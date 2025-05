Édouard Philippe : retraites, immigration... Des propos chocs dans son dernier livre

Dans son sixième livre à paraître le 4 juin, Le Prix de nos mensonges, le candidat déjà déclaré à la prochaine élection présidentielle, Édouard Philippe, livre son analyse de la situation politique française actuelle, notamment sur l'immigration et les retraites. Sur son site internet, Le Point a publié un extrait exclusif de son livre.

Édouard Philippe publie le 4 juin prochain un nouveau livre intitulé Le prix de nos mensonges. Seul candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, son livre analyse les politiques menées ces dernières décennies en France et il y propose une analyse mais aussi un projet autour des thèmes clés chers à la droite et au centre comme l'immigration ou la question des retraites. Dans un extrait publié en exclusivité sur le site du Le Point, Édouard Philippe revient sur la question des retraites, et même sur ses années à la tête du gouvernement lors du premier mandat d'Emmanuel Macron en expliquant notamment que la question de l'avancement de l'âge de départ à la retraite a été un moment de division important. Il revient sur la suite qu'a prise la question des retraites dans les débats publics : "Le gouvernement et la majorité s'engagèrent sur 64 ans, et firent face à une opposition vigoureuse. La gauche n'en voulait pas et le Rassemblement national, jamais pris en défaut lorsqu'il s'agit de formuler la proposition la plus démagogique, c'est-à-dire de mentir aux Français, continue même de prôner le retour de la retraite à 60 ans. Ben voyons", écrit l'actuel maire du Havre.

Il revient également sur l'immigration en tentant de garder un positionnement de centriste. Ainsi, il dénonce les positions trop à droite et trop à gauche sur cette question. Si les premiers sont des "démagogues obsessionnels et angoissés du grand remplacement racontent n'importe quoi lorsqu'ils prétendent se fixer l'objectif d'une " immigration zéro "." selon les termes d'Édouard Philippe, les seconds ne sont guère mieux, et le futur candidat à la présidentielle 2027 les qualifie aussi de "démagogues clientélistes qui font mine de penser que toute immigration serait bonne à prendre, que le seul fait d'arriver sur notre territoire justifierait qu'on y demeure ad vitam en faisant venir ensuite sa famille", estime l'ancien Premier ministre.

L'affrontement politique à droite en vue de 2027

Un affrontement semble ainsi se dessiner du côté droit de l'échiquier politique en vue de l'élection présidentielle de 2027. Bruno Retailleau et Édouard Philippe se talonnent dans l'opinion française selon un sondage publié dans La Tribune du Dimanche samedi 24 mai. L'enquête s'intéresse à la perception que les Français ont vis-à-vis des figures les plus visibles à droite dans le débat public. C'est ainsi que 42 % des personnes interrogées considèrent Édouard Philippe comme le meilleur choix pour l'Élysée, contre 32 % pour Bruno Retailleau, 18 % pour Gabriel Attal et 8 % pour Gérald Darmanin. En outre, l'ancien Premier ministre obtient des résultats plus favorables chez des sympathisants de gauche alors que Bruno Retailleau recueille plus de soutien dans les rangs proches du Rassemblement national.