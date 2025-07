Lorsque ceci arrive, le ministre paye sa tournée... Un élu raconte à quel moment ça picole gratis

A certaines occasions, plus ou moins fréquentes, les élus se font payer à boire par les membres du gouvernement au sein même du Parlement.

L'hémicycle du Sénat et celui de l'Assemblée nationale sont de loin les lieux les plus importants du Parlement, mais ils ne sont pas les seuls. On ne compte pas les discussions et les négociations qui se sont tenues aux buvettes des deux chambres avant, pendant et après les débats. La buvette du Sénat se trouve au bout d'un long couloir derrière une lourde porte en bois, à l'abri des regards. "Il n'y a que les initiés et les parlementaires qui ont droit de venir ici. Donc on y apprend beaucoup de choses", indique Hervé Marseille sénateur des Hauts-de-Seine et président du groupe Union Centriste à France Culture.

La buvette tient en un grand comptoir en bois posé dans un décor chic et devant une grande tapisserie. Si une dizaine de tables sont agencées autour du bar, la buvette possède une "annexe" officieuse dans le salon Victor-Hugo voisin. C'est dans cette ambiance feutrée que les sénateurs échangent entre deux séances : "C'est un lieu où l'on vient se désaltérer. On vient se détendre et où, en même temps, il se passe beaucoup de choses. Vous rencontrez toutes sortes de collègues, vous vous mettez autour de la même table ou au bar et puis vous commentez ce qui vient de se passer, ce qu'on va voter ou les dernières informations qui circulent", raconte Hervé Marseille. Certains élus vont jusqu'à organiser des rendez-vous dans l'annexe de la buvette confirme le sénateur socialiste de Paris David Assouline au même média : "La vie politique ne se fait pas que dans l'hémicycle ou dans les commissions ou dans les moments médiatisés publics. Elle se fait aussi dans une salle comme celle là".

Une vie politique qui s'avère parfois festive et arrosée. Si la buvette est le lieu des stratégies politiques, elle est aussi le lieu de célébration de certaines victoires. C'est une tradition de venir trinquer pour un groupe qui voit sa proposition de loi adoptée. Et parfois, des ministres se joignent aux festivités : lorsqu'un membre du gouvernement parvient à faire adopter son projet de loi. "Quand le texte est voté et qu'il est adopté, eh bien le ministre paye sa tournée", rapporte Hervé Marseille. A ces occasions, le ministre en question "invite les rapporteurs, il invite le président de la commission à venir ici et il offre un verre à tous ceux qui ont concouru au bon aboutissement de son texte. Ça fait partie des traditions pour marquer le coup parce qu'on est content d'avoir réussi le travail". Une tradition à laquelle semble tenir les élus.

Macron a payé sa tournée

Rare sont les ministres à échapper à la règle, même Emmanuel Macron est passé par là durant son passage au ministère de l'Economie sous le mandat de François Hollande. La sénatrice Les Républicains du Maine-et-Loire, Catherine Deroche, se souvient avoir participé à la tournée de l'actuel président de la République pour l'adoption de la loi Macron en 2015 : "Emmanuel Macron nous avait invité, puisque j'étais co-rapporteure de la loi, à aller à la buvette à l'issue du texte [...] en disant : 'Venez, on va prendre une coupe de champagne.' C'était sympathique".

