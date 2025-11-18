Municipales 2026 à Marseille : des résultats de sondages ultra serrés et des surprises

A quelques mois des élections municipales marseillaises, plusieurs candidats ont officialisé leur candidature. Les résultats des derniers sondages sont serrés, l'un d'eux donne même deux candidats à égalité au premier tour.

À moins de cinq mois du scrutin, la campagne municipale marseillaise commence à prendre forme. En effet, les candidatures officielles s'enchaînent et selon un sondage réalisé par l'institut Cluster17 pour Politico, le 9 novembre dernier, le maire sortant de Marseille, Benoit Payan (PS-PCF-EELV) est à égalité avec le candidat du RN Franck Allisio - désormais soutenu par le sénateur marseillais d'extrême droite, Stéphane Ravier -, avec 29 % chacun des intentions de vote pour le premier tour. Derrière eux, la lutte fait rage. Une estimation qui fait déjà figure de petite surprise à Marseille.

D'autres listes sont en passe de se qualifier pour le deuxième tour à Marseille. L'élection promet d'être extrêmement disputée. La candidate de l'union de la droite et du centre, et actuelle présidente de la métropole, Martine Vassal, recueille 23 % des intentions de vote. Côté LFI, Sébastien Delogu - officiellement candidat - rassemble 16 % des intentions de vote. Dans un second sondage, ici réalisé par l'Ifop, Martine Vassal arriverait en tête au premier tour avec 29 % des intentions de vote, juste devant Benoît Payan (26 %), comme révélé par La Provence.

Trois profils se détachent

Pour l'instant, trois profils font figures de favoris : Benoît Payan, Franck Allisio et Martine Vassal. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, soutenue par la droite et le centre ainsi que Renaissance fait partie des poids lourds pour cette prochaine élection municipale dans la Citée phocéenne.

À gauche, Sébastien Delogu (La France Insoumise) est crédité de 16 % des intentions de vote. Le député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône prend la tête d'une liste qui va défier le maire sortant, Benoît Payan (Printemps marseillais). Il se présente comme le "premier rempart au RN". "Je souhaite ramener le peuple au pouvoir et ne pas laisser Marseille aux magouilleurs qui font du favoritisme et du clientélisme comme la ville en a toujours connu", dit l'Insoumis auprès de l'AFP. Il sera ainsi la tête de liste pour LFI, mais aussi du collectif écologiste Vaï, porté notamment par l'adjoint au maire Sébastien Barles. Les deux mouvements ont officiellement acté leur alliance.

Dans le cas où la gauche partirait unie, Benoît Payan (avec les voix de LFI) pourrait être réélu avec 45 % des voix, contre 25 % pour Martine Vassal et 30 % pour Franck Allisio, qui reste donc quasiment stable entre les deux tours. Si LFI se maintient au second tour - dans le cadre d'une triangulaire - Benoît Payan ne l'emporterait à ce jour que d'une très courte tête, avec 30,5 % des voix, contre 29 % pour le RN, toujours selon les estimations de l'institut Cluster17.

© Culster 17

Autre surprise : une nouvelle liste a vu le jour dans la course pour 2026. Erwan Davoux et Nora Preziosi se sont lancés dans la campagne des élections municipales avec la création de leur mouvement Marseille pour Tous. Les deux candidats sont des anciens collaborateurs devenus opposants publics de Martine Vassal, dont ils critiquent les méthodes à la tête du département. Tous deux disent vouloir porter la voix de la société civile.

Benoît Payan, toujours pas candidat mais offensif

Si Benoît Payan est autant mis en avant dans les sondages, c'est en grande partie grâce à l'image positive qu'il renvoie en tant que maire sortant, d'après BFMTV. D'après une étude Ifop pour La Provence et BFM Marseille Provence, publiée le 14 mars dernier sur "Le climat politique à Marseille", 57 % des personnes interrogées estiment qu'il "ferait un bon maire". Dans le même sondage, 59 % des sondés se disent satisfaits de son action à la tête de la ville, dont 13 % "très satisfaits" et 46 % "plutôt satisfaits".

Un soutien précieux, d'autant que Benoit Payan n'était pas candidat en 2020 : il avait succédé à l'écologiste Michèle Rubirola après sa démission pour "raisons de santé". Et malgré l'appel au rassemblement, Benoit Payan a balayé l'idée d'un rapprochement avec Martine Vassal contre le RN, auprès du quotidien régional La Provence. Il a également vivement critiqué La France insoumise : "Ils me considèrent comme un ennemi. C'est quand même assez surprenant que des gens qui se disent de gauche considèrent qu'on peut laisser le Front national faire ce qu'il veut mais qu'il faut me mettre des bâtons dans les roues".

"Moi, je suis au travail et je resterai au travail. Je veux mettre à profit les six mois qu'il reste, pas pour faire des invectives, pour travailler. Il y a la question du logement, des écoles, la végétalisation, etc. : des choses que je peux encore faire et que je vais encore faire. Le temps de la campagne viendra (...) Si on gagne, Martine Vassal ne sera plus présidente de la Métropole", a lâché Benoît Payan dans les colonnes de La Provence en septembre dernier, toujours sans annoncer officiellement sa propre candidature malgré une formule étonnante "si on gagne", qui n'aura échappé à personne, surement pas aux électeurs marseillais.

Un mode de scrutin différent à Marseille

Les élections municipales à Marseille auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2026. Et le Parlement a définitivement adopté la réforme du scrutin municipal, à Paris, Lyon et Marseille, jeudi 10 juillet. Pour les trois plus grandes villes de France. Jusqu'ici, les électeurs votaient pour une liste de conseillers dans chaque arrondissement ou secteur. Les élus qui étaient placés en haut de cette liste entraient au conseil municipal de la ville et élisaient ensuite le ou la maire.

Avec ce nouveau suffrage, les électeurs voteront pour leur conseiller municipal comme dans toutes les autres communes de France. Il y aura ensuite une élection distincte pour élire les maires d'arrondissement. Cela devrait se passer le même jour, avec deux urnes différentes.

Le Conseil constitutionnel doit encore donner son aval, notamment concernant la prime majoritaire de 25 % au lieu de 50 %. Dans toutes les communes de France, la liste du vainqueur gagne 50 % des sièges au conseil municipal. Si le Conseil constitutionnel est d'accord, cela passera à 25 % pour ces trois grandes villes, ce qui serait une exception nationale.