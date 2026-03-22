Résultat des municipales 2026 : déjà des chiffres et tendances, le 2e tour en direct
Le résultat du 2e tour des élections municipales 2026, c'est à 20h, mais premières tendances sur la participation donnent une orientation au scrutin. De Lille à Marseille, de Brest à Strasbourg, découvrez les scores définitifs de ces municipales 2026 dans notre direct.
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- Première tendance de ces élections municipales : le chiffre national de la participation à 12h est faible, mais d'un point au-dessus de celui de la semaine dernière : il est ce dimanche très exactement de 20,33% à la mi-journée. Il donne une première tendance importante sur cette élection : il y a un regain d'intérêt des Français. Les chiffres de cette participation cadrent des tendances plus précises dans les plus grandes communes, notamment là où les sondages donnaient cette semaine un 2e tour serré. Le rebond de la participation est important à Paris, à Toulouse et au Havre notamment. Trois villes où le résultat des municipales sera déterminant.
- Pour le 2e tour de ces municipales 2026, le suspense est important. Les résultats des sondages de second tour des élections municipales, dévoilés avant la période de réserve, donnaient notamment Emmanuel Grégoire avec deux points d'avance sur Rachida Dati à Paris. A Lyon, Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas seraient à égalité parfaite (50% chacun selon un sondage Opinion Way pour Lyon Mag), comme Pierre Hurmic et Thomas Cazenave à Bordeaux (Cluster17). A Toulouse, l'union de la gauche et Jean-Luc Moudenc sont dans la marge d'erreur (51% contre 49%, l'Ifop pour La Dépêche). Edouard Philippe a été donné en bonne position (47% contre 39%, Cluster17).
- Suivez les 2e tour des élections municipales 2026 avec nous toute la journée et découvrez le résultat final et tous les élus.
Les derniers sondages sur le deuxième tour des élections municipales
Ces sondages ont été réalisés soit cette semaine, soit avant le premier tour des élections municipales. Ces derniers ne prennent pas en compte les dynamiques d'entre deux-tours ni les percées significatives de certains candidats au 1er tour. Tous les sondages ont été publiés avant la période de réserve.
Sondages des municipales 2026
Intentions de vote - Grandes Métropoles
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Source : Agrégation des derniers sondages (Mars 2026)
Consultez les notices sur commission-des-sondages.fr
12:27 - A Lille, par de rebond de participation au 2e tour des municipales
19,4% des Lillois se sont déplacés ce matin pour voter. C'est sensiblement le même niveau de participation que celui de la semaine dernière. L'élection s'annonce pourtant serrée, si l'on se réfère aux reports de voix probables sur cette élection. Bien entendu, nous ne donnons aucune tendance sur les résultats du vote avant 20h, ni pour Lille ni ailleurs.
12:26 - Dans le Rhône un taux de participation en hausse par rapport à 2020
Dans le Rhône, le taux de participation à 12h s’élevait à 19,6 %. Un chiffre en hausse par rapport au premier tour des élections municipales, la semaine dernière (17,6%), mais aussi, des élections municipales précédentes en 2020 où la participation à 12h s'élevait à à 16,7% . En revanche, le taux de participation est le même en 2026 qu’en 2014 à la même heure.
12:26 - Où trouver son bureau de vote ?
Pour le savoir, il existe plusieurs façons de trouver son bureau de vote. D’abord, sur votre carte électorale, l’adresse du bureau de vote de l’électeur concerné est écrite en haut à gauche, à côté de la mention lieu de vote. De plus, le site du service public consacré aux démarches administratives peut vous renseigner sur la page du site Service public.
12:19 - À quelle heure les résultats seront-ils disponibles ?
Dans la plupart des cas en France, les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller voter. Les bureaux de vote ferment à 19 heures ou 20 heures dans certaines grandes villes comme Paris ou Marseille. Les premiers résultats sont attendus à partir de 20 heures ainsi que les premières estimations pour les grandes villes.
12:18 - À Paris, le taux de participation à 12h était de 14,6 %
À Paris, le taux de participation à 12h était de 14,6 %. Les électeurs de la capitale se sont donc mobilisés de manière plus importante que les précédentes élections en 2020 à la même heure.
12:17 - A Toulouse, 19,73% des citoyens ont voté ce matin
C'est une tendance importante de ces municipales : à Toulouse le niveau de participation est 3 points au-dessus de celui de la semaine dernière à 12h ! C'est un rebond important.
12:14 - La Lozère et le Cantal sont les départements ont a le plus voté au 2e tour des municipales
Il y a des choses qui ne changent pas et qui n'étonnent pas les spécialistes de la sociologie électorale : les électeurs des départements de La Lozère et le Cantal ont plus voté ce matin que dans les autres départements. Ce sont les territoires français les plus mobilisés géographiquement lors des élections en France.
12:09 - 20,33% de participation à midi, un chiffre en nette hausse par rapport à 2020
À 12 heures ce dimanche 22 mars, le taux de participation pour le second tour des élections municipales 2026 est de 20,33%, rapporte BFM. En 2020, alors que la crise sanitaire frappait la France et le monde, le taux de participation de ce scrutin pour le second tour était de 15,29% à ce même horaire.
12:09 - Sans doute une hausse de la participation au 2e tour aujourd'hui
Ce n'est pas une tendance habituelle : il semblerait que ce dimanche, les Français soient plus mobilisés. Historiquement, sur les 20 dernières années, il n'y a pas de rebond entre les deux tours. Ce qui semble être le cas aujourd'hui.
12:02 - Le niveau de la participation est supérieur à celui de la semaine dernière
C'est une tendance importante : la participation est un point au dessus de celui de la semaine dernière. Notons que la particiation était de 15,29 à la même heure en 2020 et 19,83 en 2014.
12:00 - Premier chiffre important : la participation à 12h s'élève à 20,33%
C'est le premier chiffre important du 2e tour de cette élection municipale : le taux de participation à 12h00 s'élève à 20,33%
C'est une première tendance importante : un niveau de participation faible tend à monter que la mobilisation ne sera pas élevé sur l'ensemble du vote du 2e tour. Et cela pourra avoir des incidences dans les scrutins serrés sur tout le territoire.
11:41 - Sophia Chikirou a voté à Paris
Sophia Chikirou, candidate de La France insoumise dans la capitale, a voté pour le second tour des élections municipales à Paris.
11:31 - Emmanuel Grégoire a voté à Paris
Emmanuel Grégoire, candidat de l'Union de la gauche hors LFI dans la capitale, a voté pour le second tour des élections municipales à Paris.
11:22 - Arnaud Deslandes a voté à Lille
Arnaud Deslandes, maire sortant de Lille dans le Nord et candidat du Parti socialiste (PS), a voté pour le second tour des élections municipales à Lille.
11:20 - Un électeur meurt après avoir fait un malaise dans un bureau de vote à Annecy
Des bureaux de vote situés à Annecy en Haute-Savoie, ont dû fermer leurs portes dimanche 22 mars au matin après qu'un électeur a fait un malaise. L'homme est mort sur place. Après son évacuation, les bureaux de vote ont pu rouvrir.
11:15 - Jean-Michel Aulas a voté à Lyon
Jean-Michel Aulas, candidat de la liste Cœur Lyonnais à la mairie de Lyon, vote lors du second tour des élections municipales de 2026.
11:07 - Johanna Rolland a voté à Nantes dans le département de la Loire-Atlantique
Johanna Rolland, maire sortante PS de Nantes et candidate de la coalition de gauche à sa réélection, a voté lors du second tour des élections municipales de 2026 en France.
11:02 - Pierre Hurmic a voté à Bordeaux en Gironde
Pierre Hurmic, maire écologiste sortant de Bordeaux et candidat à la mairie, a voté lors du second tour des élections municipales de 2026 à Bordeaux.
10:51 - Laure Lavalette a voté à Toulon
Laure Lavalette, députée du Rassemblement national [RN] et candidate à la mairie de Toulon [Var], a voté pour le second tour des élections municipales de Toulon.
A voté. ????️☀️ pic.twitter.com/kzKDEe3FhX— Laure Lavalette (@LaureLavalette) March 22, 2026
10:42 - Christian Estrosi a voté pour le second tour à Nice dans les Alpes-Maritimes
Christian Estrosi, maire sortant et candidat à la mairie de Nice, a voté lors du second tour des élections municipales de 2026.
10:36 - Grégory Doucet a voté à Lyon [Rhône]
Grégory Doucet, maire sortant et candidat de la liste l'Union de la gauche et des écologistes, a voté lors du second tour des élections municipales de 2026 à Lyon dans le département du Rhône.
10:31 - Rachida Dati a voté à Paris
Rachida Dati, candidate Les Républicains à la mairie de Paris, a voté lors du second tour des élections municipales de 2026 dans la capitale.
10:19 - David Guiraud a voté à Roubaix
David Guiraud, candidat LFI à la mairie de Roubaix, dans le Nord, a voté lors du second tour des élections municipales de 2026 à Roubaix.
????️ A voté pour le 2e tour des municipales !— David Guiraud (@GuiraudInd) March 22, 2026
À Roubaix, les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 18h ! ☺️ pic.twitter.com/BrHJGPmmjA
10:11 - Comment les sièges seront répartis après les résultats du scrutin ce soir ?
Lors du second tour, la liste qui arrive en tête obtient, lors de la répartition des sièges, la prime majoritaire, c'est-à-dire une représentation de 50 % des sièges, sauf dans les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille où elle est de 25 %. Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne.
09:51 - Damien Maudet a voté à Limoges
Damien Maudet, député de La France Insoumise [LFI] et candidat à la mairie de Limoges en Haute-Vienne pour le Front populaire - Union de la gauche sociale et Les Écologistes, a voté à Limoges lors du second tour des élections municipales.
Voici les résultats du premier tour des élections municipales 2026 dans les principales villes de France :
- Résultat à Paris : 37,98% pour le PS Emmanuel Grégoire, 25,46% pour la LR Rachida Dati, 11,72% pour la LFI Sophie Chikirou, 11,34% pour Pierre-Yves Bournazel. La candidate Reconquête Sarah Knafo, a réussi à se qualifier sur le fil avec 10,40% des suffrages.
- Résultat à Marseille : 36,70% pour Benoît Payan devant Franck Allisio (RN, 35,02%), Martine Vassal (LR, 12,41%) et Sébastien Delogu (LFI, 11,94%)
- Résultat à Lyon : 37,36% pour Grégory Doucet est arrivé avec une légère avance sur Jean-Michel Aulas (36,78%), devant l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%)
- Résultat à Toulouse : 37,23% pour Jean-Louis Moudenc, devant François Piquemal (LFI, 27,56%) et François Briançon (PS, 24,99%).
- Résultat à Nice : 43,43% pour Eric Ciotti (RN-UDR) devant Christian Estrosi (HOR, 30,92%) et Juliette Chesnel-Le Roux (PS,11,93%)
- Résultat à Lille : 26,26% pour Arnaud Deslandes (PS), devant Lahouria Addouche (LFI) : 23,36%, Stéphane Baly (Ecologistes) : 17,75%, Violette Spillebout (Ren) : 11,14%, Matthieu Valet (RN) : 10,92%
- Résultat à Montpellier : 33,29% pour Michael Delafosse devant Nathalie Oziol (LFI, 15,34%), Mohed Altrad (Divers Centre,11,37%).
- Résultat à Nantes : 35,24% pour Johanna Rolland, devant Foulques Chombart de Lauwe (33,77%) et William Aucant (11,20%).
- Résultat à Bordeaux: 27,68% pour Pierre Hurmic (Ecologiste) devant Thomas Cazenave (25,58%).
- Résultat au Havre : 43,76% pour Edouard Philippe devant Jean-Paul Lecoq (33,25%) et Franck Keller (15,30%).
- Résultats à Toulon : 42,05% pour Laure Lavalette (RN), devant la maire José Massi (DVD, 29,54%) et Michel Bonnus (LR, 15,71%)
- Résultat à Perpignan : 51% pour Louis Aliot (RN), élu au premier tour
Comment fonctionnent les élections municipales ? Des changements qui impactent les résultats
Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul, en candidat individuel. Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées ou d'en ajouter, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin de liste paritaire à tous les communes.
Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).
La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants). La réforme impacte donc les résultats des municipales 2026 : effet concret, il y aura autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux dans toutes les communes.