Résultats des municipales : tous les scores et un chiffre dont personne ne parle à Paris
GRATUIT. Les résultats du premier tour de l'élection municipale 2026 sont disponibles dans toutes les communes de France. Le second tour se prépare déjà et les tensions émergent à Paris, Lyon, Marseille, ou Toulouse.
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- Le résultat du premier tour des municipales a fait élire un maire et ses conseillers municipaux dans près de 93% des communes de France. Un chiffre dont personne ne parle à Paris et dans les grandes villes : un effet de distorsion laisse à penser que cette élection n'en est qu'à sa mi-temps. Mais ce n'est pas le cas dans près de 30 000 villes.
- A Paris, Marseille et dans les grandes villes, en revanche, la campagne de 2e tour est déjà lancée. Les candidats qualifiés pour ce dimanche 23 mars ont jusqu'à mardi soir pour déposer leur liste et confirmer leur candidature.
- Les résultats des élections municipales 2026 sont définitifs ce lundi matin. Voici les résultats des candidats dans les principales villes de France :
- Résultat à Paris : 37,98% pour le PS Emmanuel Grégoire, 25,46% pour la LR Rachida Dati, 11,72% pour la LFI Sophie Chikirou, 11,34% pour Pierre-Yves Bournazel. La candidate Reconquête Sarah Knafo, a réussi à se qualifier sur le fil avec 10,40% des suffrages.
- Résultat à Marseille : 36,70% pour Benoît Payan devant Franck Allisio (RN, 35,02%), Martine Vassal (LR, 12,41%) et Sébastien Delogu (LFI, 11,94%)
- Résultat à Lyon : 36,36% pour Grégory Doucet est arrivé avec une légère avance sur Jean-Michel Aulas (36,78%), devant l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi (10,41%)
- Résultat à Toulouse : 37,23% pour Jean-Louis Moudenc, devant François Piquemal (LFI, 27,56%) et François Briançon (PS, 24,99%).
- Résultat à Nice : 43,43% pour Eric Ciotti (RN-UDR) devant Christian Estrosi (HOR, 30,92%) et Juliette Chesnel-Le Roux (PS,11,93%)
- Résultat à Lille : 26,26% pour Arnaud Deslandes (PS), devant Lahouria Addouche (LFI) : 23,36%, Stéphane Baly (Ecologistes) : 17,75%, Violette Spillebout (Ren) : 11,14%, Matthieu Valet (RN) : 10,92%
- Résultat à Montpellier : 33,29% pour Michael Delafosse devant Nathalie Oziol (LFI, 15,34%), Mohed Altrad (Divers Centre,11,37%).
- Résultat à Nantes : 35,24% pour Johanna Rolland, devant Foulques Chombart de Lauwe (33,77%) et William Aucant (11,20%).
- Résultat à Bordeaux: 27,68% pour Pierre Hurmic (Ecologiste) devant Thomas Cazenave (25,58%).
- Résultat au Havre : 43,76% pour Edouard Philippe devant Jean-Paul Lecoq (33,25%) et Franck Keller (15,30%).
- Résultats à Toulon : 42,05% pour Laure Lavalette (RN), devant la maire José Massi (DVD, 29,54%) et Michel Bonnus (LR, 15,71%)
- Résultat à Perpignan : 51% pour Louis Aliot (RN), élu au premier tour
- L'autre chiffre vraiment important sur cette élection municipale est celui de la participation définitive, faible, estimée aux alentours de 57,5% selon Elabe pour BFMTV. C'est une surprise, la mobilisation citoyenne est historiquement faible (sans la comparer aux chiffres de 2020, année du Covid).
08:55 - Le RN Sébastien Chenu appelle Martine Vassal à se retirer à Marseille
Sur RTL, le vice-président du RN, a appelé la candidate LR Martine Vassal à se retirer pour le second tour, pour faire gagner la liste de l'extrême droite à Marseille. "Nous sommes le vote utile. [...] Vous n’avez aucune chance de gagner Marseille", a-t-il dit, avant de livrer son commentaire : "Il n’y a pas de sens à laisser passer le dramatique Benoît Payan, elle porterait une lourde responsabilité".
08:50 - François Hollande ne veut aucun accord avec LFI pour le 2e tour des municipales
L'ancien président de la République, invité de France Inter ce main, insiste sur sa ligne : pour les candidats socialistes qui ne sont pas arrivés en tête et où LFI est en capacité de gagner au 2e tour des municipales, il assure que "le principe, c'est la clarté". Et d'ajouter : "La meilleure solution, c'est soit le retrait, soit le maintien".
08:40 - A Marseille, le RN fait un pas vers LR pour le 2e tour ses municipales
Invité ce matin sur BFMTV, le candidat Franck Allisio attend la position de la candidate LR, arrivée en 3e position très loin du RN et du PS. "Pour que cet espoir devienne réalité, il faut continuer à ouvrir les bras, à tendre la main", a-t-il dit, souhaitant s'adresser aux électeurs de droite "comme ceux de madame Vassal". Et d'ajouter qu'il compte "échanger avec le maximum de personnes" pour préparer le 2e tour des municipales. "Nous tendons la main à tout le monde mais c'est à Martine Vassal de dire ce qu'elle souhaite faire", a ajouté finalement le candidat RN.
08:26 - Un accord PS-LFI se prépare à Toulouse
François Briançon, le candidat PS, a fait une déclaration à l'AFP ce matin : "Les négociations se poursuivent, on s'approche d'un accord. On donnera une conférence de presse dans la matinée", a-t-il dit. Le candidat LFI de François Piquemal est arrivé 2e avec 27,5%), devant le candidat PS-Écologistes (3e, 25%), derrière le maire sortant. Si un accord est trouvé, alors François Briançon contreviendrait à la demande de la direction du PS de ne nouer aucun accord. Le PS a demandé au candidat LFI à Marseille de se retirer et a fait la même chose, moins explicitement, pour la candidate LFI à Paris. Manifestement, le candidat PS ne comptes pas se désister, lui, à Toulouse.
08:16 - Pour les municipales à Paris, Sarah Knafo demande à Rachida Dati une fusion de liste
"Je ne vous propose pas un accord d'appareil. Madame Dati, je vous parle d'un accord de femme à femme. Ensemble nous avoir le pouvoir de vaincre la gauche. C'est un devoir supérieur à nos deux personnes. [...] Au nom de tous les électeurs de la droite, je vous le demande solennellement : acceptez notre main tendue", a déclaré la candidate d'extrême droite dans une vidéo postée ce matin sur ses réseaux sociaux.
08:06 - Pas de fusion entre le PS et LFI à Paris, annonce le PS
À Paris, La France insoumise devra prendre ses responsabilités" insiste ce matin Pierre Jouvet, secrétaire général du PS au lendemain du premier tour sur TF1. "Emmanuel Grégoire a été clair", a-t-il dit, alors que le candidat parisien n'a pas expressément déclaré qu'il refusait un accord avec LFI. La candidate Sophia Chikirou ne compte pas se désister, elle l'a fait savoir hier soir.
07:55 - Toulouse perdue par une gauche majoritaire ? La ville est le symbole du dilemme PS-LFI
Les rapports de force à gauche sont bousculés par la performance de La France Insoumise au premier tour des municipales. Traditionnellement en difficulté lors des scrutins locaux, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon réalise des percées significatives dans plusieurs métropoles. À Toulouse, la liste LFI atteint plus de 25% et se place devant la liste PS. Les insoumis sont aussi devant le PS à Limoge. A Lille, Nantes, les candidats insoumis talonnent les listes socialistes historiques. Cette montée en puissance crée un dilemme stratégique pour le Parti Socialiste, les négociations pour le second tour s'annoncent tendues et la direction du PS a assuré qu'il n'y aura pas d'accord. Mais s'il n'y a pas d'accord, alors de grandes villes peuvent être perdues, notamment Toulouse où le maire sortant pourrait gagner dans une triangulaire. Autre scénario, un désistement du PS ?
07:46 - Le RN peut nourrir des regrets ce lundi matin, mais tient un succès gigantesque à Nice
Les cadres et la direction du RN ont montré leur satisfaction hier soir sur les plateaux de télévision. Mais le parti d'extrême droite pensait tout de même faire des résultats plus marquants dans quelques villes moyennes et être ce matin en ballotage favorable ou très favorable, comme à Lens, Narbonne, Forbach. Ce n'est pas le cas. Mais le RN peut afficher ses victoires dès le premier tour à Fréjus, à Hénin-Beaumont, à Perpignan. Et son allié UDR à Nice, Eric Ciotti, est en bonne position pour gagner.
07:35 - Ce matin à Lyon, Grégory Doucet est loin d'avoir gagner ces municipales 2026
Hier soir, dans le camp Aulas, c'était la soupe à la grimace, tant les résultats des sondages lui promettaient d'être nettement en tête au premier tour. Mais l'équation est complexe. Le maire sortant est bien devant avec 37,36% des voix, contre 36,78 % pour l'ancien propriétaire de l'OL, avec 1 200 voix d’avance. Mais le maintien presque certains de la candidature d'Anaïs Belouassa-Cherifi au 2e tour (10,41 %) peut placer Grégory Doucet dans une situation très délicate s'il n'y a pas d'accord à gauche : le report de voix devrait être favorable à Jean-Michel Aulas.
07:29 - Après les résultats du 1er tour, quelle stratégie pour LFI ?
Jean-Luc Mélenchon a appelé hier soir "ses partenaires de gauche" à s'unir pour le 2e tour là où la droite ou l''extrême droite peuvent l'emporter. Dans un communiqué de campagne, LFI avait posé annoncé ses conditions de fusion en vue du second tour des élections municipales. La France insoumise, qui ne fait quasiment jamais équipe dans ce scrutin avec d'autres partis de gauche au premier tour, indique qu'elle plaide pour une "fusion technique à chaque fois que le risque de la droite et de l’extrême droite existe". En d'autres termes, LFI se dit favorable à une fusion avec d'autres listes de gauche. Pour autant, elle ne souhaite pas d'accord programmatique et d'obligation de gérer la commune ensemble. Cela devrait ainsi lui permettre d'obtenir des postes de conseillers municipaux tout en se maintenant dans l'opposition. La France insoumise s'opposera en revanche à "toute alliance avec des candidats macronistes ou de droite", fait-elle savoir dans son communiqué. Répondant au Parti socialiste qui avait demandé des clarifications à La France insoumise sur le rapport du mouvement à la violence politique, LFI en profite pour réaffirmer sa "solidarité avec le mouvement antifasciste face aux tentatives de criminalisation".
07:20 - Combien de conseillers municipaux sont élus lors des municipales ?
Le nombre de conseillers municipaux dépend de la population de la commune. Il varie de 7 élus dans les plus petites communes à 69 à Paris, Lyon et Marseille, qui disposent de statuts particuliers. Ce nombre est fixé par la loi afin d’assurer une représentation proportionnée à la taille de la population. Les conseillers municipaux siègent en conseil et participent aux commissions thématiques de la commune.
07:12 - Qu'est-ce que la prime majoritaire et comment influence-t-elle les résultats des municipales ?
Le mode de scrutin est conçu pour dégager une majorité stable. La liste qui arrive en tête, qu'elle obtienne la majorité absolue au premier tour ou une majorité relative au second, reçoit automatiquement une "prime" égale à la moitié des sièges à pourvoir. L'autre moitié des sièges est ensuite répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des voix (y compris la liste gagnante). Ce mécanisme explique pourquoi une liste peut obtenir 60 % ou 70 % des sièges au conseil municipal tout en n'ayant récolté que 40 % des suffrages exprimés. L'objectif est d'éviter le blocage institutionnel et de permettre au maire de disposer d'une assise solide pour voter le budget et les projets de la ville durant six ans.
Comment fonctionnent les élections municipales ? Des changements qui impactent les résultats
Le fonctionnement des élections municipales était auparavant déterminé selon la taille des communes. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il était en effet possible de se présenter seul, en candidat individuel. Les électeurs avaient aussi la possibilité de barrer un ou plusieurs noms dans les listes qui leur étaient proposées ou d'en ajouter, sans que cela n'invalide leur bulletin. La loi du 21 mai 2025 a mis fin à ces spécificités. Elle a généralisé le mode de scrutin de liste paritaire à tous les communes.
Ainsi pour les municipales 2026, dans toutes les communes de France sans exception désormais, les électeurs votent donc pour une liste avec autant de noms sur la liste que de sièges à pourvoir, composée pour moitié d'hommes et de femmes. A l'issue du premier tour, si une liste a récolté la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus une), elle remporte directement la moitié des sièges du conseil municipal. Et la deuxième moitié des postes est répartie à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés (y compris celle qui est arrivée en tête).
La liste qui a réalisé le meilleur résultat aux municipales 2026 sera largement favorisée par ce mode de scrutin "avec prime majoritaire". Si aucune liste n'a obtenu plus la majorité absolue, un second tour doit être organisé. Sont autorisées à participer à ce 2e tour toutes les listes ayant recueilli plus de 10% des voix. Mais il est possible de modifier ces listes en les fusionnant avec une liste qui a fait plus de 5% des suffrages exprimés. A la fin du 2e tour, les sièges sont répartis de la même manière que décrit plus haut (prime majoritaire à la liste arrivée en 1re position puis répartition à la proportionnelle des sièges restants). La réforme impacte donc les résultats des municipales 2026 : effet concret, il y aura autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux dans toutes les communes.