Emmanuel Grégoire sera-t-il le candidat de la gauche unie à Paris ?

Fraîchement élu comme candidat du PS à la mairie de Paris pour les municipales de 2026, Emmanuel Grégoire souhaite un "pacte de la gauche écologique et sociale".

À moins d'un an des municipales, en mars 2026, les campagnes électorales battent leur plein. Pour la capitale, le Parti socialiste s'est mis d'accord sur un nom : c'est Emmanuel Grégoire qui va briguer le poste d'Anne Hidalgo, qui a décidé de ne plus se présenter à la mairie de la capitale.

Les 1 534 adhérents du PS ont élu ce candidat par un vote lundi 30 juin dernier. Ils avaient le choix entre deux autres prétendants : Rémi Féraud et Marion Waller. Emmanuel Grégoire l'a emporté avec 52,61% des voix au premier tour. Le député de la VIIe circonscription de Paris a également été Premier adjoint d'Anne Hidalgo. S'il remporte l'élection, il serait donc déjà habitué aux couloirs de la mairie.

"Un pacte de la gauche écologique et sociale à Paris"

Depuis la victoire du Nouveau Front populaire aux dernières élections législatives anticipées, la gauche s'est quelque peu éloignée des autres partis de l'alliance, et notamment de La France insoumise. Pour les municipales, le NFP se reformera-t-il ? Emmanuel Grégoire souhaite ouvrir des discussions : "Je lance un appel à toutes les forces de gauche et écologistes pour la constitution d'un pacte de la gauche écologique et sociale à Paris", a-t-il indiqué au Parisien. Une première journée de rencontre est prévue le 12 juillet "pour poser les fondements de ce pacte". Les Écologistes sont ouverts à cette possibilité. Le candidat du parti désigné pour les municipales de Paris, David Belliard, a affirmé à Mediapart qu'il fallait "faire tous ensemble", et ce "dès le premier tour".

Emmanuel Grégoire semble vouloir être le candidat d'une gauche unie… ou presque. Il distingue toutefois les Insoumis des autres partis et personnalités politiques, notamment Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann, ou l'écologiste David Belliard, qu'il considère comme des alliés. "Il n'y aura pas la France insoumise [dans l'alliance], nous ne le souhaitons pas, eux non plus", affirme-t-il. Il estime qu'une union sans LFI serait "difficile", mais c'est ce qu'il souhaite. "Il n'y aura pas d'accord avec LFI, ni au premier ni au second tour."

Emmanuel Grégoire ne les considère tout de même pas comme un parti à affronter. "Je sais faire la différence entre mes concurrents et mes adversaires, je n'ai d'adversaires à Paris qu'à droite et à l'extrême droite." C'est Rachida Dati, actuelle ministre de la Culture et membre des Républicains, qui est en tête des sondages pour les municipales parisiennes de 2026.