Résultat des municipales 2026 : découvrez tous les résultats, surprises à Paris et Lyon

A Paris, Marseille, Lyon, Le Havre, Toulon... Découvrez les résultats des élections municipales dans notre grand direct.

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21:49 - A Angers, le maire sortant réélu Christophe Béchu, gagne l’élection haut la main, avec 59,03 % face à son concurrent écologiste Romain Laveau, tête d’une liste d’union de la gauche et des écologistes. Ce dernier récolte 40,97 % des voix.

21:47 - Pierre Hurmic cède la mairie de Bordeaux Selon une première estimation Ipsos, le maire écologiste Pierre Hurmic s'inclinerait de justesse à Bordeaux face au candidat macroniste Thomas Cazenave (49,2% contre 50,8%).

21:46 - Eric Ciotti, nouveau maire de Nice, commente son résultat sur CNews "Je ressens une immense satisfaction. Nous sommes fiers de l'immense confiance des Niçoises et des Niçois. Ce soir nous sommes pas loin des 50% et avec une très large avance sur le maire sortant. [...] C'est un formidable message pour dire que l'alternance face à tous les systèmes est possible, avec une équipe de rassemblement qui repose sur la confiance, le travail", a-t-il dit.

21:45 - 50 villes pour la gauche, 93 pour la droite Un premier comptage intermédiaire ELABE-BERGER LEVRAULT des principales villes françaises (184 villes à ce stade), pour BFMTV, RMC et Le Figaro a été publié sur X. Il recense le nombre de villes glanées par les différentes force politiques : Gauche (PS/PCF/Ecologiste/LFI/DVG) : 50

Centre (Renaissance/Horizons/Modem/DVC) : 28

Droite (LR/UDI/DVD) : 93

Extrême Droite : (RN/UDR/Reconquête) : 9

Autres (régionalistes/divers) : 4

Non renseigné : 104

21:38 - A Montpellier, Michaël Delafosse donné en tête du 2e tour des municipales Le résultat n’est pas définitif mais à Montpellier, "après le dépouillement des cent premiers bulletins dans l’ensemble des bureaux de vote, Michaël Delafosse arriverait en tête avec 50% des voix en creusant l’écart avec Nathalie Oziol (La France Insoumise) et Mohed Altrad", écrit Midi Libre.

21:37 - Gabriel Attal revendique la victoire d'Antoine Armand à Annecy À Annecy, Antoine Armand a été élu maire d'Annecy selon le patron de Renaissance Gabriel Attal. Selon les premières estimations, la tête de liste de l'union du centre, récolte 47,18% des suffrages devant le candidat de l'union de la gauche Alexandre Mulatier-Gachet (37,37%).

21:36 - A Paris, Emmanuel Grégoire se rend à l'Hôtel de ville à Bordeaux Le nouveau maire de Paris a réussi son pari et a remporté l'élection. Pour fêter sa victoire, il se rend à l'Hôtel de Ville à vélo, avec de nombreux membres de son équipe de campagne,

21:30 - A Strasbourg, des résultats contradictoires Contrairement à ce qui avait été indiqué lors de premières estimations, ce dimanche soir, Catherine Trautmann serait finalement en tête de cette élection municipale. Une nouvelle estimation Ipsos-BVA donne les résultats suivant pour Strasbourg : Catherine Trautmann (DVG-DVC) 37,5% ; Jeanne Barseghian (sortante, LÉ-LFI-PCF) 31,7% ; Jean-Philippe Vetter (LR) 30,8%

21:26 - Victoire de la maire sortante à Nantes Johanna Roland a été réélue à Nantes avec 54,6% des voix, selon Ipsos. La maire sortante de Nantes (Loire-Atlantique), candidate de l'union de la gauche dont LFI, a devancé Foulques Chombart de Lauwe (Horizons-Renaissance) qui obtient 45,4%.

21:26 - Le RN revendique plusieurs victoires à Menton, Castres et Liévin Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, annonce ce soir la victoire de son parti à Menton, où la candidate Alexandra Masson l’emporterait, ainsi qu’à Castres, avec Florent Azema. Dans le même mouvement, le RN revendique également s’être emparé de Liévin, confirmant une soirée électorale très favorable au parti.

21:22 - Trautmann aurait finalement remporté Strasbourg Coup de théâtre à Strasbourg. D'abord en tête lors des premières estimations, l’écologiste Jeanne Barseghian, alliée à LFI, aurait finalement perdu l'élection face à la candidate socialiste Catherine Trautmann, donnée en tête avec 37 % des voix contre 31% des voix pour la maire sortante, et 30,8 % pour Jean-Philippe Vetter (LR).

21:19 - A Avignon, Olivier Galzi donné gagnant à Avignon, Olivier Galzi (DVD) est donné par Le Parisien en tête du second tour avec 40,4 % des suffrages exprimés. Il devance le candidat socialiste David Fournier qui obtient un score de 37,7% et Anne Sophie Rigault (RN, 21,9%).

21:17 - A Brest, les résultats sont complets : la droite remporte l'élection Notre journaliste de Linternaute a eu accès aux résultats complets des municipales à Brest : Stéphane Roudaut (LDVD) 57,38%, François Cuillandre 38,30%, Yves Pages 4,31%.

21:13 - Gabriel Attal se félicite des scores des candidats Renaissance et macronistes aux municipales. Défaite à Paris, à Marseille, à Lyon, à Nice... Mais le président de Renaissance salut les bons résultats de ses candidats : "Partout sur le territoire le résultat ce soir est net : nous doublons notre nombre d'élus locaux partout en France à l'issue de ces élections municipales de Renaissance ont été élus à l'occasion de ces élections municipales partout sur le territoire à Nevers à Bayonne à Tarbes à Rodez et dans bien d'autres villes. Nous progressons et nous renforçons notre implantation locale. Mes chers amis, pour la première fois de son histoire je vous annonce que Renaissance dirigera désormais une ville de plus de 100 000 habitants : je veux féliciter Antoine Armand élu maire d'Annecy".

21:12 - François Bayrou aurait perdu la mairie de Pau ! Stupeur à Pau. François Bayrou se serait incliné au second tour des élections municipales face au candidat socialiste. Le PS ainsi qu'Olivier Faure ont revendiqué la victoire de Jérôme Marbot. Selon notre journaliste au ministère de l'Intérieur il y a quelques minutes, sur 50% des résultats remontés, François Bayrou était encore en tête avec 42,66%, devant Jérôme Marbot à 40,89%, et Margaux Taillefer à 16,45%.

21:10 - Jordan Bardella (RN) salue "la victoire et de l'espérance" "Je veux dire ma considération et mon respect, nous souhaitons courage et réussite dans leur engagement au service de la nation. Ce soir de la victoire et de l'espérance, le Rassemblement national et ses candidats réalisent ce soir dans cette élection municipale, la plus grande percée du RN lors du premier tour des élections. Dimanche dernier nos maires ont été plébiscités par des villes remportées dès le premier tour et près de 1 300 élus municipaux ont été désignés. Nous avons des élus sur tout le territoire à l'issue du 2nd tour par dizaines. Je ne peux évidemment pas tous les citer : Agde, Carcassonne, Liévin, Montargis, Tarascon, Carpentras, Orange, Castres, La flèche, La Seyne-sur-mer 2e ville du Var", déclare le président du RN, Jordan Bardella, dans son discours ce dimanche soir.

21:10 - Marine le Pen a réagi aux résultats des municipales.. par un simple tweet “C’est par dizaines que le Rassemblement national remporte ce soir des communes à l’issue du second tour des élections municipales. C’est une immense victoire, et la confirmation de la stratégie d’implantation locale du Rassemblement national. Bravo à tous nos candidats, quelle que soit l’issue dans chaque commune : ils peuvent être fiers du travail accompli et ce soir, ce sont des dizaines de maires et des milliers de conseillers municipaux RN qui sont élus !", a-t-elle écrit.

21:05 - Strasbourg reste une mairie écologiste Selon une estimation Ipsos BVA Cesi Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN, l’écologiste sortante Jeanne Barseghian, alliée à LFI, a été réélue à Strasbourg avec 37% des suffrages.

21:03 - Le RN parle d'un "changement structurel" après ces élections municipales Jean Philippe Tanguy, député RN de la Somme, évoque un "changement structurel" après des victoires du RN dans toute la France, "là où on avait aucune ville", dit-il au Miro de CNEWS, ce dimanche 22 mars après les premiers résultats des élections municipales 2026.

21:01 - Bruno Retailleau réagit aux résultats des municipales et pense à la présidentielle "Je regrette que dans cette campagne l'attention politique et médiatique se soit focalisée sur les grandes métropoles. Bien sûr,elles sont importantes mais elles ne rassemblent pas la majorité des Français. Partout nos candidats ont défendu nos idées avec clarté la sécurité la bonne gestion d'argent public le refus de l'écologie punitive. Ils n'ont pas cédé et ils n'ont pas tremblé et quand certains ont cherché à séduire la gauche en employant ces mots ou en épousant ces dérives je l'ai dénoncées publiquement", a dit Bruno Retailleau, le président de LR qui a ajouté : "Mais le pire ce sont surtout ces accords de la honte conclus avec la pire gauche des insoumis. L'histoire malheureusement retiendra que le Parti socialiste, le parti de Léon Blum, s'est allié avec une extrême-gauche antisémite. C'est une tâche indélébile pour une poignée de sièges le PS s’est trahi. Le cynisme et l’hypocrisie c'est le pire en politique. Demain de trop nombreux élus LFI entreront dans les conseils municipaux".

20:56 - Arnaud Robinet réélu à Reims au terme d’un second tour net Les résultats définitifs sont tombés à Reims. Le maire sortant Arnaud Robinet (divers droite) l’emporte une nouvelle fois avec 51,86 % des voix. Il devance largement la candidate du RN, Anne-Sophie Frigout, qui obtient 25,92 %, ainsi que le candidat de l’union de la gauche, Eric Quénard, qui recueille 22,22 %.

20:54 - Jean-Luc Moudenc garde la mairie de Toulouse Jean-Luc Moudenc est sorti vainqueur du scrutin très serré à Toulouse face à François Piquemal. Les premières estimations indiquent le maire sortant, divers droite, a récolté 53% des suffrages contre 47% pour le candidat LFI et ses alliés.

20:50 - A Paris, le sacre de Grégoire : les résultats sont nets, c'est un camouflet pour Dati Selon Ifop, Emmanuel Grégoire remporte très largement l'élection, avec 51% des suffrages. Rachida Dati ne recueillerait que 37% et Sophia Chikirou 12%. Pour l'ancienne ministre de la Culture, c'est un revers considérable.

20:47 - "Renaissance dirigera désormais une ville de plus de 100 000 habitants", se félicite Gabriel Attal "Nous avons entendu dire que nous enjambons ces élections municipales alors même que nous avons eues partout en France des candidates et des candidats pour défendre nos couleurs soit en notre propre nom soit dans des alliances. Partout sur le territoire le résultat ce soir il est net nous doublons notre nombre d'élus locaux partout en France à l'issue de ces élections municipales de renaissance ont été élus à l'occasion de ces élections municipales partout sur le territoire à Nevers à Bayonne à Tarbes à Rodez et dans bien d'autres villes de 100 000 parfois 50 000 habitants nous progressons et nous renforçons notre implantation local. Mes chers amis pour la première fois de son histoire je vous annonce que Renaissance dirigera désormais une ville de plus de 100 000 habitants je veux féliciter Antoine Armand élu maire d'Annecy", déclare le premier secrétaire de Renaissance, Gabriel Attal.