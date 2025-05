La vidéo de Brigitte Macron donnant un "coup" à son mari contraint l'Elysée à parler de leur vie de couple

La vidéo de la "gifle" donnée par Brigitte à Emmanuel Macron, lors de leur arrivée en l'avion au Vietnam le 25 mai, a été très commentée. Les "facéties" du couple sont désormais mises en avant.

Emmanuel et Brigitte Macron pourront le déplorer mais c'est ainsi : la séquence de la "gifle", de ce coup porté au visage lors de leur arrivée au Vietnam, restera dans les conversations très longtemps. Et la vidéo ne disparaitra jamais. Si le président et son entourage ont contesté l'interprétation de certains voyant dans ce geste curieux une forme de violence, le caractère saugrenu de ce qu'il s'est passé demeure.

Brigitte Macron a-t-elle donné une gifle ? Le couple Macron est-il en train de dissimuler des disputes si vives qu'elles se manifestent par des gestes physiques, des bousculades, voire des coups d'humeur ? Ce sont les questions qui agitent depuis dimanche soir les réseaux sociaux, depuis que des images d'Emmanuel et Brigitte Macron à leur arrivée au Vietnam le 25 mai ont fuité sur Internet.

On découvre très clairement sur la vidéo un geste des deux mains de Brigitte Macron qui vient heurter le visage d'Emmanuel Macron. Et le président français semble très surpris de ce mouvement, capté par les caméras de l'agence Associated Press. Les images ont désormais fait le tour du monde. Sur les réseaux sociaux, entre moqueries diverses sur le couple Macron, des dizaines - voire des centaines - de commentateurs ont spéculé sur la crise conjugale que traverseraient Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Rien de très étonnant, à l'heure de complotisme permanent.

Reste que le malaise est bel et bien là, le couple présidentiel ne peut s'en défaire d'un revers de main. Pourquoi ? Parce que l'Elysée a bien entendu tenté de désamorcer les rumeurs, mais la communication d'urgence s'est manifestement enrayée. Dans un premier temps, les services du palais présidentiel ont démenti la véracité de la vidéo sur laquelle on voit un geste de Brigitte Macron porté au visage d'Emmanuel Macron, mais celle-ci a rapidement été authentifiée, l'Elysée a donc opté pour un revirement dans sa communication, et la volte-face manifeste déjà une gêne bien compréhensible. Et a été contraint de parler de la vie privée du couple Macron.

Un proche du président donc évoqué auprès de plusieurs médias une "chamaillerie". "C'était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant", a-t-il dit précisément. Auprès du Parisien, un autre proche du couple présidentiel a assuré qu'Emmanuel Macron "adore faire des blagues visant son épouse avant ce genre de moments où ils vont débuter une séquence officielle. Et elle réagit toujours comme ça", confie une source. Una autre ajoute : "Ce n’est même pas une gifle… c‘est un geste qui mime une prise au visage. On l’a vu 100 fois ce sketch, c‘est leur façon de décompresser avant les représentations officielles".

Emmanuel Macron a lui-même réagi, lundi à la mi-journée, depuis Hanoï. "J’ai juste plaisanté avec mon épouse comme je le fais souvent. Des gens pensent que j’ai une scène de ménage avec ma femme. [...] Tout ça est un peu n'importe quoi", a-t-il dit devant la presse. "On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises", a-t-il regretté.

Malgré cette explication de texte, la gêne demeure. D'abord parce que si complicité il y a entre les époux Macron, force est de constater que ce n'est pas flagrant sur les images. Après avoir été touché par le geste inhabituel de Brigitte Macron, au visage, Emmanuel Macron s'est ensuite s'engagé sur l'escalier de la passerelle, et a tendu son bras à son épouse pour qu'elle s'en saisisse ou bien qu'elle lui prenne la main. Mais Brigitte Macron est restée à l'écart et a préféré tenir la main courante plutôt que le bras de son mari.

Bien entendu, aucun élément ne permet de savoir si le couple présidentiel est en crise ou pas, malgré le malaise inhérent à la communication. Il est possible que cette "chamaillerie" soit tout à fait anodine, des proches du président se sont même dits assez familiers de ces mouvements de facétie entre eux. Emmanuel Macron, très lucide sur le poids des images, ne compte pas laisser s'installer ce malaise sur leur vie intime perdurer, cette petite musique laissant entendre que leur couple puisse battre de l'aile prenant de l'ampleur.