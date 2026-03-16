Résultats des municipales : tous les scores et un chiffre dont personne ne parle à Paris

GRATUIT. Les résultats du premier tour de l'élection municipale 2026 sont disponibles dans toutes les communes de France. Le second tour se prépare déjà et les tensions émergent à Paris, Lyon, Marseille, ou Toulouse.

Cherchez une ville ou une commune pour consulter ses résultats aux municipales : Sommaire Résultats des municipales 2026

Résultat des municipales par ville L'essentiel Le résultat du premier tour des municipales a fait élire un maire et ses conseillers municipaux dans près de 93% des communes de France. Un chiffre dont personne ne parle à Paris et dans les grandes villes : un effet de distorsion laisse à penser que cette élection n'en est qu'à sa mi-temps. Mais ce n'est pas le cas dans près de 30 000 villes.

A Paris, Marseille et dans les grandes villes, en revanche, la campagne de 2e tour est déjà lancée. Les candidats qualifiés pour ce dimanche 23 mars ont jusqu'à mardi soir pour déposer leur liste et confirmer leur candidature.

Les résultats des élections municipales 2026 sont définitifs ce lundi matin. Voici les résultats des candidats dans les principales villes de France : Résultat à Paris : 37,98% pour le PS Emmanuel Grégoire, 25,46% pour la LR Rachida Dati, 11,72% pour la LFI Sophie Chikirou, 11,34% pour Pierre-Yves Bournazel. La candidate Reconquête Sarah Knafo, a réussi à se qualifier sur le fil avec 10,40% des suffrages. Résultat à Marseille : 36,70% pour Benoît Payan devant Franck Allisio (RN, 35,02%), Martine Vassal (LR, 12,41%) et Sébastien Delogu (LFI, 11,94%) Résultat à Lyon : 36,36% pour Grégory Doucet est arrivé avec une légère avance sur Jean-Michel Aulas (36,78%), devant l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%) Résultat à Toulouse : 37,23% pour Jean-Louis Moudenc, devant François Piquemal (LFI, 27,56%) et François Briançon (PS, 24,99%). Résultat à Nice : 43,43% pour Eric Ciotti (RN-UDR) devant Christian Estrosi (HOR, 30,92%) et Juliette Chesnel-Le Roux (PS,11,93%) Résultat à Lille : 26,26% pour Arnaud Deslandes (PS), devant Lahouria Addouche (LFI) : 23,36%, Stéphane Baly (Ecologistes) : 17,75%, Violette Spillebout (Ren) : 11,14%, Matthieu Valet (RN) : 10,92% Résultat à Montpellier : 33,29% pour Michael Delafosse devant Nathalie Oziol (LFI, 15,34%), Mohed Altrad (Divers Centre,11,37%). Résultat à Nantes : 35,24% pour Johanna Rolland, devant Foulques Chombart de Lauwe (33,77%) et William Aucant (11,20%). Résultat à Bordeaux : 27,68% pour Pierre Hurmic (Ecologiste) devant Thomas Cazenave (25,58%). Résultat au Havre : 43,76% pour Edouard Philippe devant Jean-Paul Lecoq (33,25%) et Franck Keller (15,30%). Résultats à Toulon : 42,05% pour Laure Lavalette (RN), devant la maire José Massi (DVD, 29,54%) et Michel Bonnus (LR, 15,71%) Résultat à Perpignan : 51% pour Louis Aliot (RN), élu au premier tour

L'autre chiffre vraiment important sur cette élection municipale est celui de la participation définitive, faible, estimée aux alentours de 57,5% selon Elabe pour BFMTV. C'est une surprise, la mobilisation citoyenne est historiquement faible (sans la comparer aux chiffres de 2020, année du Covid).

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Comment fonctionnent les élections municipales ? Des changements qui impactent les résultats

Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul, en candidat individuel. Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées ou d'en ajouter, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin de liste paritaire à tous les communes.

Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).

La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants). La réforme impacte donc les résultats des municipales 2026 : effet concret, il y aura autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux dans toutes les communes.