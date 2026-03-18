Résultat des municipales 2026 : les sondages de 2e tour et les actus de fin de campagne

Les résultats du premier tour de l'élection municipale 2026 sont disponibles partout de France. Les premiers sondages en vue du second tour ont déjà été publiés, avec une alternance tout à fait envisageable pour Paris.

Cherchez une ville ou une commune pour consulter ses résultats aux municipales : Sommaire Résultats des municipales 2026

Résultat des municipales par ville L'essentiel J-4 avant le second tour des élections municipales. La date limite de dépôt des listes étant désormais passée, le jeu des alliances a battu son plein à gauche, avec LFI et le PS dans les premiers rôles. Plusieurs accords locaux ont été conclus entre les deux comme à Toulouse ou à Lyon. À l'inverse, à Paris et Marseille, il n'y aura pas de rapprochement.

Dans cette dernière ligne droite, les polémique s'accumulent. Le maire LR d'Arcachon, Yves Foulon a insulté et menacé son rival de gauche tout en le menaçant physiquement. Ces polémiques concernent également les accords passés avant le second tour. "Toutes les digues cèdent" a déploré Gabriel Attal au sujet des alliances PS-LFI. Même son de cloche du côté du président LR, Bruno Retailleau, qualifiant cette alliance dans certaines villes "d'accord de la honte".

Enfin, les premiers sondages du second tour sont tombés, notamment à Paris et Marseille. Dans la capitale, un sondage OpinionWay pour CNews dont Rachida Dati vainqueur avec 45% des voix, devant Emmanuel Grégoire à 40% et Sophia Chikirou 15%. Dans la cité phocéenne, un sondage commandé par la chaîne info pour le même sondeur donne Benoît Payan nettement en tête (45%) devant Franck Allisio (36%) et Martine Vassal (18%).

Trois autres villes ont été testées. À Bordeaux, Cluster17 prévoit une égalité parfaite entre Pierre Hurmic et Thomas Cazenave. À Nice, d'après le dernier sondage Elabe, Eric Ciotti l'emporterait avec 45% des voix devant Christian Estrosi (33%) et Juliette Chesnel-Le Roux (22%). Enfin, Laure Lavalette (RN) serait battue à Toulon (47%) par la maire sortante Josée Massi (53%). Découvrez ci-dessous les derniers sondages sur le deuxième tour des élections municipales Ces études ont été réalisées par divers instituts de sondage avant le premier tour des élections municipales 2026 qui s'est déroulé le dimanche 15 mars. De facto, ils ne prennent pas en compte les dynamiques d'entre deux-tours ni les percées significatives de certains candidats ces derniers jours qui ne peuvent pas être perçues par les sondeurs en amont. Direct 2nd Tour Sondages Municipales 2026 Intentions de vote - Grandes Métropoles -- Choisissez une ville -- Sélectionnez une ville pour voir les derniers sondages du 2nd tour. Source : Agrégation des derniers sondages (Mars 2026)

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Les résultats des élections municipales 2026 sont définitifs ce lundi matin. Voici les résultats des candidats dans les principales villes de France :

Résultat à Paris : 37,98% pour le PS Emmanuel Grégoire, 25,46% pour la LR Rachida Dati, 11,72% pour la LFI Sophie Chikirou, 11,34% pour Pierre-Yves Bournazel. La candidate Reconquête Sarah Knafo, a réussi à se qualifier sur le fil avec 10,40% des suffrages.

: 37,98% pour le PS Emmanuel Grégoire, 25,46% pour la LR Rachida Dati, 11,72% pour la LFI Sophie Chikirou, 11,34% pour Pierre-Yves Bournazel. La candidate Reconquête Sarah Knafo, a réussi à se qualifier sur le fil avec 10,40% des suffrages. Résultat à Marseille : 36,70% pour Benoît Payan devant Franck Allisio (RN, 35,02%), Martine Vassal (LR, 12,41%) et Sébastien Delogu (LFI, 11,94%)

: 36,70% pour Benoît Payan devant Franck Allisio (RN, 35,02%), Martine Vassal (LR, 12,41%) et Sébastien Delogu (LFI, 11,94%) Résultat à Lyon : 37,36% pour Grégory Doucet est arrivé avec une légère avance sur Jean-Michel Aulas (36,78%), devant l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%)

: 37,36% pour Grégory Doucet est arrivé avec une légère avance sur Jean-Michel Aulas (36,78%), devant l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%) Résultat à Toulouse : 37,23% pour Jean-Louis Moudenc, devant François Piquemal (LFI, 27,56%) et François Briançon (PS, 24,99%).

: 37,23% pour Jean-Louis Moudenc, devant François Piquemal (LFI, 27,56%) et François Briançon (PS, 24,99%). Résultat à Nice : 43,43% pour Eric Ciotti (RN-UDR) devant Christian Estrosi (HOR, 30,92%) et Juliette Chesnel-Le Roux (PS,11,93%)

: 43,43% pour Eric Ciotti (RN-UDR) devant Christian Estrosi (HOR, 30,92%) et Juliette Chesnel-Le Roux (PS,11,93%) Résultat à Lille : 26,26% pour Arnaud Deslandes (PS), devant Lahouria Addouche (LFI) : 23,36%, Stéphane Baly (Ecologistes) : 17,75%, Violette Spillebout (Ren) : 11,14%, Matthieu Valet (RN) : 10,92%

: 26,26% pour Arnaud Deslandes (PS), devant Lahouria Addouche (LFI) : 23,36%, Stéphane Baly (Ecologistes) : 17,75%, Violette Spillebout (Ren) : 11,14%, Matthieu Valet (RN) : 10,92% Résultat à Montpellier : 33,29% pour Michael Delafosse devant Nathalie Oziol (LFI, 15,34%), Mohed Altrad (Divers Centre,11,37%).

: 33,29% pour Michael Delafosse devant Nathalie Oziol (LFI, 15,34%), Mohed Altrad (Divers Centre,11,37%). Résultat à Nantes : 35,24% pour Johanna Rolland, devant Foulques Chombart de Lauwe (33,77%) et William Aucant (11,20%).

: 35,24% pour Johanna Rolland, devant Foulques Chombart de Lauwe (33,77%) et William Aucant (11,20%). Résultat à Bordeaux : 27,68% pour Pierre Hurmic (Ecologiste) devant Thomas Cazenave (25,58%).

: 27,68% pour Pierre Hurmic (Ecologiste) devant Thomas Cazenave (25,58%). Résultat au Havre : 43,76% pour Edouard Philippe devant Jean-Paul Lecoq (33,25%) et Franck Keller (15,30%).

: 43,76% pour Edouard Philippe devant Jean-Paul Lecoq (33,25%) et Franck Keller (15,30%). Résultats à Toulon : 42,05% pour Laure Lavalette (RN), devant la maire José Massi (DVD, 29,54%) et Michel Bonnus (LR, 15,71%)

: 42,05% pour Laure Lavalette (RN), devant la maire José Massi (DVD, 29,54%) et Michel Bonnus (LR, 15,71%) Résultat à Perpignan : 51% pour Louis Aliot (RN), élu au premier tour

Comment fonctionnent les élections municipales ? Des changements qui impactent les résultats

Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul, en candidat individuel. Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées ou d'en ajouter, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin de liste paritaire à tous les communes.

Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).

La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants). La réforme impacte donc les résultats des municipales 2026 : effet concret, il y aura autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux dans toutes les communes.