Une primaire commune LR et les macronistes pour la présidentielle ? Attal a tranché

Les centristes ont émis l'hypothèse d'une primaire commune entre Les Républicains et les macronistes pour l'élection présidentielle de 2027. Les députés du bloc central et de la droite ont régulièrement les mêmes votes.

Et si, pour sauver Les Républicains et les macronistes, il fallait en fait qu'ils s'allient ? Cette hypothèse a été abordée à l'occasion du congrès des Républicains, en mai, par Les Centristes qui proposent une "grande primaire ouverte" afin de désigner un candidat commun pour la présidentielle de 2027. Il faut dire que, selon les sondages, cette présidentielle a de fortes chances d'être la bonne pour le Rassemblement National, qu'il soit porté par Marine Le Pen ou Jordan Bardella. De plus, Les Républicains sont de bons alliés des macronistes dans l'Assemblée actuelle, qui n'offre aucune majorité, même relative, au camp présidentiel. Il faut dire que le nouveau président des Républicains, Bruno Retailleau, est aussi ministre de l'Intérieur. Cela offre toutes les chances à une véritable alliance entre les deux camps contre le RN.

Pourtant, Gabriel Attal ne semble pas intéressé. Le secrétaire général du parti Renaissance a assuré, jeudi 26 juin, ne pas voir "de projet de société en commun" avec LR, dans un entretien au Monde.

Une rupture entre LR et les macronistes ?

Gabriel Attal ne croit pas que "la France ait besoin, ou même envie, d'une révolution conservatrice". "Nous sommes pro-européens, ce que n'est plus la droite de gouvernement. Nous sommes pour le progrès et l'égalité des droits ; le nouveau président des Républicains (Bruno Retailleau) s'est opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, a refusé d'interdire les thérapies de conversion pour les homosexuels et, dix ans après, continue d'être opposé au mariage pour tous. Sur la transition écologique, les LR sont dans une forme de climato-scepticisme et votent comme le RN", énumère l'ancien Premier ministre.

Mais ces mots pourraient-ils être le signe d'une rupture entre le camp présidentiel et la droite ? Pas nécessairement. En effet, Gabriel Attal se réjouit du point commun entre les deux camps : "Vouloir la stabilité gouvernementale en France." Le chef de Renaissance en profite, au passage, pour critiquer l'attitude "irresponsable" des socialistes avec leur motion de censure sur les retraites, qui aurait donné plus du pouvoir au RN.