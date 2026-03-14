Résultat des municipales 2026 : ce que révèlent les ultimes sondages avant le vote, des scores déjà établis

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2026 - Gratuit. les résultats des municipales 2026 vont opérer une recomposition des équilibres locaux dès ce dimanche. Plusieurs sondages ont livré des tendances nettes et dans de nombreuses communes, le résultat de l'élection municipale est déjà connu.

Cherchez votre commune et trouvez la liste des candidats aux municipales 2026 : Sommaire Résultats des sondages

Dates des municipales 2026

Résultats des municipales 2026

Résultat des municipales par ville L'essentiel Le premier tour des élections municipales 2026 est organisé dans quelque 35 000 communes de France ce dimanche 15 mars. Les bureaux de vote ouvriront à 8h. Les résultats de ces municipales sont attendus à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Perpignan, Le Havre et partout ailleurs à partir de 20h.

Les résultats des sondages sur ces municipales 2026, menés avant la fin de la campagne officielle, ont souvent livré des tendances nettes, parfois établi des duels plus serrés dans certaines villes. Dans plusieurs grandes métropoles les enjeux ont pris une dimension nationale, avec des personnalités de premier plan qui risquent gros.

Le résultat de l'élection municipale est en revanche déjà joué dans bon nombre de localités de petite ou de moyenne taille. Dans plus de 25 000 communes en effet, une seule liste est candidate et les nouvelles règles du scrutin en 2026, qui empêchent le panachage ou l'ajout de nouveaux noms, a annihilé tout suspense.

Le résultat des municipales sera disponible ville par ville, commune par commune, dès publication par le ministère de l'Intérieur dimanche soir. Suivez notre direct à J-1 avec tous les grands temps forts de cette veille de scrutin.

En direct

10:29 - Que se passe-t-il si le maire démissionne en cours de mandat ? En cas de démission du maire, le conseil municipal doit élire un nouveau maire parmi ses membres. Il n’y a pas de nouvelle élection municipale tant que le conseil conserve le quorum nécessaire. En revanche, si les démissions touchent un trop grand nombre de conseillers, rendant le conseil inopérant, des élections partielles ou générales peuvent être organisées pour reconstituer l’assemblée municipale. 10:12 - Est-ce que les horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote sont les mêmes dans toute la France ? Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures partout en France ce dimanche pour le premier tour des élections municipales. Cet horaire sera le même à l’occasion du deuxième tour. Néanmoins, pour l’horaire de fermeture, c’est un peu plus compliqué. Ils ne fermeront qu’à partir de 18 heures dans tout le pays. Mais, dans certaines communes françaises, les bureaux de vote vont jouer les prolongations. À plusieurs endroits, il sera possible de voter jusqu’à 19 heures voire 20 heures, mais impossible d’aller plus loin que cet horaire. 09:22 - Comment fonctionne la méthode des quotas dans les sondages municipaux ? Pour obtenir des résultats fiables sur le 1er tour des municipales, les instituts (IFOP, IPSOS, Elabe) utilisent la méthode des quotas. Ils constituent un échantillon (souvent 1 500 personnes pour une grande ville) qui doit être le miroir de la population réelle en termes de sexe, d'âge, de profession et de quartier d'habitation. Contrairement à un tirage aléatoire, les quotas assurent que les "petits" quartiers ou les jeunes (souvent moins enclins à répondre) soient représentés. En 2026, la difficulté majeure des sondeurs est de capter le vote des "nouveaux arrivants" dans les villes moyennes, ces citadins ayant quitté les métropoles après 2020. Ces profils sociologiques hybrides brouillent les modèles de vote traditionnels, rendant les marges d'erreur plus importantes qu'à l'accoutumée (environ 2,5 à 3 points). Résultats des sondages des municipales dans les principales villes Consultez les résultats des sondages effectués sur les municipales 2026, avant la période de réserve, en choisissant une ville dans le menu déroulant. Les scores de chaque candidats apparaissent pour le premier tour de l'élection. 08:45 - Pas de vote pour les municipales dans plusieurs communes car il n’y a aucun candidat, combien sont-elles ? Plusieurs communes de France n’ont enregistré aucune candidature pour ces élections municipales 2026. 68 sont au total concernées par ce phénomène. Aucun vote n’est donc organisé ce dimanche dans les communes concernées. On constate une baisse par rapport à 2020, année des dernières élections municipales. Il y a six ans, 106 communes n’avaient aucune liste, elles étaient 64 en 2014. Face à cette situation, une délégation doit être nommée par le préfet. Elle est chargée de s’occuper de l’organisation d'une "élection partielle visant à élire un conseil municipal", précise le site du ministère de l'Intérieur. Autre possibilité, la fusion avec une commune voisine. 08:12 - L'écharpe tricolore peut-elle être portée par le maire ? L'écharpe tricolore est l'insigne distinctif du maire, mais son port est codifié par le décret du 18 décembre 2000. Après l'élection municipale, le maire qui a gagné le scrutin doit la porter dans les cérémonies publiques et chaque fois que l'exercice de ses fonctions l'exige (mariages, commémorations, réquisitions). Particularité française : le maire porte l'écharpe sur l'épaule droite, avec les glands dorés reposant sur la hanche gauche. Pour la distinguer de celle des parlementaires, l'écharpe du maire place le bleu près du col. Les adjoints peuvent également la porter dans l'exercice de leurs fonctions ou lorsqu'ils remplacent le maire, mais leurs glands sont argentés. Ce symbole fort rappelle que le maire est à la fois le représentant de sa commune et un agent de l'État sur son territoire. 07:42 - Une commune peut-elle changer le nombre de ses conseillers municipaux ? Non. Le nombre de conseillers municipaux est fixé par la loi en fonction de la population municipale. Il ne peut pas être modifié localement par décision du conseil ou du maire. 07:22 - Les propos diffamatoires pendant la campagne municipale peuvent-ils annuler un scrutin ? Oui, s’ils sont jugés suffisamment graves et largement diffusés pour avoir altéré la liberté de choix des électeurs. Le juge évalue la nature des propos, leur diffusion et leur temporalité, notamment s’ils sont intervenus juste avant le vote, sans possibilité de réponse. Dans certains cas, ces pratiques ont conduit à l’annulation d’élections municipales. 07:12 - Question de lecteurs : pourquoi tout se joue le 15 mars pour les petites communes ? C'est vrai ? Dans les villages de moins de 3000 ou 5000 habitants, le résultat des municipales 2026 est souvent définitif dès le premier tour. Avec la nouvelle réforme limitant le panachage, le dépouillement est plus rapide. Le score est proclamé par le président du bureau de vote (souvent le maire sortant) devant les habitants réunis. Si une liste obtient la majorité absolue, le conseil municipal est élu au complet et choisira son maire le vendredi suivant. Pour ces communes, pas de second tour le 22 mars, sauf si aucune liste n'a fait le plein. Un moment de démocratie villageoise intense et direct. 07:02 - Comment accéder aux résultats des municipales 2026 via l'API officielle ? Le soir du 15 mars 2026, la plateforme data.gouv.fr mettra à jour en temps réel son API des résultats électoraux. Cet outil logistique est utilisé par les développeurs, les chercheurs et les journalistes pour analyser les scores à l'échelle de chaque bureau de vote. Pour l'électeur technophile, c'est le moyen le plus rapide d'obtenir les résultats des municipales 2026 bruts, avant même les synthèses médiatiques. L'API fournit le détail des voix, le taux de participation et les nuances politiques calculées par les préfectures. Cette transparence de la donnée publique est un pilier de la confiance démocratique, permettant à n'importe quel citoyen de vérifier la cohérence des chiffres proclamés. 13/03/26 - 23:35 - Fin de campagne pour le premier tour des municipales 2026 à 23h59 ! FIN DU DIRECT - La campagne du premier tour des élections municipales est sur le point de se terminer. À minuit, on entrera dans la fameuse période de réserve. Les médias n'auront plus le droit de diffuser de quelconques sondages, interviews de candidats ou programmes jusqu'à dimanche, 20 heures, et les résultats.

En savoir plus

15 mars 2026 - Premier tour de l'élection municipale et résultat à 20h

17 mars 2026 à 18 heures - Date limite de dépôt des candidatures pour le second tour

22 mars 2026 - Second tour de l'élection municipale et résultat à 20h

La date la plus immédiate est importante à retenir est celle du premier tour de l'élection, qui se déroule ce dimanche 15 mars 2026. Dès la fermeture des bureaux de vote à 18 heures ou 20 heures selon les villes, les premières estimations permettent de dessiner les rapports de force. Le résultat des municipales 2026 pour chaque commune sera publié sur cette page.

Qui sont les candidats aux municipales 2026 ?

Tous les candidats aux municipales 2026 ont déposé leur liste complète en préfecture, au plus tard le 26 février. Il est possible de consulter les listes des candidats aux municipales, commune par commune.

Comme chaque année, les résultats des élections municipales 2026 sont publiés ville par ville sur Linternaute.com, dès la mise à disposition des résultats partiels par le ministère de l'Intérieur le 15 mars et jusqu'aux résultats définitifs du second tour le 22 mars. Consultez les résultats des municipales précédentes et commencez à suivre les enjeux dans votre ville ou votre commune avant le scrutin.

Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de mois de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul "en papillon". Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin à tous les communes.

Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, le scrutin est désormais dit "de liste". Les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).

La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants). La réforme impacte donc les résultats des municipales 2026 : effet concret, il y aura autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux dans toutes les communes. Une fois tous ces conseillers municipaux élus, il leur reste une chose à faire : choisir le maire en leur sein. Dans la majorité des cas, la tête de liste sera bien évidemment celui que ses "collègues" éliront.

Quelques aménagements pour les communes de moins de 1000 habitants

Les municipales 2026 seront ainsi une première en France avec un mode de scrutin uniformisé partout sur le territoire. Si l'élection des conseillers municipaux des villes de moins de 1 000 habitants est désormais identique à celle des communes de plus de 1 000 habitants, il existe quelques aménagements, compte tenu des difficultés à composer des listes paritaires.

les listes sont considérées comme des listes complètes dès lors qu'elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif théorique du conseil municipal

le conseil municipal est réputé complet s'il compte au moins 5 élus dans les communes de moins de 100 habitants, 9 dans celles de 100 à 499 habitants et 13 conseillers dans celles de 500 à 999 habitants

Pour éviter le "panachage", les bulletins comportant une modification de l'ordre des candidats ou une mention manuscrite sont désormais considérés comme nul

Des règles nouvelles pour Paris, Marseille et Lyon lors des municipales 2026

À Paris, Lyon et Marseille, les élections municipales restent en revanche très spécifiques, mais la loi a également changé en 2025 pour permettre l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct. Pour ces élections municipales 2026, il y a donc deux scrutins distincts et simultanés à Paris, Lyon et Marseille : l'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour élire les conseillers municipaux.

Par ailleurs, la nouvelle loi abaisse à 25% la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête au premier ou au second tour (contre 50% dans les autres communes). Désormais, les conseillers métropolitains de Paris et Marseille sont aussi élus dans les mêmes conditions que celles des communes de 1 000 habitants et plus, en même temps et sur la même liste que les candidats au conseil municipal. Exception : un troisième scrutin est organisé à Lyon pour élire les conseillers de la métropole. Pour Paris et Marseille, les conseillers communautaires sont élus sur la base des listes déposées pour l'élection des conseillers municipaux.

Quels résultats pour les partis politiques aux municipales 2026 ?

Les résultat de chaque parti politique aux municipales 2026 a aussi fait l'objet d'enquêtes sur les préférences partisanes. Un sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro fait apparaître que les Français ne sont pas vraiment favorables à des alliances de partis politiques pour les élections municipales 2026. Ils ne sont que 39% à souhaiter une union de la gauche - sans LFI - et 29% à souhaiter une union de tous les partis de gauche (une majorité d'électeurs de gauche, sauf chez les électeurs socialistes - sont favorables à une alliance de tous les partis).

38% des Français aimeraient une alliance entre LR et les partis du camp présidentiel et 36% souhaitent une alliance entre LR et le RN. Dans le détail, on observe que 62% des sympathisants LR sont favorables à une alliance avec le RN et 63% avec le camp présidentiel.

Le sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, publié il y a quelques semaines, donne également des enseignements très importants en vue des résultats du second tour de ces municipales 2026. L'institut a mesuré dans quelle mesure les Français seraient disposés à voter pour un candidat qu'ils "ne soutiennent pas" pour empêcher la victoire d'un autre camp politique. On note que 59% des électeurs peuvent voter au second tour "pour empêcher la victoire de LFI", 44% "pour empêcher la victoire du RN", 46% "pour empêcher la victoire du camp présidentiel".