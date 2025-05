Congrès du PS : Faure, Mayer-Rossingol... Déjà un favori pour le second tour

Les adhérents du PS étaient invités à départager les trois candidats à la direction du parti ce mardi. Désormais, deux candidats sont donnés largement devant. Le résultat définitif sera connu ce mercredi avant le vote décisif du 5 juin.

Si le parti à la rose ne connaîtra le nom de son prochain Premier secrétaire que le 5 juin, les adhérents étaient invités ce mardi 27 mai à éliminer un candidat au poste. Trois personnalités de la gauche étaient en lice pour prendre la tête du parti : le député Olivier Faure qui souhaite rempiler pour un quatrième mandat à la tête du PS, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol et le député Boris Vallaud. Trois candidats avec chacun un "texte d'orientation", c'est-à-dire un projet pour l'avenir du PS. Les 39 815 adhérents du parti à la rose ont dû soutenir leur favori lors du vote organisé de 17 heures à 22 heures, ce mardi.

D’après les remontées des fédérations et l'entourage des candidats, Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol sont au coude-à-coude, devant Boris Vallaud, et se qualifient donc pour le second tour. Olivier Faure est arrivé en tête du premier tour du Congrès du Parti socialiste et provisoirement crédité de 42 % des suffrages, contre 40 % pour Nicolas Mayer-Rossignol (et un écart d’environ 500 voix). L’équipe du maire de Rouen évoque, elle, un score plus serré de 41 %-41 %. Boris Vallaud disposerait lui de 18 % des voix, ses proches donnent un score de 20 %. Les résultats définitifs seront communiqués ce mercredi 28 mai 2025 à l’issue d’une commission de recollement qui débute à 10 heures.

Selon toute vraisemblance, un favori se dégage déjà pour le second tour de ce Congrès du PS. Si Boris Vallaud venait à appeler à voter pour Olivier Faure, les espoirs de Nicolas Mayer-Rossignol seraient alors quasiment réduits à néant. "Nous sommes satisfaits que plus de 60 % des militants socialistes se soient prononcés sur une ligne stratégique claire de rassemblement de la gauche et des Ecologistes", s'est félicité l'entourage d'Olivier Faure en additionnant les voix du premier secrétaire et de Boris Vallaud, peut-on même lire dans les colonnes de RMC ce mercredi matin.

Olivier Faure affaibli par ses alliances avec LFI ?

Ce vote extrêmement serré au Congrès du PS entre Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol pourrait être une volonté des adhérents de voter contre le premier cité, qui dirige le parti depuis 2018. Il a notamment a participé à la reconstruction du PS après l'échec de Benoît Hamon à la présidentielle de 2017. Depuis, il a œuvré au retour en nombre des députés socialistes à l'Assemblée nationale, notamment grâce aux alliances conclues avec le reste de la gauche : la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) en 2022 et le Nouveau Front populaire (NFP) en 2024.

Ces alliances, surtout celles nouées avec La France insoumise (LFI), ont cependant profondément divisé le PS et fragilisé la position d'Olivier Faure à la tête du parti. Si l'actuel Premier secrétaire socialiste est soutenu pour une base solide qui était favorable à la Nupes et au NFP, il est aussi décrié par une grande partie de socialistes qui ont toujours refusé de s'associer à LFI et qui lui reprochent d'avoir effacé le PS derrière le parti de Jean-Luc Mélenchon. Des critiques qui ont poussé le député à prendre ses distances avec le parti mélenchoniste ces derniers mois et à défendre des positions propres au PS, sans compromis avec le reste de la gauche.

Conscient du rejet des positions de LFI par une part conséquente du PS, Olivier Faure a revu sa position quant à l'union des gauches. Il continue de proposer une alliance de toutes les forces de gauche qui est selon lui nécessaire pour espérer remporter la présidentielle de 2027, en excluant LFI de l'alliance. Un changement de stratégie à même de le rendre plus consensuel auprès du PS, mais qui n'efface pas les précédentes unions avec le camp mélenchoniste aux yeux de nombreux socialistes.

A propos de 2027, Olivier Faure pourrait nourrir des ambitions personnelles et vouloir être le candidat du PS et peut-être de la gauche. Une place à laquelle il pourra difficilement prétendre s'il perd au Congrès de Nancy le 5 juin prochain. Pour s'offrir un maximum de chances, le député ne se montre fermé à aucune option et assure être prêt à soutenir un candidat commun à plusieurs partis de gauche tant que cela exclut LFI.

Le PS anti-Faure uni derrière Nicolas Mayer-Rossignol

Nicolas Mayer-Rossignol s'était déjà frotté à Olivier Faure au Congrès de 2023, mais n'était pas parvenu à le détrôner. Le patron du PS avait réuni 49 % des voix, mais les 51 % restant avaient été partagés entre le maire de Rouen et son homologue de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy. Cette fois, toutes les branches du PS opposées à une reconduction d'Olivier Faure à la tête du parti ont décidé de s'unir sur une liste commune portée par Nicolas Mayer-Rossignol. Plusieurs fortes personnalités socialistes ont affiché leur soutien à cette liste : Hélène Geoffroy, les députés Jérôme Guedj et Philippe Brun qui ont finalement renoncé à leurs ambitions personnelles, la présidente de la région Occitanie Carole Delga, le sénateur Patrick Kanner ou encore le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane.

Une pluralité qui colle avec l'objectif du maire de Rouen de renforcer le PS et au-delà la gauche socialiste en se rapprochant de certains mouvements comme : Place publique de Raphaël Glucksmann, mais aussi les partis de Benoît Hamon et de Bernard Cazeneuve. Nicolas Mayer-Rossignol rejette toutes les critiques concernant un penchant trop important vers la branche sociale-libérale et assure être très marqué à gauche.

S'il veut étendre la gauche, il veut rompre définitivement avec LFI. L'idée est d'ailleurs de regonfler les rangs pour rivaliser avec le parti mélenchoniste et redevenir la première force de gauche. Ambition affichée : 100 000 adhérents contre un peu moins de 40 000 à l'heure actuelle.

Boris Vallaud, loin derrière ses deux concurrents

Le député Boris Vallaud pensait profiter de cette opposition entre les socialistes pro et anti-Faure pour offrir une troisième voie au PS : celle de la réconciliation. L'élu souhaite voir les branches du parti dépasser les clivages internes pour travailler ensemble à nouveau et donner un nouveau souffle au PS. Il estime être l'un des seuls en mesure de recréer du lien entre les soutiens d'Olivier Faure et les courants réunis sur la liste de Nicolas Mayer-Rossignol. Pour cela, il misait sur la promesse d'une rupture avec LFI qui risque de ne pas suffire puisque les deux autres candidats affichent le même objectif. Quant à l'union des gauches pour 2027, il s'aligne cette fois sur la vision d'Olivier Faure pour "qu'il y ait un candidat commun de la gauche, de Raphaël Glucksmann à François Ruffin". Après ce premier tour, le mardi 27 mai, Boris Vallaud apparaît finalement distancé, loin derrière ses deux concurrents.