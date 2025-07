Cette phrase de Bardella a touché Sarkozy, il le reçoit pour le lui dire

Nicolas Sarkozy et Jordan Bardella se sont rencontrés dans les bureaux parisiens de l'ancien président de la République ce mardi 1er juillet. Une phrase et des ambitions politiques se cachent derrière ce rendez-vous.

Une rencontre discrète qui va faire jaser. Jordan Bardella et Nicolas Sarkozy se sont entretenus pendant près d'une heure dans les bureaux parisiens de l'ancien président de la République, rue de Miromesnil, ce mardi 1 juillet 2025, rapporte Le Parisien. Un rendez-vous qui risque de brouiller un peu plus la frontière entre la droite et l'extrême droite, mais qui n'avait rien de politique à en croire l'entourage de l'ex-chef d'Etat. Il s'agissait selon ces sources d'une "discussion sur les relations humaines plutôt qu'un rendez-vous politique". Les proches de Jordan Bardella ont pourtant évoqué un "échange courtois et chaleureux sur la situation politique et l'avenir de la France".

Le dauphin de Marine Le Pen ne cache pas son désir de rencontrer Nicolas Sarkozy ces dernières années. Il a même multiplié les messages d'amitié et les références à l'ancien patron de la droite des Républicains en reprenant des refrains comme "la France du travail" et de "ceux qui se lèvent tôt". Des appels de pieds faits pour tenter de se rapprocher de l'ancien locataire de l'Elysée et de s'attirer par la même occasion l'électorat de la droite traditionnelle. Mais à la surprise générale, ce n'est pas lui qui est à l'initiative du rendez-vous. La démarche est signée Nicolas Sarkozy selon l'AFP et Le Parisien.

L'homme politique définitivement condamné dans l'affaire dites des écoutes et en attente de verdict dans l'affaire des financement libyens "a été sensible" aux mots de Jordan Bardella à son encontre après le retrait de sa Légion d'honneur. "Cette décision me choque", avait déclaré le président du RN sur RTL, fustigeant une forme d'humiliation publique de l'ancien chef d'Etat : "J'ai le sentiment, comme beaucoup de Français, qu'il y a une volonté de l'humilier. On peut combattre juridiquement et politiquement quelqu'un mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus les services qui ont pu être rendus à la France et à la République française". Le rendez-vous aurait été l'occasion pour Nicolas Sarkozy de remercier l'eurodéputé d'extrême droite pour ses mots de soutien.

Une rencontre et un brouillage politique

Le soutien du patron de parti lepéniste est toutefois relativement récent. Jordan Bardella tenait un discours bien différent en 2015 alors que Nicolas Sarkozy était déjà pris dans les affaires judiciaires : "Pendant ce temps, tonton Sarkozy continue de mentir, de diffamer et de tromper le peuple", écrivait-il sur X, Twitter à l'époque, rappelle le Huffpost. Depuis, le ton de Jordan Bardella a bien changé et l'homme politique semble même vouloir s'inspirer des méthodes sarkozystes comme il l'indiquait dans son live Ce que je cherche publié en 2023 : "L'idée de réunir dans un même élan les Français issus des classes populaires et une partie de la bourgeoisie conservatrice – comme Nicolas Sarkozy le fit en 2007 – est pertinente".

Il est clair que Jordan Bardella a rencontré Nicolas Sarkozy avec une idée en tête à l'approche des échéances électorales et des débuts de campagne. "Marine Le Pen était au courant de ce rendez-vous", a d'ailleurs précisé l'entourage du président du RN au Huffpost. La rencontre risque donc de fortement déplaire au parti Les Républicains, chez lequel Nicolas Sarkozy est toujours encarté, et qui s'oppose fermement à toute alliance avec le RN. La droite compte effectivement sur le poids sur ses figures politiques pour peser dans la balance politique entre le camp d'Emmanuel Macron, qui a l'habitude de consulter son prédécesseur, et le RN.