Résultat des municipales 2026 : les sondages de 2e tour et les actus de fin de campagne
Les résultats du premier tour de l'élection municipale 2026 sont disponibles partout de France. Les premiers sondages en vue du second tour ont déjà été publiés, avec une alternance tout à fait envisageable pour Paris.
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- J-4 avant le second tour des élections municipales. La date limite de dépôt des listes étant désormais passée, le jeu des alliances a battu son plein à gauche, avec LFI et le PS dans les premiers rôles. Plusieurs accords locaux ont été conclus entre les deux comme à Toulouse ou à Lyon. À l'inverse, à Paris et Marseille, il n'y aura pas de rapprochement.
- Dans cette dernière ligne droite, les polémique s'accumulent. Le maire LR d'Arcachon, Yves Foulon a insulté et menacé son rival de gauche tout en le menaçant physiquement. Ces polémiques concernent également les accords passés avant le second tour. "Toutes les digues cèdent" a déploré Gabriel Attal au sujet des alliances PS-LFI. Même son de cloche du côté du président LR, Bruno Retailleau, qualifiant cette alliance dans certaines villes "d'accord de la honte".
- Enfin, les premiers sondages du second tour sont tombés, notamment à Paris et Marseille. Dans la capitale, un sondage OpinionWay pour CNews dont Rachida Dati vainqueur avec 45% des voix, devant Emmanuel Grégoire à 40% et Sophia Chikirou 15%. Dans la cité phocéenne, un sondage commandé par la chaîne info pour le même sondeur donne Benoît Payan nettement en tête (45%) devant Franck Allisio (36%) et Martine Vassal (18%).
- Trois autres villes ont été testées. À Bordeaux, Cluster17 prévoit une égalité parfaite entre Pierre Hurmic et Thomas Cazenave. À Nice, d'après le dernier sondage Elabe, Eric Ciotti l'emporterait avec 45% des voix devant Christian Estrosi (33%) et Juliette Chesnel-Le Roux (22%). Enfin, Laure Lavalette (RN) serait battue à Toulon (47%) par la maire sortante Josée Massi (53%).
Découvrez ci-dessous les derniers sondages sur le deuxième tour des élections municipales
Ces études ont été réalisées par divers instituts de sondage avant le premier tour des élections municipales 2026 qui s'est déroulé le dimanche 15 mars. De facto, ils ne prennent pas en compte les dynamiques d'entre deux-tours ni les percées significatives de certains candidats ces derniers jours qui ne peuvent pas être perçues par les sondeurs en amont.
Sondages Municipales 2026
Intentions de vote - Grandes Métropoles
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Source : Agrégation des derniers sondages (Mars 2026)
Consultez les notices sur commission-des-sondages.fr
15:18 - Le candidat RN Franck Allisio refuse un débat à 3 à Marseille
À Marseille, le candidat du Rassemblement national (RN) Franck Allisio a refusé un débat à trois sur France 2 demain soir. Pour lui, Martine n'a n'avait "strictement aucune chance" d'être élue. L'équipe de Benoît Payan, aussi candidat socialiste à Marseille, fustige la décision du membre du parti à la flamme : "refuser le débat, c'est refuser la démocratie", dit-il par voie de communiqué. "En choisissant de fuir ce moment essentiel, le candidat du RN révèle une chose simple : il a peur", indique aussi le document.
15:12 - À Bordeaux, quelle position pour Dessertine après son retrait ?
Après avoir annoncé se retirer de la course à la mairie, Philippe Dessertine arrivé troisième lors du premier tour à Bordeaux n’appelle à voter pour aucun des deux candidats encore en lice, estimant que "chaque citoyen a la capacité de penser quel doit être son vote", peut-on lire dans les colonnes du quotidien Le Monde. Lundi soir encore, il souhaitait que Bordeaux ne soit pas "la dernière ville à avoir un maire macroniste". "Je le pense toujours", assurait-il mardi soir.
15:08 - Pourquoi la maire sortante de Rennes a-t-elle refusé l'alliance avec LFI ?
"Je ne crois pas du tout à ces fusions techniques, qui ne sont pas des alliances de la gauche sur le fond mais des alliances électorales où l’on se retrouve tous sur la même liste pour ensuite être les uns dans la majorité, les autres dans l’opposition", explique la maire sortante de Rennes, Nathalie Appéré, lors d’un débat télévisé avec les deux autres candidats encore en lice. Pour rappel, elle a refusé toute alliance avec LFI, la liste insoumise étant arrivée en troisième position du premier tour avec 18,61% des voix et avait sollicité la socialiste pour une entente.
15:03 - Chikirou prendra part au débat avec Dati et Grégoire, ce mercredi soir
Retournement de situation concernant le débat prévu ce mercredi soir entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire quatre jours avant le deuxième tour des élections municipales à Paris. Dans un premier temps, la candidate insoumise Sophia Chikirou - elle aussi qualifiée pour le second tour - était exclue du débat, ce qui a déclenché un véritable tollé chez les insoumis. Finalement, elle prendra bien part au débat sur la chaîne info à partir de 21 heures, comme annoncé par BFMTV cet après-midi.
13:31 - Le sixième du premier tour, sans étiquette, rallie François Bayrou à Pau
À Pau, le candidat sans étiquette Philippe Arraou, arrivé sixième au premier tour des municipales à Pau (6,15%), a rallié la liste de François Bayrou. Philippe Arraou, un expert-comptable de 72 ans qui menait une liste citoyenne, a été conseiller municipal à Lons (2008-2020) sous la bannière du MoDem. Arrivé 6e dimanche avec 6,15% des votes, (1.610 voix), il intègre avec quatre de ses colistiers la liste de M. Bayrou, dont il occupera la cinquième place, d'après les informations recueillies par l'Agence France-Presse, ce mercredi 18 mars.
13:27 - Retailleau précise son propos, mais ne soutient toujours pas Estrosi à Nice
Après avoir annoncé ne pas soutenir le candidat Horizons Christian Estrosi à Nice face à Eric Ciotti (UDR-RN), le président de LR, Bruno Retailleau, a précisé son propos sur X. "Ce matin sur BFMTV, j’ai redis que je ne soutenais pas Éric Ciotti, et que je désapprouvais son rapprochement avec le Rassemblement national", écrit l'ancien ministre de l'Intérieur, sans pour autant appeler au vote pour le maire sortant. "LR a conclu un accord national avec Horizons qui a conduit à la désignation de Dominique Estrosi comme cheffe de file de notre mouvement dans la campagne de Christian Estrosi. Cet accord n’a pas été remis en question", précise-t-il.
11:56 - Le programme des meetings ce mercredi 18 mars
D'après les informations de l'AFP, plusieurs meetings sont prévus ce mercredi à quatre jours du second tour du scrutin. À Strasbourg, la candidate socialiste Catherine Trautmann tient une réunion publique dès 18 heures. À Nimes, le meeting du candidat de gauche Vincent Bouget débutera à 18h30 sur l'esplanade Charles de Gaulle. Les festivités démarreront à 19 heures du côté de Châlons-en-Champagne pour le meeting de campagne de Marine Le Pen et Jordan Bardella au Capitole en Champagne. Enfin, à Bordeaux, le meeting du candidat macroniste Thomas Cazenave à l'Athénée Municipal est prévu pour 20 heures.
11:34 - Emmanuel Macron dénonce "les arrangements des partis"
Emmanuel Macron a estimé lors du Conseil des ministres ce mercredi que "les extrêmes, où qu'ils soient, demeurent dangereux pour la République", a rapporté la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon. "Il a insisté sur le fait que les arrangements des partis ne devaient pas faire oublier quelques principes", précise-t-elle.
11:32 - À Nice, Horizons appelle LR à "clarifier leur position" sur Estrosi et Ciotti
La décision du patron des Républicains, Bruno Retailleau, de ne pas soutenir Christian Estrosi pour le second tour des élections municipales à Nice est "l’ambiguïté la plus grave, à l’heure d’un second tour décisif", a dénoncé Horizons dans un communiqué. "Cette équidistance entre les deux candidats qui peuvent l’emporter est pour nous inacceptable,
localement comme nationalement. Elle met au jour une confusion dans la ligne politique des Républicains, déjà dénoncée par plusieurs personnalités importantes de ce mouvement", peut-on lire. Horizons appelle LR à "clarifier leur position" et à réaffirmer leur souhait de "lutter contre les extrêmes".
11:17 - Le "PS et LR abandonnent les valeurs fondamentales", regrette Gabriel Attal
"Des repères fondamentaux disparaissent. Tout comme des millions de Français de gauche rejettent l’alliance entre le PS et LFI, des millions d’électeurs et des élus locaux d’une droite républicaine sincères continuent de rejeter l’extrême droite. Par intérêt personnel, pour régler des comptes ou conserver des postes, les directions du PS et de LR abandonnent les valeurs fondamentales, valident des alliances contre nature et servent de marchepied à l’extrême droite comme à l’extrême gauche", déclare le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal sur X. "Au prix d’un spectacle affligeant laissant les Français abandonnés et désespérés par ce jeu politique. Il faudra un moment de clarification et de rassemblement de tous les Français. Je salue les candidats qui refusent de se laisser aller à ces manœuvres, fidèles à leurs principes", dit-il regrettant la position de LR à Nice refusant "d’appeler à voter pour le candidat Horizons qui fait face à l’extrême droite".
08:35 - "Monsieur Grégoire n'assume pas", Dati fustige le bilan du PS à Paris
"C'est la première fois que je connais une campagne aussi sale, aussi outrancière, et autant au-dessous de la ceinture. Pourquoi? Parce que Monsieur Emmanuel Grégoire n'assume pas le bilan d'Anne Hidalgo qui est le sien", explique Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, sur CNews/Europe 1 ce mercredi. "On parle du périscolaire? Des 100.000 enfants qui sont dans le périscolaire aujourd'hui exposés à des prédateurs sexuels que Monsieur Grégoire a recrutés, en sa qualité d'adjoint en charge des ressources humaines (...) Monsieur Grégoire n'a jamais souhaité avoir en priorité la protection de nos enfants", poursuit-elle.
08:22 - "Nous sommes les candidats de l'alternance", assure Rachida Dati
"C'est la première fois qu'une majorité de Parisiens veut le changement à Paris. J'appelle toutes les Parisiennes et les Parisiens qui veulent le changement. Nous sommes les candidats de l'alternance", déclare Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, sur CNews/Europe 1. Elle salue également la décision de Sarah Knafo de se retirer, un "choix responsable et en cohérence", selon l'ex-ministre de la Culture.
Les résultats des élections municipales 2026 sont définitifs ce lundi matin. Voici les résultats des candidats dans les principales villes de France :
- Résultat à Paris : 37,98% pour le PS Emmanuel Grégoire, 25,46% pour la LR Rachida Dati, 11,72% pour la LFI Sophie Chikirou, 11,34% pour Pierre-Yves Bournazel. La candidate Reconquête Sarah Knafo, a réussi à se qualifier sur le fil avec 10,40% des suffrages.
- Résultat à Marseille : 36,70% pour Benoît Payan devant Franck Allisio (RN, 35,02%), Martine Vassal (LR, 12,41%) et Sébastien Delogu (LFI, 11,94%)
- Résultat à Lyon : 37,36% pour Grégory Doucet est arrivé avec une légère avance sur Jean-Michel Aulas (36,78%), devant l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%)
- Résultat à Toulouse : 37,23% pour Jean-Louis Moudenc, devant François Piquemal (LFI, 27,56%) et François Briançon (PS, 24,99%).
- Résultat à Nice : 43,43% pour Eric Ciotti (RN-UDR) devant Christian Estrosi (HOR, 30,92%) et Juliette Chesnel-Le Roux (PS,11,93%)
- Résultat à Lille : 26,26% pour Arnaud Deslandes (PS), devant Lahouria Addouche (LFI) : 23,36%, Stéphane Baly (Ecologistes) : 17,75%, Violette Spillebout (Ren) : 11,14%, Matthieu Valet (RN) : 10,92%
- Résultat à Montpellier : 33,29% pour Michael Delafosse devant Nathalie Oziol (LFI, 15,34%), Mohed Altrad (Divers Centre,11,37%).
- Résultat à Nantes : 35,24% pour Johanna Rolland, devant Foulques Chombart de Lauwe (33,77%) et William Aucant (11,20%).
- Résultat à Bordeaux: 27,68% pour Pierre Hurmic (Ecologiste) devant Thomas Cazenave (25,58%).
- Résultat au Havre : 43,76% pour Edouard Philippe devant Jean-Paul Lecoq (33,25%) et Franck Keller (15,30%).
- Résultats à Toulon : 42,05% pour Laure Lavalette (RN), devant la maire José Massi (DVD, 29,54%) et Michel Bonnus (LR, 15,71%)
- Résultat à Perpignan : 51% pour Louis Aliot (RN), élu au premier tour
Comment fonctionnent les élections municipales ? Des changements qui impactent les résultats
Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul, en candidat individuel. Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées ou d'en ajouter, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin de liste paritaire à tous les communes.
Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).
La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants). La réforme impacte donc les résultats des municipales 2026 : effet concret, il y aura autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux dans toutes les communes.