombreux sont ceux qui refusent toute alliance pour les élections municipales. François Hollande a déjà indiqué que le PS devait se refuser à une "compromission". Le parti Place publique a lui aussi fait savoir qu'il refusait de s'allier avec LFI. Marine Tondelier la patronne des Écologistes, envisage des alliances "au cas par cas" car le parti ne donnera pas de consignes au niveau national au soir du premier tour. Quant au PCF, plusieurs de ses candidats ont déjà formé des listes communes avec LFI mais ils s'affrontent aussi dans plusieurs grandes villes. 14:24 - Une question de lecteurs ; à quelle heure connaîtra-t-on les premiers résultats des municipales le 15 mars ? Le dimanche 15 mars 2026, dès la fermeture des bureaux à 18h, 19h ou 20h, le dépouillement public commence. Si les estimations médiatiques sur les résultats des municipales tombent à 20h, la réalité juridique prend plus de temps : chaque bureau doit clore son procès-verbal (PV) signé par les jurés et délégués. Dans les communes où une liste dépasse la majorité absolue (50 % des exprimés + 1 voix), le résultat est définitif dès le premier soir. Pour les autres, il faudra attendre la proclamation officielle par le bureau centralisateur de la mairie, souvent vers 22h ou minuit, pour connaître les rapports de force exacts avant les fusions de listes du mardi suivant. 14:17 - Le RN souhaite des alliances avec LR aux municipales 2026 pour "faire barrage" à LFI À quelques jours du premier tour des municipales de 2026, Jordan Bardella a clarifié sa stratégie de second tour lors d'une interview à BFMTV ce lundi 9 mars. Le président du Rassemblement national veut rompre avec une certaine forme d'isolement en se disant prêt à des alliances locales avec Les Républicains. Jordan Bardella explique ne rien exclure par principe et se montre disposé à travailler avec des élus de droite pour faire barrage à ce qu'il nomme les candidats incendiaires de LFI. Pour lui, la priorité absolue est d'empêcher la gauche LFI de s'emparer de nouvelles municipalités, un risque qu'il juge majeur dans plusieurs grandes agglomérations. "Je n'exclus rien. Et s'il y a possibilité de l'emporter ou de faire barrage à des candidats incendiaires de LFI, je le dis : travaillons ensemble", a répondu Jordan Bardella à la journaliste Apolline de Malherbe. Et d'ajouter : "Il y a beaucoup d'orphelins à droite et aux Républicains qui ne se reconnaissent plus dans la façon dont Monsieur Retailleau et l'ensemble du parti sont dilués dans le macronisme, donc moi je les appelle à travailler à mes côtés." Cette main tendue vise explicitement à briser les consignes nationales de la droite traditionnelle, ce qui sera peut-être encore plus important que les résultats bruts des élections municipales 2026. En multipliant ces appels à la coalition la plus large possible, Jordan Bardella espère transformer ces scrutins municipaux en un laboratoire de l'union des droites en vue de l'échéance présidentielle de 2027. 14:15 - Municipales à Paris : Rachida Dati rejette la main tendue de l'extrême droite La candidate Reconquête à la mairie de Paris, Sarah Knafo, lance un nouvel appel à Rachida Dati, ce lundi 9 mars dans Le Figaro. Elle exhorte la candidate LR à former une "union" des droites aux municipales à Paris dimanche. "Les Parisiens sont avec nous. Ils attendent l’alternance. Maintenant, nous y arriverons à une seule condition: en nous unissant. Personne ne peut gagner seul. La seule stratégie qui conduise à la victoire, c’est l’union, c’est mathématique", a déclaré Sarah Knafo. Interrogée ce matin par franceinfo, l'actuelle maire du 7e arrondissement, a botté en touche, et a demandé aux Parisiens de "voter utile pour le changement dès le premier tour", jugeant par ailleurs que l'alternance "doit être portée par la droite et le centre". Rachida Dati fait donc un geste non pas à l'égard de la candidate de Reconquête, mais à Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons soutenu par Renaissance. 14:15 - Une question de lecteurs : qui sont les scrutateurs qui comptent vos voix le soir des résultats ? Le dépouillement de l'élection municipales n'est pas l'affaire de professionnels mais de citoyens bénévoles. Ce sont les scrutateurs, choisis parmi les électeurs présents dans le bureau de vote. Ils travaillent par tables de quatre, sous la surveillance des délégués des candidats. Le processus est millimétré : l'un déplie le bulletin, le passe à un autre qui lit le nom à haute voix, tandis que les deux derniers notent les scores sur des feuilles de pointage. Cette organisation garantit la transparence et la sincérité du scrutin. Si vous assistez au dépouillement, vous remarquerez que chaque anomalie (nom rayé, bulletin déchiré) est mise de côté pour être arbitrée par le président du bureau de vote. C'est cette dimension humaine qui explique parfois les délais dans l'annonce des résultats : la fatigue des bénévoles et la rigueur du comptage manuel priment sur la vitesse. LIRE PLUS

6 février 2026 - Date limite d'inscription en mairie sur les listes électorales pour voter aux municipales

26 février 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des listes de candidatures pour le premier tour

15 mars 2026 - Premier tour de l'élection municipale et résultat à 20h

17 mars 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des candidatures pour le second tour

22 mars 2026 - Second tour de l'élection municipale et résultat à 20h

La date la plus immédiate est importante à retenir est celle du premier tour de l'élection, qui se déroule le dimanche 15 mars 2026. Dès la fermeture des bureaux de vote à 18 heures ou 20 heures selon les villes, les premières estimations permettent de dessiner les rapports de force. Le résultat des municipales 2026 pour chaque commune sera publié sur cette page.

Qui sont les candidats aux municipales 2026 ?

Tous les candidats aux municipales 2026 ont déposé leur liste complète en préfecture, au plus tard le 26 février. Il est possible de consulter les listes des candidats aux municipales, commune par commune.

Comme chaque année, les résultats des élections municipales 2026 sont publiés ville par ville sur Linternaute.com, dès la mise à disposition des résultats partiels par le ministère de l'Intérieur le 15 mars et jusqu'aux résultats définitifs du second tour le 22 mars. Consultez les résultats des municipales précédentes et commencez à suivre les enjeux dans votre ville ou votre commune avant le scrutin.

Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de mois de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul "en papillon". Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin à tous les communes.

Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, le scrutin est désormais dit "de liste". Les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).

La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants). La réforme impacte donc les résultats des municipales 2026 : effet concret, il y aura autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux dans toutes les communes.

Une fois tous ces conseillers municipaux élus, il leur reste une chose à faire : choisir le maire en leur sein. Dans la majorité des cas, la tête de liste sera bien évidemment celui que ses "collègues" éliront.

Quelques aménagements pour les communes de moins de 1000 habitants

Les municipales 2026 seront ainsi une première en France avec un mode de scrutin uniformisé partout sur le territoire. Si l'élection des conseillers municipaux des villes de moins de 1 000 habitants est désormais identique à celle des communes de plus de 1 000 habitants, il existe quelques aménagements, compte tenu des difficultés à composer des listes paritaires.

les listes sont considérées comme des listes complètes dès lors qu'elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif théorique du conseil municipal

le conseil municipal est réputé complet s'il compte au moins 5 élus dans les communes de moins de 100 habitants, 9 dans celles de 100 à 499 habitants et 13 conseillers dans celles de 500 à 999 habitants

Pour éviter le "panachage", les bulletins comportant une modification de l'ordre des candidats ou une mention manuscrite sont désormais considérés comme nul

Des règles nouvelles pour Paris, Marseille et Lyon lors des municipales 2026

À Paris, Lyon et Marseille, les élections municipales restent en revanche très spécifiques, mais la loi a également changé en 2025 pour permettre l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct. Pour ces élections municipales 2026, il y a donc deux scrutins distincts et simultanés à Paris, Lyon et Marseille : l'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour élire les conseillers municipaux.

Par ailleurs, la nouvelle loi abaisse à 25% la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête au premier ou au second tour (contre 50% dans les autres communes). Désormais, les conseillers métropolitains de Paris et Marseille sont aussi élus dans les mêmes conditions que celles des communes de 1 000 habitants et plus, en même temps et sur la même liste que les candidats au conseil municipal. Exception : un troisième scrutin est organisé à Lyon pour élire les conseillers de la métropole. Pour Paris et Marseille, les conseillers communautaires sont élus sur la base des listes déposées pour l'élection des conseillers municipaux.

Quels enjeux pour ces municipales 2026 ?

Une étude Opinion Way pour Les Echos et Radio classique donne un élément que les candidats peuvent méditer : les résultats des municipales seront impactés par les enjeux nationaux, et dans une ampleur considérable dans les grandes villes. 72% des Français vivant dans des communes de plus de 100 000 habitants indiquent que "la situation nationale comptera" dans leur vote. Ce taux descend à 51% pour les communes de moins de 2000 habitants.

Le résultat des municipales 2026 sera aussi un test pour les maires sortants. Le baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat indique quant que le maire est de loin l'élu préféré des Français. 60% des Français estiment avoir une "bonne" ou une "très bonne" opinion de leur premier édile. Seuls 10% des interrogés affirment ne pas connaître leur maire, un niveau bien inférieur à celui d'autres fonctions politiques.

Autre enseignement important sur ces élections municipales 2026 : les électeurs ont en tête des thématiques prioritaires pour le mandat de leur prochain maire. Selon une récente enquête Odoxa, voici celles qui sont jugées comme les plus importantes :

La sécurité et la lutte contre la délinquance : 50%

L'offre de soins et les services de santé : 35%

Le niveau des impôts locaux : 35%

Le développement économique local : 27 %

La propreté de la commune : 25%

L'environnement et la lutte contre la pollution : 19%

Les conditions de circulation et de stationnement : 17%

Les transports en commun : 15%

La vie culturelle locale : 14%

Les établissements scolaires : 14%

La rénovation urbaine : 11%

L'aide sociale : 11%

Le sport et les loisirs : 9%

Quels résultats pour les partis politiques aux municipales 2026 ?

Les résultat de chaque parti politique aux municipales 2026 a aussi fait l'objet d'enquêtes sur les préférences partisanes. Un sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro fait apparaître que les Français ne sont pas vraiment favorables à des alliances de partis politiques pour les élections municipales 2026. Ils ne sont que 39% à souhaiter une union de la gauche - sans LFI - et 29% à souhaiter une union de tous les partis de gauche (une majorité d'électeurs de gauche, sauf chez les électeurs socialistes - sont favorables à une alliance de tous les partis).

38% des Français aimeraient une alliance entre LR et les partis du camp présidentiel et 36% souhaitent une alliance entre LR et le RN. Dans le détail, on observe que 62% des sympathisants LR sont favorables à une alliance avec le RN et 63% avec le camp présidentiel.

Le sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, publié il y a quelques semaines, donne également des enseignements très importants en vue des résultats du second tour de ces municipales 2026. L'institut a mesuré dans quelle mesure les Français seraient disposés à voter pour un candidat qu'ils "ne soutiennent pas" pour empêcher la victoire d'un autre camp politique. On note que 59% des électeurs peuvent voter au second tour "pour empêcher la victoire de LFI", 44% "pour empêcher la victoire du RN", 46% "pour empêcher la victoire du camp présidentiel".