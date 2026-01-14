Municipales 2026 à Marseille : un duel au sommet, les résultats des sondages

Plusieurs cadors semblent clairement se détacher à Marseille en vue des élections municipales 2026. Les derniers sondages sont extrêmement serrés, laissant planer le doute sur la couleur politique du futur maire de la ville.

À un peu plus de deux mois des élections municipales à Marseille, le maire sortant Benoît Payan a mis les choses au clair concernant une éventuelle alliance avec le candidat insoumis Sébastien Delogu au second tour. "Quand on décide de diviser, comme l’a fait Sébastien Delogu, on doit en assumer la responsabilité", a-t-il déclaré au micro de France Info ce lundi 12 janvier, après avoir officialisé sa candidature pour le prochain scrutin ce week-end. Selon lui, "il y a une différence de méthode, une différence d’approche et plus les choses vont, plus il y a une différence de valeurs. Il y a des choses que je ne laisserai jamais passer", lâche le maire de Marseille à propos de LFI.

Face à Benoît Payan, qui mène une liste d'union de la gauche, d'autres gros poissons vont tenter de s'emparer de l'Hôtel de Ville. À commencer par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, soutenue par la droite et le centre ainsi que Renaissance, Martine Vassal. À moins que le concurrent le plus coriace ne soit celui investi par le Rassemblement national : Franck Allisio. Dans tous les derniers sondages, ce dernier apparaît en très bonne posture pour faire basculer la cité phocéenne à l'extrême droite. Rappelons qu'à Marseille, Benoit Payan n'était pas candidat en 2020. Il avait succédé à l'écologiste Michèle Rubirola après sa démission pour "raisons de santé". Et malgré l'appel au rassemblement, Benoit Payan a aussi balayé l'idée d'un rapprochement avec Martine Vassal contre le RN, auprès du quotidien régional La Provence.

À gauche, Sébastien Delogu (La France Insoumise) et député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône prend la tête d'une liste qui va défier le maire sortant. Il se présente comme le "premier rempart au RN". "Je souhaite ramener le peuple au pouvoir et ne pas laisser Marseille aux magouilleurs qui font du favoritisme et du clientélisme comme la ville en a toujours connu", dit l'Insoumis auprès de l'AFP. Il sera ainsi la tête de liste pour LFI, mais aussi du collectif écologiste Vaï, porté notamment par l'adjoint au maire Sébastien Barles.

Que disent les sondages sur les municipales 2026 à Marseille ?

Le dernier Ipsos-BVA publié par La Marseillaise - dont le graphique ci-dessous est issu - permet d'y voir un peu plus clair à Marseille. Ici, Benoît Payan (DVG) et Franck Allisio (RN) sont au coude à coude en vue du premier tour du scrutin municipal, avec 30% des intentions de vote chacun. La candidate de la droite et du centre, Martine Vassal, arrive derrière eux avec 23% des intentions de vote. Sébastien Delogu (14%) est décroché. Loin derrière une autre liste "divers droite" conduite par Erwan Davoux ne récolte que 2 % des intentions de vote.

C'est donc vers une élection à "trois blocs" sans réel favori que l'on se dirige dans la cité phocéenne. Il est important de noter une importante montée en puissance du Rassemblement national - particulièrement ancré dans les électorats populaires et les plus de 50 ans - et un socle solide à droite qui permet à Martine Vassal de se trouver en bonne posture à quelques encablures de l'élection. Un sondage Ifop/Fiducial pour La Provence et sud Radio paru le 8 décembre dernier, donnait lui Benoît Payan à 30%, légèrement devant la liste du Rassemblement national conduite par Franck Allisio (27%) et par la liste d’union de la droite et du centre de Martine Vassal (26%).

Mardi 13 janvier 2026, le Rassemblement national a demandé à la présidente de la Métropole et du Département, Martine Vassal, retirer sa liste. "J’appelle solennellement au désistement de Martine Vassal", déclare à Actu Marseille, le directeur de campagne du parti à la flamme, Olivier Rioult. Côté RN, on ne souhaite pas voir " l’extrême gauche" l’emporter, affirmant qu’elle "aux portes du pouvoir " et qu’une alliance entre LFI et Benoît Payan aura lieu au second tour, malgré les démentis du maire sortant. "Un désistement de Martine Vassal libérerait certains élus qui partagent nos positions", assure Olivier Rioult. "On ne se retirera jamais", rétorque Romain Simmarano, le porte-parole de la candidate. " Au contraire, cela décuple notre envie", ajoute-t-il pendant une conférence de presse. Au moins, les choses sont claires.

Une polémique autour de Martine Vassal

Pour l'instant, trois profils font donc figures de favoris : Benoît Payan, Franck Allisio et Martine Vassal. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence fait partie des poids lourds pour cette prochaine élection municipale dans la Citée phocéenne. Mais cette dernière est déjà sous le feu des critiques. Interrogée sur un potentiel accord avec Franck Allisio au second tour, elle a déclaré : "On verra à ce moment-là", lundi 1er décembre au micro de Sud Radio. Autrement dit, elle n'excluait pas vraiment une alliance avec le RN au second tour.

Des propos fustigés par le socle commun. Gabriel Attal a indiqué que lorsque "Ensemble pour la République" soutenait un candidat venant d'un autre parti, un accord était signé. "Dans cet accord, on a un certain nombre d'exigences. En l'occurrence, il y en a une qu'on a dans toutes les villes : pas d'alliance ni avec LFI ni avec le RN, c'est écrit noir sur blanc", a expliqué le président du groupe EPR à l'Assemblée nationale, jeudi 4 décembre sur RTL.

Face au tollé grandissant, Martine Vassal avait clarifié son propos sur X : "En aucun cas il n'a été question d'une alliance avec les extrêmes, que j'ai combattus pendant toute ma vie politique !", dit-elle. "D'ailleurs, à cette élection municipale 2026, le match sera entre la liste que je conduis regroupant toutes les énergies et les compétences face aux deux extrêmes", assure-t-elle.