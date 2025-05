Brigitte semble donner un coup à Emmanuel Macron : derrière l'image de la claque, le malaise de la crise de couple

Les images de la "chamaillerie" et de l'étonnante gifle donnée par Brigitte à Emmanuel Macron devant les caméras, en descendant de l'avion au Vietnam le 25 mai, alimentent les spéculations.

Une gifle ? Emmanuel et Brigitte Macron sont-ils en train de vivre une crise de couple ? Sont-ils en train de dissimuler des disputes si vives qu'elles se manifestent par des gestes physiques, des bousculades, voire des coups d'humeur ? Ce sont les questions qui agitent depuis la nuit dernière les réseaux sociaux, depuis que des images d'Emmanuel et Brigitte Macron à leur arrivée au Vietnam le 25 mai ont fuité sur Internet. Leur descente de l'avion a été pour le moins inhabituelle.

On découvre très clairement sur une vidéo un geste des deux mains de Brigitte Macron qui vient heurter le visage d'Emmanuel Macron. Et le président français semble très surpris de ce mouvement, capté par les caméras de l'agence Associated Press. Les images font désormais le tour du monde. Sur les réseaux sociaux, entre moqueries diverses sur le couple Macron, des dizaines - voire des centaines - de commentateurs spéculent sur la crise conjugale que traverseraient Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Rien de très étonnant, à l'heure de complotisme permanent.

Reste que le malaise est bel et bien là, le couple présidentiel ne peut s'en défaire d'un revers de main. Pourquoi ? Parce que l'Elysée a bien entendu tenté de désamorcer les rumeurs, mais la communication d'urgence s'est manifestement enrayée. Dans un premier temps, les services du palais présidentiel ont démenti la véracité de la vidéo sur laquelle on voit un geste de Brigitte Macron porté au visage d'Emmanuel Macron, mais celle-ci a rapidement été authentifiée, l'Elysée a donc opté pour un revirement dans sa communication, et la volte-face manifeste déjà une gêne bien compréhensible.

Un proche du président donc évoqué auprès de plusieurs médias une "chamaillerie". "C'était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant", a-t-il dit précisément.

Emmanuel Macron a lui-même réagi, lundi à la mi-journée, depuis Hanoï. "Tout ça est un peu n'importe quoi", a-t-il dit devant la presse. "On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises", a-t-il regretté.

Malgré cette explication de texte, la gêne demeure. D'abord parce que si complicité il y a entre les époux Macron, force est de constater que ce n'est pas flagrant sur les images. Après avoir été touché par le geste inhabituel de Brigitte Macron, au visage, Emmanuel Macron s'est ensuite s'engagé sur l'escalier de la passerelle, et a tendu son bras à son épouse pour qu'elle s'en saisisse ou bien qu'elle lui prenne la main. Mais Brigitte Macron est restée à l'écart et a préféré tenir la main courante plutôt que le bras de son mari.

Bien entendu, aucun élément ne permet de savoir si le couple présidentiel est en crise ou pas, malgré le malaise inhérent à la communication. Il est possible que cette "chamaillerie" soit tout à fait anodine. Mais Emmanuel Macron était très lucide sur le poids des images, il est étonnant qu'il laisse s'installer tout élément laissant entendre que leur couple batte de l'aile.