Résultat des municipales 2026 : découvrez tous les résultats, surprises à Paris et Lyon
A Paris, Marseille, Lyon, Le Havre, Toulon... Découvrez les résultats des élections municipales dans notre grand direct.
Cherchez une ville ou une commune pour consulter ses résultats aux municipales :
- Les premiers résultats du 2e tour de l'élection municipale sont disponibles. L'enjeu est énorme à Paris, Marseille et Lyon où les sondages donnaient des scores extrêmement serrés. Voici les premiers résultats à retenir selon les estimations Ifop et Elabe pour TF1 et BFMTV. A Paris et Lyon, la gauche l'emporte avec une avance nettement plus large que prévu par les sondages.
- à Paris, Emmanuel Grégoire (PS) est donné gagnant par Ipsos pour France 2
- à Marseille, Benoît Payan est élu à Marseille (53%), devant Franck Alisio (41,5) et Martine Vassal (5,5%)
- à Lyon, Grégory Doucet (Eco) est donné gagnant (54%) largement devant Jean-Michel Aulas (46%)
- au Havre, Edouard Philippe (Hor) est donné gagnant et réélu
- à Nice, Eric Ciotti (UDR/RN) est élu.
- à Toulouse, Jean-Louis Moudenc (Hor) est réélu
- à Bordeaux, Thomas Cazenave (Hor) est donné gagnant de justesse
- à Pau, le PS a annoncé sa victoire à Pau : François Bayrou serait battu
- à Lille, Arnaud Deslandes (PS) est réélu nettement
- à Nantes, Johanna Rolland (PS) est réélue (54%)
- à Strasbourg, c'est l'imbroglio : Jeanne Barseghian (Eco) a été donnée en tête, mais elle serait devancée par Catherine Trautmann (DVG)
- à Toulon, Laure Lavalette (RN) est donnée perdante, Josée Massi (DVD) est réélue
- à Rennes, Nathalie Appéré (Union de la gauche) est réélue
- à Roubaix, David Guiraud (LFI)est donné gagnant et élu maire avec plus de 53% des voix
- à Nîmes, c'est le communiste Vincent Bouget qui est élu
- à Biarritz, Serge Bianco est élu maire
- Le taux de participation national à 20h est estimé à 57% à 20h, selon Elabe pour BFMTV. C'est un peu plus faible que la semaine dernière, ce qui tend à montrer que les élections municipales ne mobilisent plus comme avant. A Toulouse, à Marseille, à Toulon, à Nantes ou au Havre notamment, on a toutefois plus voté qu'ailleurs : le taux de participation est plus élevé que la moyenne nationale.
- Suivez tous les résultats du 2e tour des élections municipales 2026 dans notre grand direct : tous les scores sont ajoutés sur cette page, ci-dessous. Les résultats partiels sont aussi à retrouver depuis notre moteur de recherche en tête d'article.
21:49 - A Angers, le maire sortant réélu
Christophe Béchu, gagne l’élection haut la main, avec 59,03 % face à son concurrent écologiste Romain Laveau, tête d’une liste d’union de la gauche et des écologistes. Ce dernier récolte 40,97 % des voix.
21:47 - Pierre Hurmic cède la mairie de Bordeaux
Selon une première estimation Ipsos, le maire écologiste Pierre Hurmic s'inclinerait de justesse à Bordeaux face au candidat macroniste Thomas Cazenave (49,2% contre 50,8%).
21:46 - Eric Ciotti, nouveau maire de Nice, commente son résultat sur CNews
"Je ressens une immense satisfaction. Nous sommes fiers de l'immense confiance des Niçoises et des Niçois. Ce soir nous sommes pas loin des 50% et avec une très large avance sur le maire sortant. [...] C'est un formidable message pour dire que l'alternance face à tous les systèmes est possible, avec une équipe de rassemblement qui repose sur la confiance, le travail", a-t-il dit.
21:45 - 50 villes pour la gauche, 93 pour la droite
Un premier comptage intermédiaire ELABE-BERGER LEVRAULT des principales villes françaises (184 villes à ce stade), pour BFMTV, RMC et Le Figaro a été publié sur X. Il recense le nombre de villes glanées par les différentes force politiques :
- Gauche (PS/PCF/Ecologiste/LFI/DVG) : 50
- Centre (Renaissance/Horizons/Modem/DVC) : 28
- Droite (LR/UDI/DVD) : 93
- Extrême Droite : (RN/UDR/Reconquête) : 9
- Autres (régionalistes/divers) : 4
- Non renseigné : 104
21:38 - A Montpellier, Michaël Delafosse donné en tête du 2e tour des municipales
Le résultat n’est pas définitif mais à Montpellier, "après le dépouillement des cent premiers bulletins dans l’ensemble des bureaux de vote, Michaël Delafosse arriverait en tête avec 50% des voix en creusant l’écart avec Nathalie Oziol (La France Insoumise) et Mohed Altrad", écrit Midi Libre.
21:37 - Gabriel Attal revendique la victoire d'Antoine Armand à Annecy
À Annecy, Antoine Armand a été élu maire d'Annecy selon le patron de Renaissance Gabriel Attal. Selon les premières estimations, la tête de liste de l'union du centre, récolte 47,18% des suffrages devant le candidat de l'union de la gauche Alexandre Mulatier-Gachet (37,37%).
21:36 - A Paris, Emmanuel Grégoire se rend à l'Hôtel de ville à Bordeaux
Le nouveau maire de Paris a réussi son pari et a remporté l'élection. Pour fêter sa victoire, il se rend à l'Hôtel de Ville à vélo, avec de nombreux membres de son équipe de campagne,
21:30 - A Strasbourg, des résultats contradictoires
Contrairement à ce qui avait été indiqué lors de premières estimations, ce dimanche soir, Catherine Trautmann serait finalement en tête de cette élection municipale. Une nouvelle estimation Ipsos-BVA donne les résultats suivant pour Strasbourg : Catherine Trautmann (DVG-DVC) 37,5% ; Jeanne Barseghian (sortante, LÉ-LFI-PCF) 31,7% ; Jean-Philippe Vetter (LR) 30,8%
21:26 - Victoire de la maire sortante à Nantes
Johanna Roland a été réélue à Nantes avec 54,6% des voix, selon Ipsos. La maire sortante de Nantes (Loire-Atlantique), candidate de l'union de la gauche dont LFI, a devancé Foulques Chombart de Lauwe (Horizons-Renaissance) qui obtient 45,4%.
21:26 - Le RN revendique plusieurs victoires à Menton, Castres et Liévin
Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, annonce ce soir la victoire de son parti à Menton, où la candidate Alexandra Masson l’emporterait, ainsi qu’à Castres, avec Florent Azema. Dans le même mouvement, le RN revendique également s’être emparé de Liévin, confirmant une soirée électorale très favorable au parti.
21:22 - Trautmann aurait finalement remporté Strasbourg
Coup de théâtre à Strasbourg. D'abord en tête lors des premières estimations, l’écologiste Jeanne Barseghian, alliée à LFI, aurait finalement perdu l'élection face à la candidate socialiste Catherine Trautmann, donnée en tête avec 37 % des voix contre 31% des voix pour la maire sortante, et 30,8 % pour Jean-Philippe Vetter (LR).
21:19 - A Avignon, Olivier Galzi donné gagnant
à Avignon, Olivier Galzi (DVD) est donné par Le Parisien en tête du second tour avec 40,4 % des suffrages exprimés. Il devance le candidat socialiste David Fournier qui obtient un score de 37,7% et Anne Sophie Rigault (RN, 21,9%).
21:17 - A Brest, les résultats sont complets : la droite remporte l'élection
Notre journaliste de Linternaute a eu accès aux résultats complets des municipales à Brest : Stéphane Roudaut (LDVD) 57,38%, François Cuillandre 38,30%, Yves Pages 4,31%.
21:13 - Gabriel Attal se félicite des scores des candidats Renaissance et macronistes aux municipales.
Défaite à Paris, à Marseille, à Lyon, à Nice... Mais le président de Renaissance salut les bons résultats de ses candidats : "Partout sur le territoire le résultat ce soir est net : nous doublons notre nombre d'élus locaux partout en France à l'issue de ces élections municipales de Renaissance ont été élus à l'occasion de ces élections municipales partout sur le territoire à Nevers à Bayonne à Tarbes à Rodez et dans bien d'autres villes. Nous progressons et nous renforçons notre implantation locale. Mes chers amis, pour la première fois de son histoire je vous annonce que Renaissance dirigera désormais une ville de plus de 100 000 habitants : je veux féliciter Antoine Armand élu maire d'Annecy".
21:12 - François Bayrou aurait perdu la mairie de Pau !
Stupeur à Pau. François Bayrou se serait incliné au second tour des élections municipales face au candidat socialiste. Le PS ainsi qu'Olivier Faure ont revendiqué la victoire de Jérôme Marbot. Selon notre journaliste au ministère de l'Intérieur il y a quelques minutes, sur 50% des résultats remontés, François Bayrou était encore en tête avec 42,66%, devant Jérôme Marbot à 40,89%, et Margaux Taillefer à 16,45%.
Historique : La ville de Pau passe à gauche grâce à @JeromeMARBOT !— Parti socialiste (@partisocialiste) March 22, 2026
Félicitation !????✊ pic.twitter.com/AKFvaOSF53
21:10 - Jordan Bardella (RN) salue "la victoire et de l'espérance"
"Je veux dire ma considération et mon respect, nous souhaitons courage et réussite dans leur engagement au service de la nation. Ce soir de la victoire et de l'espérance, le Rassemblement national et ses candidats réalisent ce soir dans cette élection municipale, la plus grande percée du RN lors du premier tour des élections. Dimanche dernier nos maires ont été plébiscités par des villes remportées dès le premier tour et près de 1 300 élus municipaux ont été désignés. Nous avons des élus sur tout le territoire à l'issue du 2nd tour par dizaines. Je ne peux évidemment pas tous les citer : Agde, Carcassonne, Liévin, Montargis, Tarascon, Carpentras, Orange, Castres, La flèche, La Seyne-sur-mer 2e ville du Var", déclare le président du RN, Jordan Bardella, dans son discours ce dimanche soir.
21:10 - Marine le Pen a réagi aux résultats des municipales.. par un simple tweet
“C’est par dizaines que le Rassemblement national remporte ce soir des communes à l’issue du second tour des élections municipales. C’est une immense victoire, et la confirmation de la stratégie d’implantation locale du Rassemblement national. Bravo à tous nos candidats, quelle que soit l’issue dans chaque commune : ils peuvent être fiers du travail accompli et ce soir, ce sont des dizaines de maires et des milliers de conseillers municipaux RN qui sont élus !", a-t-elle écrit.
21:05 - Strasbourg reste une mairie écologiste
Selon une estimation Ipsos BVA Cesi Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN, l’écologiste sortante Jeanne Barseghian, alliée à LFI, a été réélue à Strasbourg avec 37% des suffrages.
21:03 - Le RN parle d'un "changement structurel" après ces élections municipales
Jean Philippe Tanguy, député RN de la Somme, évoque un "changement structurel" après des victoires du RN dans toute la France, "là où on avait aucune ville", dit-il au Miro de CNEWS, ce dimanche 22 mars après les premiers résultats des élections municipales 2026.
21:01 - Bruno Retailleau réagit aux résultats des municipales et pense à la présidentielle
"Je regrette que dans cette campagne l'attention politique et médiatique se soit focalisée sur les grandes métropoles. Bien sûr,elles sont importantes mais elles ne rassemblent pas la majorité des Français. Partout nos candidats ont défendu nos idées avec clarté la sécurité la bonne gestion d'argent public le refus de l'écologie punitive. Ils n'ont pas cédé et ils n'ont pas tremblé et quand certains ont cherché à séduire la gauche en employant ces mots ou en épousant ces dérives je l'ai dénoncées publiquement", a dit Bruno Retailleau, le président de LR qui a ajouté : "Mais le pire ce sont surtout ces accords de la honte conclus avec la pire gauche des insoumis. L'histoire malheureusement retiendra que le Parti socialiste, le parti de Léon Blum, s'est allié avec une extrême-gauche antisémite. C'est une tâche indélébile pour une poignée de sièges le PS s’est trahi. Le cynisme et l’hypocrisie c'est le pire en politique. Demain de trop nombreux élus LFI entreront dans les conseils municipaux".
20:56 - Arnaud Robinet réélu à Reims au terme d’un second tour net
Les résultats définitifs sont tombés à Reims. Le maire sortant Arnaud Robinet (divers droite) l’emporte une nouvelle fois avec 51,86 % des voix. Il devance largement la candidate du RN, Anne-Sophie Frigout, qui obtient 25,92 %, ainsi que le candidat de l’union de la gauche, Eric Quénard, qui recueille 22,22 %.
20:54 - Jean-Luc Moudenc garde la mairie de Toulouse
Jean-Luc Moudenc est sorti vainqueur du scrutin très serré à Toulouse face à François Piquemal. Les premières estimations indiquent le maire sortant, divers droite, a récolté 53% des suffrages contre 47% pour le candidat LFI et ses alliés.
20:50 - A Paris, le sacre de Grégoire : les résultats sont nets, c'est un camouflet pour Dati
Selon Ifop, Emmanuel Grégoire remporte très largement l'élection, avec 51% des suffrages. Rachida Dati ne recueillerait que 37% et Sophia Chikirou 12%. Pour l'ancienne ministre de la Culture, c'est un revers considérable.
20:47 - "Renaissance dirigera désormais une ville de plus de 100 000 habitants", se félicite Gabriel Attal
"Nous avons entendu dire que nous enjambons ces élections municipales alors même que nous avons eues partout en France des candidates et des candidats pour défendre nos couleurs soit en notre propre nom soit dans des alliances. Partout sur le territoire le résultat ce soir il est net nous doublons notre nombre d'élus locaux partout en France à l'issue de ces élections municipales de renaissance ont été élus à l'occasion de ces élections municipales partout sur le territoire à Nevers à Bayonne à Tarbes à Rodez et dans bien d'autres villes de 100 000 parfois 50 000 habitants nous progressons et nous renforçons notre implantation local. Mes chers amis pour la première fois de son histoire je vous annonce que Renaissance dirigera désormais une ville de plus de 100 000 habitants je veux féliciter Antoine Armand élu maire d'Annecy", déclare le premier secrétaire de Renaissance, Gabriel Attal.
20:44 - Doucet élu à Lyon
Grégory Doucet est réélu largement à Lyon, avec 54% des suffrages, devant Jean-Michel Aulas (46%).
Comment remontent les résultats du 2e tour ? Et après ?
Dès la clôture du 2e tour des municipales, le dépouillement commence. Les scrutateurs (souvent des électeurs bénévoles) comptent les enveloppes pour vérifier la concordance avec la liste d'émargement. Les bulletins sont ensuite regroupés par paquets de 100. C'est ici que les instituts de sondage interviennent : ils sélectionnent des "bureaux tests" représentatifs. En analysant les premières "centaines" de ces bureaux, ils parviennent à établir des projections fiables dès 20h, bien avant que le dernier bulletin ne soit ouvert.
Contrairement aux idées reçues, le maire n'est pas officiellement élu à 20h à l'issue du 2e tour des municipales. Ce que nous découvrons, c'est la composition du conseil municipal. La loi prévoit que le nouveau conseil municipal doit se réunir pour la première fois entre le vendredi et le dimanche suivant le scrutin (soit entre le 27 et le 29 mars 2026). C'est lors de cette séance solennelle que les conseillers élisent le maire et ses adjoints au scrutin secret. Dans la grande majorité des cas, la tête de la liste majoritaire est élue sans surprise, mais des bascules imprévues peuvent survenir si la majorité est très courte ou issue d'une fusion de listes instable.
Une fois l'écharpe tricolore transmise, le maire doit immédiatement nommer ses adjoints et répartir les délégations (urbanisme, finances, écoles, sécurité). C'est une phase de négociation intense, surtout dans les coalitions de gauche (PS-EELV-LFI) ou les alliances de droite (LR et centristes), où chaque partenaire réclame une part du gâteau proportionnelle à son apport de voix. Le dernier acte, souvent le plus puissant politiquement, se joue dans les semaines qui suivent : l'élection à la présidence de la Métropole ou de la Communauté de communes. Aujourd'hui, l'essentiel du budget et des compétences (transports, gestion des déchets, développement économique) se décide à cet échelon. Un maire peut gagner sa ville mais perdre "l'Agglo" si les communes périphériques basculent dans le camp adverse. C'est là que se nouent les ultimes pactes de pouvoir pour les six prochaines années.