Des députés RN dans un groupe Facebook raciste et antisémite : qui sont les élus concernés ?

Plusieurs députés du Rassemblement national ont été repérés dans un groupe Facebook aux propos racistes, antisémites et homophobes, a révélé le média Les Jours, mardi 3 juin 2025.

Le site d'information Les Jours a révélé, mardi 3 juin, avoir infiltré un groupe Facebook à la gloire du président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Ce groupe de plus de 10 000 personnes, appelé "La France avec Jordan Bardella" est le théâtre de nombreux commentaires racistes, antisémites, xénophobes, homophobes, sexistes ou anti-musulmans. Parmi les membres de cette communauté figurent neuf élus du Rassemblement national. Parmi les injures, on peut retrouver "sales arabes", Gabriel Attal traité de "salope" ou encore Emmanuel Macron qualifié de "petit PD", a indiqué le Huffington Post. Plusieurs remarques antisémites ont aussi été repérées, alors que le RN se pose en défenseur de la communauté juive depuis les attaques du 7 octobre 2023 contre Israël.

Les élus auraient-ils pu intégrer le groupe sans voir ces messages ? Selon Les Jours, à l'époque où les députés sont entrés dans ce groupe, "les posts et commentaires racistes sont si nombreux qu'il paraît difficile de les manquer". De plus, des cadres du RN, des collaborateurs d'élus ou encore des conseillers locaux font partie des administrateurs et des modérateurs du groupe Facebook. Depuis l'enquête du média et ses questions, trois députés ont quitté le groupe Facebook.

Leur présence interroge puisqu'un élu de la République est tenu par la loi de signaler un crime ou un délit auprès du procureur. Or, plusieurs conversations du groupe sont des incitations à la haine, avec des commentaires racistes, antisémites et homophobes. Les députés RN incriminés sont les suivants : Nicolas Dragon (l'Aisne), Christian Girard (Alpes-de-Haute-Provence), René Lioret (Côte-d'Or), Caroline Colombier (Charente), Nathalie Da Conceicao Carvalho (Essonne), Pascal Markowsky (Charente-Maritime), Pascale Bordes (Gard), Laurence Robert-Dehault (Haute-Marne) et Monique Griseti (Bouches-du-Rhône). Ces élus du Rassemblement national ont rejoint le groupe Facebook entre septembre 2023 et janvier 2024, a indiqué L'Humanité. Les trois députés qui ont quitté le groupe à la suite d'une demande d'entretien des Jours sont Caroline Colombier, Pascal Markowsky et Pascale Bordes.