"Coup" de Brigitte Macron : l'Elysée tente d'étouffer la polémique avec un argument maladroit

Après le "coup" reçu par Emmanuel Macron lors de l'arrivée du couple présidentiel au Vietnam, l'Elysée a tenté de couvrir la polémique avec une explication maladroite.

Emmanuel Macron giflé par sa femme Brigitte ? On découvre très clairement sur une vidéo un geste des deux mains de Brigitte Macron qui vient heurter le visage d'Emmanuel Macron. Et le président français semble très surpris de ce mouvement, capté par les caméras de l'agence Associated Press. Les images font désormais le tour du monde. Avec cette séquence pour le moins inédite, le couple présidentiel est donc sous le feu des projecteurs depuis son arrivée au Vietnam, dimanche 25 mai.

Le palais de l'Elysée a dans un premier temps démenti la véracité des images diffusées sur les réseaux sociaux et largement commentées, notamment par des comptes hostiles au président français, mais aussi des élus. "J'avais oublié ce qu'était une "chamaillerie banale". Imaginez la "grosse engueulade"", écrit sur un ton ironique le député UDR du Gard, Alexandre Allegret-Pilot sur X. Comme le relaie l'AFP, le service de communication de l'Elysée a suggéré que la vidéo avait été générée par l'intelligence artificielle.

La Russie ciblée à travers une chaîne de télévision

Depuis, les images ont été authentifiées. L'entourage du chef de l'Etat parle effectivement d'une banale "chamaillerie" de couple auprès des journalistes qui suivent sa tournée asiatique. "C'était un moment ou le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début de leur voyage en chahutant", apprend-on. Bluff ? Vérité ? Difficile à dire pour l'instant.

"Il n'en suffisait pas plus pour donner du grain à moudre aux complotistes (...) Russia Today (RT France, ndlr) et leurs copains sautent dessus", abonde même un conseiller élyséen dans les colonnes de Libération ce lundi. Une déclaration maladroite qui appuie la tendance selon laquelle la Russie serait actuellement entrain d'attaquer la France, peu importe la forme. Cette possibilité ne devrait donc pas arranger des relations diplomatiques déjà relativement tendues entre Paris et Moscou.

Toujours d'après les informations du quotidien Libération, un conseiller d'Emmanuel Macron avait simplement indiqué qu'il s'agissait d'une vidéo "fake" a la vue des images montrant l'altercation entre le président français et la première dame. Finalement, auprès du journal, la présidence évoque "un quiproquo". Le conseiller cité par le média aurait initialement "démenti que le président ait été battu par sa femme, compte tenu du site émetteur qui disait cela".