Résultat des municipales 2026, en direct : des estimations tombent, une mauvaise surprise sur l'élection

GRATUIT. Les premiers résultats de l'élection municipale dans votre ville seront communiqués dans quelques heures, mais les premières estimations de la participation ont été dévoilées. Suivez le premier tour en direct.

En direct

14:05 - Une candidate dénonce une “grave irrégularité” dans la capitale Ariane Anemoyannis, candidate du parti Révolution permanente dans le XIIIe arrondissement de Paris, a dénoncé sur X une "grave irrégularité" dans un bureau de vote. "De 8 heures à 9 heures, nos bulletins de vote n'étaient pas mis à disposition sur les tables, des électeurs n'ont pas pu voter pour nous", affirme-t-elle, sur le réseau social.

13:58 - Des résultats aux municipales plus significatifs que d'autres ce soir Ce soir, plusieurs figures majeures jouent leur destin politique. Au Havre, Édouard Philippe joue gros : son statut de présidentiable pour 2027 impose une victoire nette dans cette municipal au Havre. Un ballottage serré face à l'union de la gauche écornerait dès ce soir son image d'invincibilité dans son fief normand. À Paris, Rachida Dati affronte l'épreuve du feu après son passage au ministère de la Culture. Sa crainte majeure est un score décevant qui bloquerait sa capacité à rallier au second tour des électeurs ayant voter pour l'extrême droite ou pour le centre pour détrôner la gauche. À Marseille, Benoît Payan doit prouver que l'expérience du Printemps Marseillais n'était pas un accident de l'histoire. Il redoute une démobilisation des quartiers populaires ou une poussée de la droite et de l'extrême droite dans des secteurs pivots qui fragiliserait sa majorité dès ce premier tour. Enfin, à Lyon, Grégory Doucet passe l'examen de l'écologie radicale. Après un mandat marqué par des transformations urbaines contestées, il craint un vote sanction des déçus de sa politique qui pourrait profiter à un bloc central unifié derrière Jean-Michel Aulas. Pour ces quatre élus, le risque est de voir émerger une dynamique de rejet capable de transformer le second tour des municipales en un front commun contre eux. L'abstention, variable toujours imprévisible à cette heure, reste leur ennemi commun dans cette soirée électorale.

13:56 - Deux tiers des maires sortants environ se représentent 63% des maires sortants se représentent, selon une enquête du Cevipof, soit une proportion de près des deux tiers. Un chiffre en baisse de près de dix points par rapport à 2014, où 72% des maires sortants s'étaient représentés. En 2020, ils étaient 69%.

Résultats des sondages des municipales dans les principales villes Consultez les résultats des sondages effectués sur les municipales 2026, avant la période de réserve, en choisissant une ville dans le menu déroulant. Les scores de chaque candidats apparaissent pour le premier tour de l'élection.

13:51 - Autre chiffre important de ces municipales : à Marseille aussi ça a peut voté jusque-là A midi, selon les données du ministère de l'Intérieur, le taux de participation à Marseille était de 19,15%, c'est proche du taux national qui est lui-même bien faible. La participation est cependant plus élevée que dans le département des Bouches-du-Rhône, où elle se situe à 17,37% à midi, en hausse toutefois par rapport à 2020, année du Covid (15,72%).

13:42 - Que deviennent les employés municipaux après les résultats ? C'est une inquiétude classique lors d'une alternance politique. Le résultat des municipales 2026 n'entraîne pas le licenciement des agents municipaux, qui sont protégés par le statut de la fonction publique territoriale. En revanche, le changement de maire entraîne souvent un changement au sommet de l'administration : le Directeur Général des Services (DGS) et les directeurs de cabinet sont souvent remplacés. Pour les agents de terrain (écoles, services techniques, propreté), les missions restent les mêmes, mais les priorités budgétaires et les méthodes de management peuvent évoluer radicalement selon le programme de la nouvelle équipe qui sortira victorieuse des urnes en mars prochain.

13:35 - Sarah Knafo, candidate Reconquête à Paris, a voté Sarah Knafo, candidate Reconquête à la mairie de Paris, a voté à la mi-journée ce dimanche 15 mars. Elle se trouvait dans le XVIe arrondissement. La candidate devait voter dans la matinée mais elle a visiblement patienté avant de pouvoir déposer son bulletin dans l'urne. Selon les informations dévoilées un peu plus tôt dans la journée par Le Parisien, Sarah Knafo a été empêchée par le président du bureau de vote en raison de la présence de la presse.

13:34 - Marine Tondelier a également voté Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti Les Écologistes, était à Hénin-Beaumont ce dimanche 15 mars, jour du premier tour des élections municipales. Elle a voté à la mi-journée dans le Pas-de-Calais pour ce scrutin. Il y a trois listes pour ce scrutin à Hénin-Beaumont, dont celle du maire sortant (RN), Steve Briois. Marine Tondelier siège depuis 2014 dans l'opposition au conseil municipal de la ville.

13:32 - Emmanuel Macron va suivre de loin les résultats des élections municipales ce soir Nous ne devrions pas entendre Emmanuel Macron aujourd'hui. Le président de la République se trouvait au Touquet-Paris-Plage et a quitté rapidement son bureau de vote pour se rendre à l'Elysée. Il y tiendra une réunion sur la gestion du conflit en Iran. Pour Emmanuel Macron, cette élection est très particulière. Ce scrutin municipale intervient à un peu plus d’un an de la prochaine élection présidentielle où il ne pourra pas se présenter, il lance la campagne à sa succession. Et les résultats de son parti ne s'annoncent pas très bons pour sa formation politique, selon les derniers sondages, le président devrait donc rester discret dans les prochains jours sur le sujet.

13:30 - Question de lecteurs : quel sera le poids des "votes blancs" dans les résultats de 2026 ? La question de la comptabilisation des votes blancs comme suffrages exprimés reste un débat vif. Pour l'instant, ils sont décomptés séparément et annexés aux résultats d'une élection municipale 2026, mais ils ne comptent pas pour le calcul des pourcentages des candidats. Si le vote blanc atteint des sommets, comme le suggèrent certains sondages de mécontentement (parfois plus de 10 % dans certaines villes), cela enverra un signal de crise de la représentation. Un maire élu avec 51% des exprimés, mais dans une commune où 15% des votants ont voté blanc, peut avoir une légitimité affaiblie pour mener ses réformes, mais c'est assez accessoire. Les analystes scruteront ce chiffre comme un baromètre de la santé démocratique locale, au-delà de la simple victoire mathématique.

13:27 - Emmanuel Macron a voté pour l'élection municipale au Touquet Le président de la République a voté en compagnie de son épouse, Brigitte dans la commune du Touquet. Emmanuel Macron, dont l'agenda est très pris par la gestion de l'actualité internationale, de la guerre au Moyen-Orient, s'est tenu très à l'écart de la campagne des élections municipales.

13:21 - Comment fonctionne la "prime majoritaire" lors du décompte des résultats d'une municipale ? C'est une question qui revient très souvent sur les résultats de l'élection municipale dans une commune. Il faut savoir que le scrutin municipal français n'est pas une proportionnelle intégrale ; il comporte une prime majoritaire forte destinée à dégager une majorité stable pour gouverner. Dans la plupart des communes, la liste qui arrive en tête (soit avec la majorité absolue au premier tour, soit avec une majorité relative au second) reçoit d'office la moitié des sièges à pourvoir, chiffre arrondi à l'entier supérieur si nécessaire. À Paris, Lyon et Marseille, cette prime est fixée à 25% des sièges. Cette attribution automatique garantit que l'exécutif municipal dispose d'une base solide au conseil pour voter les budgets et les projets, évitant ainsi les blocages institutionnels fréquents dans les systèmes de proportionnelle pure où aucune majorité claire ne se dégage.

13:15 - Des "irrégularités" à Marseille ? Le RN parle de plusieurs signalements Le directeur de campagne du RN à Marseille dénonce des "irrégularités" dans plusieurs bureaux de vote de la ville. Selon les dires du Rassemblement national, certains bureaux de vote n’auraient pas ouvert à l’heure prévue par la loi. Dans d’autres, les bulletins du RN n’étaient pas disponibles ou bien ils portaient des marques "de type coups de cutter". Des délégués auraient montré aux électeurs "les bulletins qu’ils devraient prendre avant de se rendre dans l’isoloir". Dans un bureau du 3e arrondissement, le RN affirme qu'une personne de nationalité comorienne aurait été "autorisée à voter en présentant un titre de séjour, sans présentation d’une carte nationale d’identité française". "Ces éléments ont été consignés ou signalés conformément aux procédures en vigueur", a fait savoir Olivier Rioult, le directeur de campagne d’Allisio. A Marseille, le RN espère faire un résultat historique dans cette municipale.

13:03 - Dans certains départements, on a vraiment très pu voté pour son élection municipale ce matin Selon les données centralisées par le ministère de l'Intérieur, le département de l'Essonne enregistre pour l'instant la mobilisation la plus timide de l'Hexagone avec seulement 14,83 % de votants. Il est talonné par la Côte-d'Or (14,91 %) et l'Eure (15,36 %). Les Alpes-Maritimes (15,86 %) et l'Aisne (16,10 %) complètent ce classement des territoires qui ont le moins voté à 12h00. La région Île-de-France concentre une grande partie des points bas de cette mi-journée, illustrant une déconnexion persistante entre les grandes agglomérations urbaines et le scrutin municipal. Outre l'Essonne, qui détient le record national de faible participation, des départements comme le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis affichent également des scores très en retrait, oscillant autour de 15%. Ce phénomène s'explique en partie par une sociologie plus jeune et un rythme de vie citadin où le passage aux urnes est souvent décalé vers la fin d'après-midi. À Paris, le taux de 13,89% à midi confirme cette tendance structurelle : dans la capitale, le vote est traditionnellement plus tardif, et les équipes de campagne comptent désormais sur les dernières heures d'ouverture, jusqu'à 20h00, pour mobiliser les indécis et compenser ce démarrage poussif. Ce désengagement dans la ceinture parisienne et certaines métropoles du Sud-Est contraste avec le dynamisme de la Corse ou du Cantal. Le prochain point officiel de 17h00 sera décisif pour observer si ces départements rattrapent leur retard avant la clôture définitive des bureaux de vote.

13:01 - Question de lecteur : le résultat d'une élection municipale peut-il stopper un grand projet ? C'est souvent le cas lors d'une alternance. Si le maire sortant a lancé un grand projet contesté (nouveau stade, centre commercial, autoroute urbaine), l'opposition peut gagner en promettant de l'arrêter. Cependant, l'arrêt d'un chantier déjà lancé coûte cher en indemnités aux entreprises. Le résultat des municipales 2026 obligera la nouvelle équipe à un arbitrage délicat : tenir sa promesse de stopper les travaux au risque de payer des pénalités colossales, ou poursuivre le projet en essayant de le modifier. En votant, vous donnez ou retirez votre accord pour les transformations majeures de votre paysage urbain, faisant du bulletin de vote l'arme ultime pour protéger ou faire évoluer votre cadre de vie.

12:54 - Benoît Payan Jean-Michel Aulas, Éric Ciotti… Plusieurs candidats ont voté Le bal des candidats dans les bureaux de vote se poursuit ce dimanche. À Marseille, Benoît Payan, le maire sortant de la cité phocéenne, a voté tout comme Jean-Michel Aulas du côté de Lyon. L’ancien président de l’OL se présente pour la première fois en politique à une élection. À Paris, Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons-Renaissance, et Sophia Chikirou, candidate LFI, ont également voté. Éric Ciotti, patron de l’UDR et candidat à Nice, a voté peu avant midi dans une école maternelle de Nice.

12:46 - Les résultats de l'élection municipale 2026 seront-ils fiables à 20h ? Ce soir, la proclamation des résultats des municipales 2026 pourrait prendre un peu de temps. En cause : une centralisation accrue des données pour garantir la cybersécurité. Le ministère de l'Intérieur a renforcé les protocoles de transmission entre les mairies et les préfectures pour éviter toute intrusion malveillante dans les systèmes de remontée. Dans les grandes métropoles, le dépouillement est minutieux car chaque bulletin est compté manuellement. Les premières estimations fiables à 20h ne sont que des projections basées sur des bureaux tests. Pour les résultats définitifs officiels des municipales dans de nombreuses villes, il faut souvent attendre le milieu de la nuit, le temps que les procès-verbaux papier soient physiquement acheminés et validés par les commissions de recensement des votes. Mais tous les résultats que la rédaction de Linternaute.com communiquent sur cette élection municipale sont fiables à 100%

12:39 - Quels sont les départements les plus mobilisés sur cette élection municipale ? Le Cantal confirme sa réputation de "bon élève" de la démocratie locale ce dimanche, en prenant la tête des départements qui ont le plus voté aux municipales 2026 ce matin, avec un taux de participation de 26,94%. La Lozère suit de près avec 25,82% des électeurs s'étant déjà rendus aux urnes, devant la Haute-Corse qui enregistre 24,49 %. En quatrième position, on retrouve le Gers avec 23,49%, suivi par la Haute-Loire qui ferme ce peloton de tête avec un taux de 24,22%. Dans ces territoires, l'élection municipale demeure un rendez-vous civique privilégié, souvent marqué par des enjeux de proximité très forts. À l'inverse, les départements les plus peuplés comme le Nord ou les Alpes-Maritimes restent pour l'instant en retrait, affichant des taux inférieurs à 16%. Les regards se tournent désormais vers le prochain point de situation à 17h00, qui permettra de voir si le sursaut de participation observé dans les campagnes parvient à gagner les grandes agglomérations avant la clôture définitive des bureaux de vote.

12:28 - Pourquoi Emmanuel Macron ne vote-t-il pas à Paris ? Emmanuel Macron n’est pas à Paris, dimanche 15 mars, pour le premier tour des élections municipales. Le président de la République est inscrit sur les listes électorales du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais), il a l’habitude de s’y rendre lors de chaque scrutin. Selon La Voix du Nord, le chef de l’État était attendu en fin de matinée dans le bureau de vote. Emmanuel Macron n’avait toujours pas voté peu après midi.

12:28 - Des niveaux de participation très contrastées à la mi-journée pour ces municipales Quel impact aura l'abstention sur les résultats de ces municipales ? Il est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que le chiffre marque un léger rebond par rapport au traumatisme de 2020, où seuls 18,38 % des électeurs s’étaient déplacés à la même heure en plein début de pandémie. Toutefois, la mobilisation reste nettement en deçà du niveau de 2014, qui affichait 23,17 % à la mi-journée. On observe de fortes disparités territoriales, avec un Cantal très mobilisé à près de 27 % face à un Nord plus timide à 15,37 %. Cette reprise timide de la participation est très timide, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui imaginait une volonté de renouer avec la démocratie locale. Dans l'oeil des analystes : l'absence de listes concurrentes dans 23 700 communes, qui pèse mécaniquement sur l'engouement national.

12:19 - Les premiers résultats estimés seront là à 20h à Lille et Toulon Il n'est pas évident pour les médias de donner des résultats, même estimés, dans les grandes villes, sur ce scrutin municipal. Mais des sondeurs expliquent déjà ce qu'ils auront à leur disposition. Elabe a fait savoir qu'il donnerait pour BFMTV des estimations dès 20h pour l'élection municipale à Lille et à Toulon, deux villes moyennes sur lesquelles il est possible d'avoir des résultats estimés rapidement.

12:14 - Pourquoi Sarah Knafo n’a-t-elle pas encore pu voter ce dimanche ? À Paris, Sarah Knafo, la candidate Reconquête, était attendue en milieu de matinée ce dimanche dans le VIe arrondissement pour aller voter. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Selon les informations du Parisien, le président du bureau de vote a refusé de laisser Sarah Knafo voter en raison de la présence de la presse. Jean-Pierre Lecoq, maire du VIe arrondissement, est venu dans le bureau de vote pour essayer de régler le problème, mais en vain. La candidate devrait rapidement pouvoir mettre son bulletin dans l'urne, indique le quotidien.

12:14 - Ce dimanche, le niveau de l'abstention très élevé à cause de réforme du mode de scrutin ? Et si l'abstention était alimentée par la dernière réforme ? Pour les résultats des municipales 2026, les communes de moins de 1 000 habitants connaissent une révolution. La loi du 21 mai 2025 a supprimé le panachage : on vote désormais pour une liste bloquée et paritaire. Opérationnellement, cela simplifie grandement le dépouillement pour les agents municipaux, car il n'est plus nécessaire de compter chaque nom individuellement. Cependant, ce changement pourrait impacter les résultats en favorisant les équipes soudées au détriment des personnalités isolées populaires. Ce scrutin de liste généralisé vise à renforcer la stabilité des conseils municipaux ruraux, souvent marqués par des démissions en cours de mandat. Mais le panachage est interdit et donc des listes sont déjà figées et élues dans 68% des villes ! Ce qui n'incite pas beaucoup à voter. Les résultats de mars 2026 seront le premier crash-test de cette réforme démocratique majeure.

12:10 - "Des collègues ont terminé à 3 heures du matin": sacrée organisation dans les bureaux de vote D’importants moyens sont déployés à travers la France pour permettre aux électeurs d’aller voter. Le chantier a été important du côté du 20e arrondissement avec l’apparition de nouvelles règles pour ce scrutin dans la capitale. Il y a une centaine de bureaux de vote dans cet arrondissement. Ils ont tous ouvert à 8 heures du matin. "On a applaudi", a confié une responsable de la direction générale des services au Monde. Pourtant, tout n’était visiblement pas prêt samedi soir. De petits détails devaient encore être réglés. "Sur l’organisation, on a cadré au maximum pour ne rien laisser au hasard. Hier des collègues ont terminé à 3 heures du matin pour tout mettre en place", a raconté un responsable des services techniques.

12:08 - Moins de 14% de participation à midi à Paris C'est très faible : à Paris, le taux de participation au premier tour des municipales est très faible : en dessous de la moyenne nationale. Même si les bureaux de vote ferment plus tard, c'est tout de même un niveau d'abstention qui pose question.