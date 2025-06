Macron sur France 2 le 10 juin : un discours écolo, trois ans après ses promesses de campagne ?

Emmanuel Macron devrait tenir un discours en faveur de l'écologie et de la protection des océans le 10 juin prochain, dans le cadre de la soirée "Urgence océan : un sommet pour tous changer", sur France 2.

Le 10 juin prochain, Emmanuel Macron "présentera les résultats de la Conférence des Nations unies sur l'océan et rappellera l'ambition de la France pour la protection des océans", a annoncé mardi dans un communiqué France télévisions, précisant que des Français "qui agissent" seront aussi mis en lumière. Et dès dimanche, 70 dirigeants mondiaux, dont le président brésilien Lula, des scientifiques et des représentants d'ONG prendront la direction de Nice et d'une des mers le plus polluées du monde : la Méditerranée, pour la troisième conférence des Nations unies sur l'océan (du 9 au 13 juin).

Le président de la République sera donc l'invité de France 2 pour cette intervention exceptionnelle dans le cadre de la soirée "Urgence océan : un sommet pour tous changer". Pour rappel, d'après le journal Le Monde, lors de son premier mandat, le chef de l'Etat n'a tenu que 12 de ses 30 principaux engagements en matière de l'environnement. En 2022 - dès le début de son second mandat - il avait donc formulé plus d'une dizaine de promesses en faveur de l'écologie.

La mise en place d'un premier ministre chargé de la planification écologique, l'accélération de la rénovation énergétique des logements, le développement des énergies renouvelables, la plantation de 140 millions d'arbres d'ici 2030, la formation aux métiers de la transition écologique ou encore des investissements massifs dans le ferroviaire. Quid de la protection des océans ? Elle devrait être abordée en long en large et en travers lors de cette soirée du 10 juin.

Enjeux océaniques : les 3 objectifs de la France

Sur France 2, Emmanuel Macron n'aura pas d'autre choix que de tenir un discours en faveur de l'écologie et d'une accélération dans ce sens, face aux Français. Parmi ses objectifs, la France ambitionne d'obtenir des ratifications supplémentaires d'un traité de 2023 visant à protéger les écosystèmes marins dans des eaux internationales et d'élargir la coalition de 32 pays en faveur d'un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Paris espère aussi pousser à la ratification d'accords sur la lutte contre la pêche illégale et la surpêche.

"La santé des océans se dégrade et, avec elle, le bien-être des êtres humains", a souligné le sous-secrétaire général de l'ONU Li Junhua, décrivant un "océan en état d'urgence". Ce qui n'a pas du échapper au chef de l'Etat. Cette conférence doit déboucher sur l'adoption d'un "plan d'actions opérationnel" avec des engagements concrets d'Etats - dont la France - pour protéger les océans, accompagnant une déclaration politique négociée depuis des mois, et qui s'annonce très consensuelle, quoique... Les Etats-Unis - premier domaine maritime au monde - ne devraient pas envoyer de délégation. Illustration du chemin encore long à parcourir pour parvenir à une véritable harmonie internationale en la matière.