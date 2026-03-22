Résultat des municipales 2026 : déjà des chiffres et tendances, le 2e tour en direct

Le résultat du 2e tour des élections municipales 2026, c'est à 20h, mais premières tendances sur la participation donnent une orientation au scrutin. De Lille à Marseille, de Brest à Strasbourg, découvrez les scores définitifs de ces municipales 2026 dans notre direct.

Cherchez une ville ou une commune pour consulter ses résultats aux municipales : Sommaire Résultats des municipales 2026

Résultat des municipales par ville L'essentiel Première tendance de ces élections municipales : le chiffre national de la participation à 12h est faible, mais d'un point au-dessus de celui de la semaine dernière : il est ce dimanche très exactement de 20,33% à la mi-journée. Il donne une première tendance importante sur cette élection : il y a un regain d'intérêt des Français. Les chiffres de cette participation cadrent des tendances plus précises dans les plus grandes communes, notamment là où les sondages donnaient cette semaine un 2e tour serré. Le rebond de la participation est important à Paris, à Toulouse et au Havre notamment. Trois villes où le résultat des municipales sera déterminant.

Pour le 2e tour de ces municipales 2026, le suspense est important. Les résultats des sondages de second tour des élections municipales, dévoilés avant la période de réserve, donnaient notamment Emmanuel Grégoire avec deux points d'avance sur Rachida Dati à Paris. A Lyon, Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas seraient à égalité parfaite (50% chacun selon un sondage Opinion Way pour Lyon Mag), comme Pierre Hurmic et Thomas Cazenave à Bordeaux (Cluster17). A Toulouse, l'union de la gauche et Jean-Luc Moudenc sont dans la marge d'erreur (51% contre 49%, l'Ifop pour La Dépêche). Edouard Philippe a été donné en bonne position (47% contre 39%, Cluster17).

Suivez les 2e tour des élections municipales 2026 avec nous toute la journée et découvrez le résultat final et tous les élus. Les derniers sondages sur le deuxième tour des élections municipales Ces sondages ont été réalisés soit cette semaine, soit avant le premier tour des élections municipales. Ces derniers ne prennent pas en compte les dynamiques d'entre deux-tours ni les percées significatives de certains candidats au 1er tour. Tous les sondages ont été publiés avant la période de réserve. Deuxième Tour Sondages des municipales 2026 Intentions de vote - Grandes Métropoles -- Choisissez une ville -- Sélectionnez une ville pour voir les derniers sondages du 2nd tour. Source : Agrégation des derniers sondages (Mars 2026)

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Voici les résultats du premier tour des élections municipales 2026 dans les principales villes de France :

Résultat à Paris : 37,98% pour le PS Emmanuel Grégoire, 25,46% pour la LR Rachida Dati, 11,72% pour la LFI Sophie Chikirou, 11,34% pour Pierre-Yves Bournazel. La candidate Reconquête Sarah Knafo, a réussi à se qualifier sur le fil avec 10,40% des suffrages.

: 37,98% pour le PS Emmanuel Grégoire, 25,46% pour la LR Rachida Dati, 11,72% pour la LFI Sophie Chikirou, 11,34% pour Pierre-Yves Bournazel. La candidate Reconquête Sarah Knafo, a réussi à se qualifier sur le fil avec 10,40% des suffrages. Résultat à Marseille : 36,70% pour Benoît Payan devant Franck Allisio (RN, 35,02%), Martine Vassal (LR, 12,41%) et Sébastien Delogu (LFI, 11,94%)

: 36,70% pour Benoît Payan devant Franck Allisio (RN, 35,02%), Martine Vassal (LR, 12,41%) et Sébastien Delogu (LFI, 11,94%) Résultat à Lyon : 37,36% pour Grégory Doucet est arrivé avec une légère avance sur Jean-Michel Aulas (36,78%), devant l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%)

: 37,36% pour Grégory Doucet est arrivé avec une légère avance sur Jean-Michel Aulas (36,78%), devant l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%) Résultat à Toulouse : 37,23% pour Jean-Louis Moudenc, devant François Piquemal (LFI, 27,56%) et François Briançon (PS, 24,99%).

: 37,23% pour Jean-Louis Moudenc, devant François Piquemal (LFI, 27,56%) et François Briançon (PS, 24,99%). Résultat à Nice : 43,43% pour Eric Ciotti (RN-UDR) devant Christian Estrosi (HOR, 30,92%) et Juliette Chesnel-Le Roux (PS,11,93%)

: 43,43% pour Eric Ciotti (RN-UDR) devant Christian Estrosi (HOR, 30,92%) et Juliette Chesnel-Le Roux (PS,11,93%) Résultat à Lille : 26,26% pour Arnaud Deslandes (PS), devant Lahouria Addouche (LFI) : 23,36%, Stéphane Baly (Ecologistes) : 17,75%, Violette Spillebout (Ren) : 11,14%, Matthieu Valet (RN) : 10,92%

: 26,26% pour Arnaud Deslandes (PS), devant Lahouria Addouche (LFI) : 23,36%, Stéphane Baly (Ecologistes) : 17,75%, Violette Spillebout (Ren) : 11,14%, Matthieu Valet (RN) : 10,92% Résultat à Montpellier : 33,29% pour Michael Delafosse devant Nathalie Oziol (LFI, 15,34%), Mohed Altrad (Divers Centre,11,37%).

: 33,29% pour Michael Delafosse devant Nathalie Oziol (LFI, 15,34%), Mohed Altrad (Divers Centre,11,37%). Résultat à Nantes : 35,24% pour Johanna Rolland, devant Foulques Chombart de Lauwe (33,77%) et William Aucant (11,20%).

: 35,24% pour Johanna Rolland, devant Foulques Chombart de Lauwe (33,77%) et William Aucant (11,20%). Résultat à Bordeaux : 27,68% pour Pierre Hurmic (Ecologiste) devant Thomas Cazenave (25,58%).

: 27,68% pour Pierre Hurmic (Ecologiste) devant Thomas Cazenave (25,58%). Résultat au Havre : 43,76% pour Edouard Philippe devant Jean-Paul Lecoq (33,25%) et Franck Keller (15,30%).

: 43,76% pour Edouard Philippe devant Jean-Paul Lecoq (33,25%) et Franck Keller (15,30%). Résultats à Toulon : 42,05% pour Laure Lavalette (RN), devant la maire José Massi (DVD, 29,54%) et Michel Bonnus (LR, 15,71%)

: 42,05% pour Laure Lavalette (RN), devant la maire José Massi (DVD, 29,54%) et Michel Bonnus (LR, 15,71%) Résultat à Perpignan : 51% pour Louis Aliot (RN), élu au premier tour

Comment fonctionnent les élections municipales ? Des changements qui impactent les résultats

Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul, en candidat individuel. Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées ou d'en ajouter, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin de liste paritaire à tous les communes.

Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).

La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants). La réforme impacte donc les résultats des municipales 2026 : effet concret, il y aura autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux dans toutes les communes.