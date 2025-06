Pire que le 49.3 ! Cette manœuvre pour contourner l'Assemblée est en vogue au gouvernement

Une ministre espère bien gagner du temps sur proposition de loi très contestée au sein de la classe politique avec cette manœuvre permettant de contourner l'Assemblée nationale.

Depuis plusieurs mois maintenant, la réforme de l'audiovisuel public fait du grabuge au sein de la classe politique. Chez les syndicats de France télévisions et de Radio France, on craint des "baisses budgétaires" et une "mainmise politique aggravée en cas de gouvernance toujours plus verticale et réduite", comme il était indiqué dans un préavis de grève fin mars. Les rapporteurs de la proposition de loi (PPL), eux, Jérémie Patrier-Leitus (Horizons) et Virginie Duby-Muller (DR), réclamaient la mise en place d'une holding pour "renforcer" l'audiovisuel public, "face à la concurrence des plateformes et des réseaux sociaux, à la désinformation et aux ingérences étrangères".

Cette proposition de loi sera justement examinée à l'Assemblée nationale le 30 juin et le 1er juillet 2025. Une victoire pour la ministre de la Culture, Rachida Dati. Fervente défenseur de cette PPL, elle a obtenu du gouvernement qu'elle soit de nouveau inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Malgré un passage extrêmement délicat en commission. Elle sera tout de même examinée avant celle sur les centres de rétention, selon les informations de Politico.

"Dati espère une Duplomb", malgré l'avis des macronistes

Pour l'heure, pas moins de 2 000 amendements on été déposées, rien qu'en commission des Affaires culturelles. Autrement dit : impossible de débattre de tous ces amendements. Attention, rien n'est impossible si l'on en croit la ténacité de Rachida Dati. En effet, "Dati espère une Duplomb", glisse un cadre du bloc central à Politico. Autrement dit, faire voter une motion de rejet par les défenseurs de la réforme pour que le texte soit directement envoyé au Sénat et de facto, évite l'obstruction constaté dans la chambre basse du Parlement.

Pourquoi "Duplomb" ? Cette dénomination fait référence à ce qu'il s'est déjà produit sujet du texte sur le métier d'agriculteur du sénateur Laurent Duplomb ou encore sur celui de l'autoroute A69 reliant Toulouse à Castres, pour rappel, le tribunal administratif de la ville rose a autorisé la reprises des travaux.

Ce tour de passe-passe initié par Rachida Dati - toujours selon Politico - pourrait permettre à cette dernière de gagner un temps fou sur la réforme de l'audiovisuel public. Attention, les députés macronistes ne seraient pas prêts à de telles manoeuvres. Notamment au nom "du respect parlementaire", indique une source à Politico. Réponse au prochain épisode, à savoir, le 30 juin