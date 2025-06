Fillon ou Sarkozy ? Qui a été le plus lourdement condamné par la Justice ?

François Fillon saura ce mardi quelle peine lui sera infligée dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse. Quelle sera la décision de la cour d'appel de Paris ? Réponse en début d'après-midi.

François Fillon sera fixé sur sa peine dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse, Penelope, ce mardi 17 juin 2025 à partir de 13h30. Va-t-il être condamné à de la prison ferme ? Là est toute la question pour l'ex-Premier ministre, définitivement reconnu coupable de détournement de fonds publics.

Pour rappel, il avait obtenu une "cassation partielle" de la Cour de cassation, après deux condamnations en première instance puis en appel. Désormais, la justice doit simplement se prononcer sur la question de la peine. Le 29 avril dernier, l'avocat général avait requis une peine de quatre ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité à l'encontre de François Fillon.

Ce n'est pas tout. L'ancien locataire de Matignon a déjà été condamné à verser près de 700 000 euros à l'Assemblée nationale. La cour d'appel pourrait décider de revoir légèrement à la baisse cette enveloppe. De plus, elle doit arbitrer sur les 126 167 euros qui recouvrent le contrat d'assistante parlementaire de Penelope Fillon, entre 2012 et 2013. La Cour de cassation a demandé un réexamen sur ce point, estimant que la femme de François Fillon avait tout de même "un petit peu travaillé" sur la période concernée.

Un an de prison ferme pour Nicolas Sarkozy

En outre, si les réquisitions sont suivies, François Fillon échappera au bracelet électronique, à l'inverse de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République a lui été condamné à trois ans de prison dont un ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Le 14 mai dernier, il s'est vu retirer le bracelet électronique qu'il portait depuis le 7 février. Etant âgé de plus de 70 ans, l'ex-chef de l'Etat a pu demander une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine, une requête acceptée.

Personnalité Affaire Date de condamnation Peine prononcée Aménagement de peine / Exécution Etat de la procédure François Fillon Emplois fictifs de son épouse 29 juin 2020 (1re instance)

15 mai 2024 (appel) 4 ans de prison, dont 1 an ferme

+ 375 000 € d'amende Peine aménageable (bracelet électronique ou semi-liberté) Condamnation confirmée en appel Interdiction de se présenter à une élection pendant 10 ans Prison ferme supprimée des réquisition après cassation Nicolas Sarkozy Affaire "des écoutes" ou "Bismuth" (corruption / trafic d'influence) 1er mars 2021 (1re instance)

17 mai 2023 (appel) 3 ans de prison, dont 1 an ferme Aménagement en assignation à domicile sous bracelet électronique Pourvoi en cassation rejeté (2024) Financement illégal de campagne présidentielle (affaire Bygmalion) 30 septembre 2021 1 an de prison ferme Aménagement de peine possible Pourvoi en cassation en cours

Dimanche 15 juin, Nicolas Sarkozy s'est toutefois vu retirer sa Légion d'honneur, comme prévu par le code qui régit l'ordre de la plus haute distinction nationale, après sa condamnation définitive à un an de prison ferme pour corruption dans l'affaire des écoutes. L'ordre national du Mérite lui a également été retiré.

Il est devenu le deuxième chef d'Etat français à être privé de la Légion d'honneur après le maréchal Pétain. Ce dernier avait perdu cette distinction après sa condamnation en août 1945 pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. Nicolas Sarkozy a aussi été condamné en 2021 dans l'affaire dite "Bygmalion" pour financement illégal de campagne, à un an de prison ferme. Cette peine a été réduite en appel à un an de prison, dont six mois fermes mais aménageables en détention à domicile sous surveillance électronique.