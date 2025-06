Légion d'honneur retirée à Sarkozy : une première depuis le maréchal Pétain

L'arrêté a été publié ce dimanche au Journal officiel. Nicolas Sarkozy, président de 2007 à 2012, a été exclu de la Légion d'honneur. Il devient ainsi le deuxième chef de l'État français à être privé de cette distinction après le maréchal Pétain.

L'arrêté a été publié ce dimanche 15 juin dans le Journal officiel. L'ex-président, Nicolas Sarkozy, est devenu le deuxième chef d'État français à être privé de la Légion d'honneur après le maréchal Pétain. Ce dernier avait perdu cette distinction après sa condamnation en août 1945 pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi en août 1945. Une décision chargée symboliquement pour Nicolas Sarkozy, qui avait été condamné dans l'affaire des écoutes.

Dans cette affaire datant de 2014, l'ancien président a été reconnu coupable d'avoir tenté de corrompre Gilbert Azibert, un magistrat de la Cour de cassation. L'ancien chef de l'État espérait ainsi obtenir des informations confidentielles avec l'aide de son avocat Me Thierry Herzog.

Les trois hommes ont été condamnés, en première instance et en appel, à la même peine : trois ans de prison dont un ferme, rappelle le journal, Le Parisien. Avec le rejet de son ultime recours en France, Nicolas Sarkozy était sous le coup d'une exclusion de la Légion d'honneur qui est automatique quand une personne l'ayant reçue est définitivement condamnée pour un crime ou écope d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an ferme.

La position d'Emmanuel Macron

Fin avril dernier, lors d'un déplacement à Madagascar, l'actuel chef de l'État avait déclaré qu'il ne pouvait pas se prononcer en faveur du retrait de la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy : "De mon point de vue, de là où je suis, je pense que ce ne serait pas une bonne décision", avait dit Emmanuel Macron. Il avait ajouté: "Je pense que c'est très important que […] les anciens présidents soient respectés et donc le président de la République que je suis, en tant que grand maître (de la Légion d'honneur, NDLR), ne prendra aucune décision de ce type", rapporte le HuffPost. Le média en ligne rappelle aussi que des descendants de titulaires de la Légion d'honneur avaient signé une tribune collective à l'attention de l'actuel président de la République Ils lui demandaient alors de retirer la distinction à Nicolas Sarkozy au nom du Code de la Légion d'honneur : "Laisser un ancien Président condamné porter cette décoration, c'est bien sûr porter atteinte à la crédibilité et au prestige de cette distinction honorifique", avaient écrit les personnes signataires.