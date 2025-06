Proportionnelle à l'Assemblée nationale : va-t-on changer de mode de scrutin pour élire les députés ?

Le Premier ministre souhaite faire passer l'élection des députés français par la proportionnelle. Le vote d'une telle mesure ne serait pas pour tout de suite, mais cela semble mal parti.

François Bayrou y croit : il réussira à avoir "une majorité au Parlement" pour voter en faveur d'un mode de scrutin proportionnel aux législatives grâce à "ses capacités pédagogiques". Avant de passer au vote de ce nouveau mode de scrutin, le Premier ministre veut d'abord adopter le budget de l'année prochaine, entre fin 2025 et début 2026.

Après cela, il n'y aura aucun souci, selon François Bayrou, pour faire adopter ce nouveau mode de scrutin puisqu'il y a "une majorité pour la proportionnelle" à l'Assemblée nationale, bien qu'"au sein du socle commun il y ait des sensibilités différentes", explique-t-il face au Grand Jury de RTL-Public Sénat-Le Figaro.

Concrètement, il s'agirait de faire passer le mode de scrutin des législatives du majoritaire à deux tours à la proportionnelle intégrale par départements, comme cela a été le cas en 1986. Les élections ne se dérouleraient pas comme les dernières, avec chaque circonscription qui vote pour son député et celui qui a la majorité l'emporte, mais par départements.

Qu'en pense l'opposition ?

Mais même si François Bayrou est confiant, tout le monde n'est pas enchanté à l'idée de passer à la proportionnelle. Il y a bien le RN qui est favorable, mais Les Républicains ne devraient pas voter ce changement. Selon Bruno Retailleau, pourtant ministre de François Bayrou, mais président des Républicains, "on le voit bien, aujourd'hui, c'est le bazar à l'Assemblée nationale. La proportionnelle, elle rendrait structurel, permanent, ce bazar. Il n'y aurait plus de majorité". "Cette proportionnelle ne pourrait passer qu'avec les voix du Rassemblement national, de la gauche et de l'extrême gauche. Le socle commun, on est très opposé à la proportionnelle", ajoute le ministre sur le plateau de BFMTV.

Rien ne dit non plus que la gauche votera cette mesure. Farouchement opposée à François Bayrou, elle cherche, par ailleurs, à censurer son gouvernement. Le PS a d'ailleurs déposé une motion de censure cette semaine. Il semble peu probable que la gauche vote pour ce genre de changement.